Power Trip - Opening Fire: 2008​-​2014 Chronique Opening Fire: 2008​-​2014 (Compil.)

Opening Fire: 2008-2014 est, comme son nom le suggère, une compilation regroupant tous les morceaux de Power Trip que l’on ne trouve pas sur leurs albums. Parue en avril 2018 sur Bandcamp et proposée depuis la fin de l’année dernière dans une version digisleeve maigrelette ne se contentant que du strict minimum, celle-ci a été illustrée par un certain Matt Stikker remarqué notamment pour ses travaux réalisés pour d’autres groupes tels que Witch Vomit, Stälker et Outer Heaven.



Proposant onze titres pour une durée d’environ trente-cinq minutes, cette compilation regroupe les les EPs Power Trip et The Armageddon Blues Session sortis respectivement en 2011 et 2014. Notons néanmoins pour les plus pointilleux qui commencent déjà à faire la mou que The Armageddon Blues Session est effectivement paru en 2009 via Double Or Nothing Records mais que sur cette compilation figure la réédition de Triple-B Records qui proposait à l’époque en guise de bonus deux titres supplémentaires ("Questions" et "Vultures") que l’on trouvait déjà à l’époque sur la première démo de Power Trip sortie en 2008. Pour compléter cette compilation, on trouve également les titres "This World" dans sa version de 2014 figurant sur la compilation The Extermination: Vol. 2 éditée par Flatspot Records (Backtrack, Take Offense, Mizery...) et "Hammer Of Doubt" présent sur la compilation America’s Hardcore sortie quant à elle en 2010 sur Triple-B Records.



Remasterisés par Arthur Rizk, les titres de cette compilation bénéficient d’une remise à niveau qui va permettre de gagner en homogénéité là où un simple copier/coller depuis les bandes d’origine aurait probablement mis en relief davantage de disparités (comme sur la plupart des compilations couvrant plusieurs années de la carrière d’un groupe). Bien entendu, les nuances de productions se font tout de même ressentir, notamment sur les titres du EP The Armageddon Blues Session où le son (principalement celui des guitares) n’est clairement pas identique mais dans l’ensemble, on sent tout de même une certaine uniformité qui permet vraiment d’apprécier cette compilation sans avoir à souffrir de trop grandes disparités en matière de son.

Opening Fire: 2008-2014 s’ouvre sur les trois titres de leur second EP paru en 2011. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on y trouve un Power Trip déjà particulièrement en forme distillant avec tout l’intensité et l’énergie qu’on lui connait un Thrash/Crossover déjà particulièrement redoutable. Entre ce riffing hyper affûté (j’ai déjà envie de tout péter rien que durant les premières secondes de "Divine Apprehension"), ces breaks de mongolito ("Divine Apprehension" à 3:04 et "Suffer No Fool" à 0:48 en mode "tout casser arghhhhhh !"), ces leads et autres solos démoniaques, ce groove revanchard, ce chant arraché bardé de réverb et ces quelques chœurs bien viriles ("Suffer No Fool" à 2:08), tous les ingrédients étaient déjà présents pour mettre d’accord tous les amateurs de Thrash/Crossover. En guise de conclusion à ce EP on trouve une reprise de Prong avec le titre "Brainwave" qui, de base, transpire déjà le Hardcore/Crossover new-yorkais (Cro-Mags, Leeway, Crumbsuckers...) par tous les pores.

"This World" est un titre qui figurait initialement sur la première démo de Power Trip parue en 2008. Cette version 2014 bénéficie cependant d’une meilleure production et d’une relecture évidemment un peu plus féroce ce qui n’est clairement pas pour me déplaire. Néanmoins, l’approche beaucoup plus Hardcore de l’ensemble met clairement en évidence qu’il s’agit de l’un des premiers titres composés par Power Trip.

S’ensuit "Hammer Of Doubt" dans sa version de 2010. Toujours aussi redoutable d’efficacité, ce dernier ne laisse pas entendre énormément de différences par rapport à la version de 2013 clôturant l’excellent

Cette compilation se termine ensuite par les six titres du EP The Armageddon Blues Session. Sans être mauvais, loin de là, ce sont pourtant les moins bons morceaux de Power Trip. Moins nerveux, plus Hardcore, on sent que le groupe n’a pas encore atteint la puissance de feu qu’on lui connait. Surtout, les riffs sont loin d’être aussi impitoyables que ceux que la paire Blake Ibanez/Nick Stewart composera quelque temps plus tard. Clairement, les Texans font là du bon boulot ("Lake Of Fire" ou "The Evil Beat" par exemple) mais si vous avez découvert Power Trip sur album, alors il vous sera probablement difficile de vous enthousiasmer avec autant de ferveur sur ces quelques titres efficaces mais bien moins mémorables. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que le groupe ne joue plus ces morceaux en live.



Loin d’être un indispensable, Opening Fire: 2008-2014 n’en demeure pas moins une très bonne compilation, plutôt homogène et surtout suffisamment complète puisqu’elle propose tout de même des regrouper sur un seul et même format l’ensemble des titres exécutés par Power Trip ne figurant pas sur album. Un objet en tout cas idéal pour ceux qui comme moi qui n’ont pas sur leurs étagères ces quelques sorties. Sortie en catimini via le label californien Dark Operative Records (Bleach Everything, This Will Destroy You...),est, comme son nom le suggère, une compilation regroupant tous les morceaux de Power Trip que l’on ne trouve pas sur leurs albums. Parue en avril 2018 sur Bandcamp et proposée depuis la fin de l’année dernière dans une version digisleeve maigrelette ne se contentant que du strict minimum, celle-ci a été illustrée par un certain Matt Stikker remarqué notamment pour ses travaux réalisés pour d’autres groupes tels que Witch Vomit, Stälker et Outer Heaven.Proposant onze titres pour une durée d’environ trente-cinq minutes, cette compilation regroupe les les EPsetsortis respectivement en 2011 et 2014. Notons néanmoins pour les plus pointilleux qui commencent déjà à faire la mou queest effectivement paru en 2009 via Double Or Nothing Records mais que sur cette compilation figure la réédition de Triple-B Records qui proposait à l’époque en guise de bonus deux titres supplémentaires ("Questions" et "Vultures") que l’on trouvait déjà à l’époque sur la première démo de Power Trip sortie en 2008. Pour compléter cette compilation, on trouve également les titres "This World" dans sa version de 2014 figurant sur la compilationéditée par Flatspot Records (Backtrack, Take Offense, Mizery...) et "Hammer Of Doubt" présent sur la compilationsortie quant à elle en 2010 sur Triple-B Records.Remasterisés par Arthur Rizk, les titres de cette compilation bénéficient d’une remise à niveau qui va permettre de gagner en homogénéité là où un simple copier/coller depuis les bandes d’origine aurait probablement mis en relief davantage de disparités (comme sur la plupart des compilations couvrant plusieurs années de la carrière d’un groupe). Bien entendu, les nuances de productions se font tout de même ressentir, notamment sur les titres du EPoù le son (principalement celui des guitares) n’est clairement pas identique mais dans l’ensemble, on sent tout de même une certaine uniformité qui permet vraiment d’apprécier cette compilation sans avoir à souffrir de trop grandes disparités en matière de son.s’ouvre sur les trois titres de leur second EP paru en 2011. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on y trouve un Power Trip déjà particulièrement en forme distillant avec tout l’intensité et l’énergie qu’on lui connait un Thrash/Crossover déjà particulièrement redoutable. Entre ce riffing hyper affûté (j’ai déjà envie de tout péter rien que durant les premières secondes de "Divine Apprehension"), ces breaks de mongolito ("Divine Apprehension" à 3:04 et "Suffer No Fool" à 0:48 en mode "tout casser arghhhhhh !"), ces leads et autres solos démoniaques, ce groove revanchard, ce chant arraché bardé de réverb et ces quelques chœurs bien viriles ("Suffer No Fool" à 2:08), tous les ingrédients étaient déjà présents pour mettre d’accord tous les amateurs de Thrash/Crossover. En guise de conclusion à ce EP on trouve une reprise de Prong avec le titre "Brainwave" qui, de base, transpire déjà le Hardcore/Crossover new-yorkais (Cro-Mags, Leeway, Crumbsuckers...) par tous les pores."This World" est un titre qui figurait initialement sur la première démo de Power Trip parue en 2008. Cette version 2014 bénéficie cependant d’une meilleure production et d’une relecture évidemment un peu plus féroce ce qui n’est clairement pas pour me déplaire. Néanmoins, l’approche beaucoup plus Hardcore de l’ensemble met clairement en évidence qu’il s’agit de l’un des premiers titres composés par Power Trip.S’ensuit "Hammer Of Doubt" dans sa version de 2010. Toujours aussi redoutable d’efficacité, ce dernier ne laisse pas entendre énormément de différences par rapport à la version de 2013 clôturant l’excellent Manifest Decimation . Certes la production plus incisive et l’interprétation encore plus radicale me fait naturellement pencher en faveur de la version présente sur album mais eu final, les différences sont assez minimes (pas de samples ici en guise d’introduction ou de conclusion, pas de "The" dans le titre non plus, un solo pas tout à fait identique (même si l’esprit demeure) et voilà, c’est à peu près tout...).Cette compilation se termine ensuite par les six titres du EP. Sans être mauvais, loin de là, ce sont pourtant les moins bons morceaux de Power Trip. Moins nerveux, plus Hardcore, on sent que le groupe n’a pas encore atteint la puissance de feu qu’on lui connait. Surtout, les riffs sont loin d’être aussi impitoyables que ceux que la paire Blake Ibanez/Nick Stewart composera quelque temps plus tard. Clairement, les Texans font là du bon boulot ("Lake Of Fire" ou "The Evil Beat" par exemple) mais si vous avez découvert Power Trip sur album, alors il vous sera probablement difficile de vous enthousiasmer avec autant de ferveur sur ces quelques titres efficaces mais bien moins mémorables. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que le groupe ne joue plus ces morceaux en live.Loin d’être un indispensable,n’en demeure pas moins une très bonne compilation, plutôt homogène et surtout suffisamment complète puisqu’elle propose tout de même des regrouper sur un seul et même format l’ensemble des titres exécutés par Power Trip ne figurant pas sur album. Un objet en tout cas idéal pour ceux qui comme moi qui n’ont pas sur leurs étagères ces quelques sorties.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Dark Operative Records Thrash / Crossover notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Power Trip

Thrash / Crossover - 2008 - Etats-Unis

formats Digital / 2018 - Dark Operative Records

Vinyl / 10/11/2018 - Dark Operative Records

CD / 07/12/2018 - Dark Operative Records

tracklist 01. Divine Apprehension (04:17) 02. Suffer No Fool (02:33) 03. Brainwave (Prong Cover) (03:09) 04. This World (2014) (02:59) 05. Hammer Of Doubt (2010) (04:28) 06. Armageddon Blues (04:33) 07. Lake Of Fire (02:54) 08. The Evil Beat (03:25) 09. Acid (02:39) 10. Questions (01:08) 11. Vultures (03:31)

Durée : 35:36

line up Riley Gale / Chant

Nick Stewart / Guitare

Blake Ibanez / Guitare

Chris Whetzel / Basse

Chris Ulsh / Batterie

Marcus Johnson / Batterie

parution 27 Avril 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Power Trip

Manifest Decimation

2013 - Southern Lord Recordings Power Trip

Nightmare Logic

2017 - Southern Lord Recordings

Essayez aussi Verbal Razors

Misleading Innocence

2016 - Dirty Guys Rock Blackened

The Aftermath (EP)

2018 - Autoproduction Verbal Razors

Verbal Razors

2014 - Autoproduction Foreseen

Grave Danger

2017 - 20 Buck Spin Records Municipal Waste / Toxic Holocaust

Toxic Waste (Split 12")

2012 - Tankcrimes Records