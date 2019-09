Total Hate - Throne Behind A Black Veil Chronique Throne Behind A Black Veil





Car malgré de très bons moments il y’a tout à parier que ce long-format passera tout aussi inaperçu que les autres, à cause notamment d’un trop grand déséquilibre des forces en présence où l’excellent côtoie le passe-partout voire le pantouflard. Pourtant l’ensemble avait bien démarré avec le très réussi « Psychopath » où toute la palette technique des teutons était mise en avant de façon équilibrée, possédant ainsi un entrain communicatif et agréable qui faisait passer un bon moment. Après cela on retrouvait plus loin le tout aussi bon « His Throne Behind A Black Veil » qui montrait une facette glaciale et neigeuse accrue, complétée par des changements de rythmes bien placés et des passages épiques simples mais diablement efficaces, en raccord complet avec la pochette, tout comme avec le très court « Death Raid Apocalypse ». Lorgnant ici largement vers le Punk comme du côté de TAAKE on est ici en présence d’une compo encore plus bas du front et directe que ce qui a été proposé jusque-là, mais à la différence de ce qui va suivre cela est encore parfaitement exécuté grâce notamment à un savant dosage entre instants débridés parfaits pour un pogo et d’autres où la vitesse augmente plus fort pour montrer que ça reste quand même du Metal frontal et sans concessions, qui fait franchement du bien.



Mais après ces réussites agréables le reste de l’opus ne va pas être du même acabit, en cause justement cette construction simple et épurée qui va finir par tomber dans une certaine redondance et routine, c’est le cas de « Decline Of Human Life – Part II » qui n’est pas mauvais en soi mais qui se montre d’une prévisibilité sans bornes. On sait pratiquement de suite où et quand vont tomber tels passages ou breaks, qu’ils soient rapides ou plus lents, et cela sans compter les riffs et patterns interchangeables qu’on a l’impression de retrouver régulièrement tout au long de l’écoute. Preuve en est avec « Thou Shalt Kill (Killing Spree Unleashead) » aux accents scandinaves prononcés et qui tabasse pratiquement sans discontinuer pour une fureur plus importante mais aussi une linéarité renforcée (ce qui cause sa perte), et cela est plus flagrant encore à cause d’une durée nettement excessive. En effet même si on entend de bonnes choses celles-ci retombent progressivement du fait de morceaux qui s’étirent inutilement en longueur (à une exception près ça ne descend jamais sous les cinq minutes), à l’instar de « Lunatic Beast » qui joue sur le grand-écart entre passages lents aux deux extrémités et des longues chevauchées blastistiques le reste du temps, mais dont l’ennui finit malheureusement par l’emporter. Si l’écriture en elle-même sans être grandiose avait le mérite d’être intéressante l’intérêt disparait à cause de ces excès temporels, d’ailleurs ce constat s’impose tout autant sur le sympathique « Venomed Seed » qui aurait gagné en accroche en étant raccourci, au lieu de cela ça s’empatte et ça ronronne pour au final faire décrocher totalement l’auditeur. Et quand le rendu est quant à lui franchement raté comme sur l’ennuyeux « Raven Wings & Witchcraft Spells » il n’y a hélas plus rien à sauver, hormis attendre qu’on en termine le plus rapidement possible et qu’on revienne écouter les classiques qui ont influencé le quintet ici présent.



Malgré une production naturelle et équilibrée où chaque instrument est bien audible il n’y a pas grand-chose de mémorable là-dedans, tant il est difficile de faire ressortir un titre plus qu’un autre (toujours à cause de cette sensation justifiée d’interchangeabilité) et où tout est sans surprises et déjà entendu des milliers de fois auparavant. Du coup il ne fait aucun doute que les gars resteront bien calés dans la deuxième division du genre, et ne feront pas remonter la moyenne de la scène noire de leur pays qui décidemment traverse des heures sombres et a du mal à voir de nouveaux talents sortir du lot. Avec autant d’années au compteur les mecs semblent devoir être condamnés définitivement à jouer les premières parties des ténors, même s’ils font le métier avec application et sérieux, mais dont le rendu trop scolaire n’a pas la saveur ni le talent pour pouvoir espérer mieux que cela, et grimper ainsi dans la hiérarchie nationale comme internationale. Près de deux décennies après sa création la formation de Nuremberg menée par l’inusable chanteur Adrastos (dernier membre d’origine encore présent) n’a jamais réussi à devenir un incontournable au sein d’une scène Black allemande qui a du mal à retrouver un certain allant. A l’instar de nombre de ses compatriotes TOTAL HATE fait encore aujourd’hui preuve d’une persévérance et d’une motivation à toute épreuve, mais n’est toujours pas arrivé à transformer l’essai malgré des débuts intéressants. S’inspirant sans vergogne de la scène norvégienne des années 90, et affichant ouvertement sa passion pour URGEHAL, GORGOROTH ou encore DARKTHRONE, il en est par contre resté très loin en termes de qualité comme d’accroche, la faute à une musique beaucoup trop générique pour se détacher de la masse de nouveautés de seconde zone qui inondent un marché de l’extrême saturé. Du coup il faut arriver à créer quelquechose de marquant pour pouvoir s’extraire de cette masse grouillante de platitude voire de nullité, et malgré tous leurs efforts les bavarois n’ont jamais pu vraiment s’en extirper même si quelques titres ici et là ont pu avoir leur petit effet. Si les peu reluisants « Depopulating Planet Earth » et « Necare Humanum Est » n’ont pas laissé de souvenirs impérissables (tant l’encéphalogramme restait désespérément plat), en revanche « Lifecrusher – Contributions To A World In Ruins » voyait le désormais quintet relever légèrement le niveau, même s’il n’y avait pas de quoi sauter au plafond. De ce fait on peut légitimement se dire que ce quatrième album (où un nouveau frappeur fait partie de l’aventure) remontera le niveau de ses prédécesseurs relativement dispensables et vite oubliés, et malheureusement cela ne sera pas le cas.Car malgré de très bons moments il y’a tout à parier que ce long-format passera tout aussi inaperçu que les autres, à cause notamment d’un trop grand déséquilibre des forces en présence où l’excellent côtoie le passe-partout voire le pantouflard. Pourtant l’ensemble avait bien démarré avec le très réussi « Psychopath » où toute la palette technique des teutons était mise en avant de façon équilibrée, possédant ainsi un entrain communicatif et agréable qui faisait passer un bon moment. Après cela on retrouvait plus loin le tout aussi bon « His Throne Behind A Black Veil » qui montrait une facette glaciale et neigeuse accrue, complétée par des changements de rythmes bien placés et des passages épiques simples mais diablement efficaces, en raccord complet avec la pochette, tout comme avec le très court « Death Raid Apocalypse ». Lorgnant ici largement vers le Punk comme du côté de TAAKE on est ici en présence d’une compo encore plus bas du front et directe que ce qui a été proposé jusque-là, mais à la différence de ce qui va suivre cela est encore parfaitement exécuté grâce notamment à un savant dosage entre instants débridés parfaits pour un pogo et d’autres où la vitesse augmente plus fort pour montrer que ça reste quand même du Metal frontal et sans concessions, qui fait franchement du bien.Mais après ces réussites agréables le reste de l’opus ne va pas être du même acabit, en cause justement cette construction simple et épurée qui va finir par tomber dans une certaine redondance et routine, c’est le cas de « Decline Of Human Life – Part II » qui n’est pas mauvais en soi mais qui se montre d’une prévisibilité sans bornes. On sait pratiquement de suite où et quand vont tomber tels passages ou breaks, qu’ils soient rapides ou plus lents, et cela sans compter les riffs et patterns interchangeables qu’on a l’impression de retrouver régulièrement tout au long de l’écoute. Preuve en est avec « Thou Shalt Kill (Killing Spree Unleashead) » aux accents scandinaves prononcés et qui tabasse pratiquement sans discontinuer pour une fureur plus importante mais aussi une linéarité renforcée (ce qui cause sa perte), et cela est plus flagrant encore à cause d’une durée nettement excessive. En effet même si on entend de bonnes choses celles-ci retombent progressivement du fait de morceaux qui s’étirent inutilement en longueur (à une exception près ça ne descend jamais sous les cinq minutes), à l’instar de « Lunatic Beast » qui joue sur le grand-écart entre passages lents aux deux extrémités et des longues chevauchées blastistiques le reste du temps, mais dont l’ennui finit malheureusement par l’emporter. Si l’écriture en elle-même sans être grandiose avait le mérite d’être intéressante l’intérêt disparait à cause de ces excès temporels, d’ailleurs ce constat s’impose tout autant sur le sympathique « Venomed Seed » qui aurait gagné en accroche en étant raccourci, au lieu de cela ça s’empatte et ça ronronne pour au final faire décrocher totalement l’auditeur. Et quand le rendu est quant à lui franchement raté comme sur l’ennuyeux « Raven Wings & Witchcraft Spells » il n’y a hélas plus rien à sauver, hormis attendre qu’on en termine le plus rapidement possible et qu’on revienne écouter les classiques qui ont influencé le quintet ici présent.Malgré une production naturelle et équilibrée où chaque instrument est bien audible il n’y a pas grand-chose de mémorable là-dedans, tant il est difficile de faire ressortir un titre plus qu’un autre (toujours à cause de cette sensation justifiée d’interchangeabilité) et où tout est sans surprises et déjà entendu des milliers de fois auparavant. Du coup il ne fait aucun doute que les gars resteront bien calés dans la deuxième division du genre, et ne feront pas remonter la moyenne de la scène noire de leur pays qui décidemment traverse des heures sombres et a du mal à voir de nouveaux talents sortir du lot. Avec autant d’années au compteur les mecs semblent devoir être condamnés définitivement à jouer les premières parties des ténors, même s’ils font le métier avec application et sérieux, mais dont le rendu trop scolaire n’a pas la saveur ni le talent pour pouvoir espérer mieux que cela, et grimper ainsi dans la hiérarchie nationale comme internationale.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Eisenwald Tonschmiede Black Metal notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 7.56/10

plus d'infos sur Total Hate

Black Metal - 2000 - Allemagne

écoutez Psychopath

Decline Of A Human Life - Part II

Thou Shalt Kill (Killing Spree Unleashed)

Raven Wings & Witchcraft Spells

His Throne Behind A Black Veil

Death Raid Apocalypse

Lunatic Beast

Venomed Seed

tracklist 01. Psychopath 02. Decline Of Human Life – Part II 03. Thou Shalt Kill (Killing Spree Unleashed) 04. Raven Wings & Witchcraft Spells 05. His Throne Behind A Black Veil 06. Death Raid Apocalypse 07. Lunatic Beast 08. Venomed Seed

Durée : 43 minutes

line up Adrastos / Chant

Aer / Guitare

Erebos / Guitare

Lykos / Basse

Serrator / Batterie

parution 2 Août 2019

voir aussi Total Hate

Depopulating Planet Earth

2008 - Agonia Records

Essayez plutôt Délétère

De Horae Leprae

2018 - Sepulchral Productions Besatt

Anticross

2017 - Zero Dimensional Records Blodsrit

Ocularis Infernum

2003 - Oaken Shield Nadiwrath

Circle of Pest

2015 - Drakkar Productions Sacred Son

Sacred Son

2017 - Tenebrae Sumus Records