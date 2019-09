Belenos - Argoat Chronique Argoat

BELENOS fait partie des groupes dont on ne dit pas de mal. C’est rare mais c’est ainsi. Encore plus rare parmi les groupes connus, et français. Je veux dire… On a toujours des polémiques sur les évolutions, sur l’attitude, sur tout et parfois sur rien concernant la majeure partie des acteurs de notre scène. Rien que le fait qu’un groupe soit souvent cité suffit à le faire détester par ceux qui estiment que telle ou telle formation mériterait elle aussi une meilleure exposition. L’insuccès des uns serait même causé par le succès des autres… Alors que ce soit PESTE NOIRE, DEATHSPELL OMEGA, BLUT AUS NORD ou les formations récentes avec Meyhna’ch ou Hreidmarr ont obligatoirement des détracteurs. BELENOS moins.



Loïc Cellier aurait pourtant pu se faire des ennemis, décevoir ses fans, tomber du haut de la colline en bientôt 25 ans de carrière, mais il n’en est rien. Au contraire, il fait office de sage, de guide. Et au contraire, plus le temps passe, et plus il est respecté. C’est qu’il a réussi, peut-être naturellement, peut-être inconsciemment, à devenir le grand-frère du black metal. Toujours fidèle à ses principes, logique dans ses rares évolutions, fidéle à ses croyances musicale ET extramusicales… Il pourrait se comparer à une éclipse. On en a déjà vu, on sait à quoi elle ressemble, on ne sera pas surpris de l’observer, mais on se prépare à la voir, et on l’accueille en silence. C’est ça un nouvel album de BELENOS.



On sait ce qu’on va trouver. Et Argoat ne déroge pas à la règle. Du black metal agressif avec des mélodies tranchantes, avec des ajouts de guitares acoustiques, avec des chœurs graves en fond. On sait tous à quoi ressemble BELENOS, et pourtant on l’attend pour le célébrer. Comme une éclipse, ou comme un vieil ermite qui sort uniquement de temps à autres de sa forêt pour nous visiter. « Colline », « Forêt »… C’est bien ce que l’on voit sur cette pochette d’ailleurs.



Mais voilà, il y a tout de même un hic avec le groupe et c’est un hic qui persiste depuis quelques albums déjà : les similitudes un peu trop redondantes entre les pistes. Aussi bonnes soient les compositions, elles rappellent obligatoirement d’anciens morceaux. Les amateurs les plus extrêmes du groupe s’en réjouissent bien entendu, mais les autres peuvent être las, tout en admettant la qualité constante des opus. Pour revenir à notre éclipse, c’est comme ce blasé qui affirmera qu’il en déjà vu auparavant. Pour revenir à notre ermite, c’est comme ce paresseux qui prétendra que « le vieil homme va encore tenir le même discours, avec plus ou moins les mêmes mots », et que « ça ne vaut pas le déplacement. ». Ils n’ont pas complètement tort, mais ils auront jugé en surface, car il faut avouer qu’on trouve de l’inédit dans quelques recoins. Et au fil des écoutes, il y a même des pistes qui nous semblent rejoindre le meilleur de BELENOS. Il faut juste accepter que le groupe est intemporel. Sans ignorer ce qui a été fait auparavant, il faut réussir à penser les albums comme s’ils étaient tous sortis en même temps. Le manque de surprises ne doit pas gâcher la véritable efficacité des 9 morceaux.



Deux réactions possibles donc : soit on est toujours un fervent amateur de BELENOS et on arrive à écouter l’album encore et encore pour trouver ses particularités dissimulées, soit on est impatient et l’on a l’impression d’écouter une énième version de la même base musicale et avec toujours les mêmes ajouts. De mon côté j’arrive à bien plonger dans l’univers de Loïc qui m’a tellement apporté lors de ses débuts, tout en regrettant à nouveau l’absence de phrases fortes en français. Je le reproche à chaque fois depuis 10 ans, mais je trouvais que l’utilisation du français apportait plus de moments forts...

2019 - Northern Silence Productions Pagan Black Metal

Belenos

Pagan Black Metal - 1995 - France

nouveaute A paraître le 20 Septembre 2019

écoutez Nozweler

01. Karvden 02. Bleizken 03. Argoat 04. Nozweler 05. Huelgoat 06. Dishualder 07. Duadenn 08. Steuziadur 09. Arvestal

Durée : 52:59

