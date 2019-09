Mournful Congregation - The Icubus of Karma Chronique The Icubus of Karma

Poids lourds majestueux de la scène funeral doom, Mournful Congregation est de ces groupes qui ne déçoivent jamais et dont la discographie place autant de jalons du genre qu’elle en constitue une référence absolue.



The Incubus of Karma n’est que le cinquième album du group australien en un peu plus de 25 ans de carrière, même si nos amis sont aussi amateurs de split et de compil. Fort d’une durée d’1 heure et 20 minutes de pesanteur, ce nouvel effort s’inscrit dans la lignée de The book of King, soit un funeral qui tire vers la lumière, reconnaissable entre mille, aux accords typés, profonds et aériens (The Indwelling Ascent, intro instrumentale qui lance le disque sur une thématique claire ; The Incubus of Karma).



Davantage encore que sur The Book of King, les riffs sont purement lumineux, quasi spatiaux (The Indwelling Ascent, The Incubus of Karma encore ou Whispering Spiritscapes). La lenteur extrême du rythme, combinée à une profondeur incroyable du son et des riffs (l’enchaînement intro/morceau sur The Rubaiyat), donne à tout entendre, à saisir la moindre particule d’émotions distillées par les mouvements subreptices de la structure (Whispering Spiritscapes et ses 16 minutes d’ondulations majestueuses, morceau magnifique ; l’orgue funèbre sur The Rubaiyat, qui porte le départ du titre). Cette profondeur, que l’on pense atteinte avec les instruments, s’offre à nous plus incroyable encore lorsque la voix surpuissante de Damon Good surgit, mêlée d’écho et de brouillard (Scripture of Exaltation and Punishment).



Comme toujours, la force de Mournful Congregation tient dans ses mélodies, dans le caractère presque prog’ qu’il donne à ses structures et qui laisse l’impression à l’auditeur d’assister à la reptation fluide d’un serpent. Cette progression est d’autant plus remarquable que le groupe, comme à son habitude également, reste friand de ponts centraux ultra aériens, parfois minimalistes, toujours menaçants et caverneux (Whispering Spiritscapes ; The Rubaiyat). Le relief est fort, les aspérités où jeter ses oreilles sont nombreuses et variées. L’immersion est totale, l’auditeur étant empêtré dans les structures tel un kraken venant happer le bateau s’aventurant trop loin dans les mers hantées.



Comme toujours également, la science de composition du groupe est toute entière contenue dans ce pouvoir de créer des morceaux ultra monolithiques – quasi granitiques – dans la rythmique tout en mêlant la structure d’arabesques sonores plaintives et mélodiques qui ne brisent jamais la dynamique globale (Whispering Spiritscapes ; The Rubaiyat ; Scripture of Exaltation and Punishment).



Ne cherchant jamais la facilité mais la cohérence, s’appuyant sur une volonté égale d’albums en albums de proposer un ensemble logique, doté d’une ligne directrice, Mournful Congregation clôture son album par une pièce maitresse, le monstrueux A Picture of the Devouring Gloom Devouring the Spheres of Being et ses 22 minutes de pesanteur pachydermique, déambulant comme tel Colosse frayant les eaux. Véritable synthèse des morceaux précédents, A Picture of the Devouring Gloom Devouring the Spheres of Being se présente comme un condensé de la science de composition du groupe : rythmique monolithique, riffs byzantins, structure prog’ et ponts aériens et mélodiques à profusion. La voix, désespérée, ultra caverneuse, finit d’emporter l’auditeur au fond des eaux sombres.



The nouveau Mournful Congregation est, comme tous les autres, une merveille. Non content de proposer un funeral varié de haute volée depuis 25 ans, le groupe australien nous gratifie, depuis The June Frost, de structures lumineuses qui viennent enrichir considérablement son propos… comme si cela était utile !

