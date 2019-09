Arctos - Beyond the Grasp of Mortal Hands Chronique Beyond the Grasp of Mortal Hands

On adore le black du Canada. Enfin... On connait surtout celui du Québec, et puis on a en tête quelques formations du reste du pays, mais peu finalement. ARCTOS va venir renforcer la liste. Cette formation née en 2014 sort enfin un premier album en 2019, chez un label de confiance : Northern Silence Productions. Mais la plupart des membres qui la composent se connaissent depuis un petit bout de temps puisque 4 d’entre eux ont fait partie du groupe de Folk black metal TROLLBAND. Il s’agit des frères Wilberg – Dan aux vocaux et guitares, Nick au piano -, de Jeremy Puffer aux guitares également, et de Josh Needham à la batterie. Ils ont été rejoints par Jabob Maisonneuve à la basse récemment, apparemment débauché par Puffer puisqu’ils ont tous les deux joué dans le groupe de Death Metal Brutal DISPLAY OF DECAY.



ARCTOS a mis 5 ans à sortir son premier album, mais un EP était sorti en 2017, et ce qui était assez révélateur, c’était la reprise d’AMON AMARTH qui y figurait. Une référence qui n’est pas si étonnante de cela à l’écoute des 7 pistes de Beyond the Grasp of Mortal Hands, parce que même si le tout est black metal, il y a de grosses influences du death mélodique. On se sent même quelque part entre AMON AMARTH et DISSECTION durant 48 minutes bien menées. Les vocaux vont sonner à la Johan Hegg, le côté épique et guerrier se retrouvent également. Et les mélodies sont bien dans la veine de l’autre Suédois. Jon ne cachait pas son goût pour le death metal non plus d’ailleurs...



ARCTOS a réussi à garder ce qu’il aime de l’un et de l’autre. Il en sort des compositions très dynamiques, avec une production qui est au niveau de l’ambition. C’est très clair, c’est très net, ça met la puissance en avant. Mais ça désire également ajouter du sentiment par moment, afin de multiplier les sensations. Les guitares se chargent d’amener plus de tension, mais c’est aussi le travail de ce piano, qui apparaît fréquemment. Le travail est alors bien effectué, convaincant, efficace, satisfaisant.



Un peu trop clair et net ? C’est vrai, c’est vrai... Ce groupe a fait le choix d’être propre, et il l’est un peu trop pour enfoncer complètement son petit clou. C’est assez indescriptible, et sans aucun doute particulièrement objectif, mais il manque quelque chose pour donner envie de réécouter l’album plus de 5 fois. C’est sûrement qu’il a une durée de vie limitée à cause du fait qu’il se saisisse rapidement. On a vite l’impression de l’avoir compris, sans avoir l’envie de le rejouer. Cela ne gâche en rien les qualités des Canadiens, mais l’empêche d’atteindre un niveau supérieur.

2019 - Northern Silence Productions Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

Black Metal Mélodique - 2014 - Canada

nouveaute A paraître le 20 Septembre 2019

tracklist 01. The Ancestor's Path 02. Shattered Tomb 03. Somnos Aeternus 04. The Spectre 05. Autumn's Herald… Interitus 06. A Realm Beyond 07. The Light Beyond the Sky (The Passage II)

Durée : 47:56

