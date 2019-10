Nuclear Assault - Out Of Order Chronique Out Of Order

Out Of Order porte effectivement très bien son titre puisqu’il lève sans honte le voile sur un ensemble de dysfonctionnements qui finiront sans surprise par avoir définitivement raison de Nuclear Assault deux ans plus tard.



Sorti en 1991 sur I.R.S. Records, l’enregistrement de Out Of Order n’a pas été ce que l’on peut appeler une partie de plaisir. Entre un John Connelly complètement démissionnaire qui obligera les autres membres du groupe à endosser à tour de rôle la casquette de chanteur sur pas moins de sept titres, un Dan Lilker occupé à des choses nettement plus intéressantes comme donner naissance à Brutal Truth et une évidente lassitude après six années passées à enchaîner les passages en studios et les tournées éreintantes à travers le globe, on comprend que Nuclear Assault en ai eu ras la casquette de cette routine. Peu motivé par toute cette affaire, le groupe choisira donc de rester à New-York et de confier la production à son batteur Glenn Evans pour un résultat malheureusement bien moins mordant et dynamique que celui de



Par où commencer exactement ? La production peut-être puisque c’est finalement le point le moins dommageable de ce quatrième album. Si effectivement elle n’a ni l’attaque ni l’intensité des précédentes signées Randy Burns (Agent Steel, Crumbsuckers, Dark Angel, Excel, Kreator, Megadeth, Possessed...), elle reste néanmoins de bonne facture avec ce côté plutôt naturel et parfaitement équilibrée. Malheureusement c’est également ce qui lui fait défaut, ce côté beaucoup trop lisse et passe-partout, surtout après un

Mais là n’est pas vraiment le souci de ce Out Of Order. Non, le véritable problème de ce quatrième album est plutôt à chercher du côté de l’inspiration en berne et du manque flagrant d’énergie et d’intensité dont fait malheureusement preuve ici Nuclear Assault. Bien moins explosif que par le passé, le groupe va ainsi complètement se perdre à cause de compositions mid-tempo beaucoup trop plan-plan pour espérer pouvoir convaincre. Déjà que sortir un album de Thrash en 1991 relevait à l’époque du véritable sacerdoce, si en plus vous vous tiriez une balle dans le pied à coup de compositions mollassonnes et plutôt ennuyeuses ("Fashion Junkie", "Too Young To Die", "Preaching To The Deaf", "Resurrection", "Doctor Butcher", "Save The Planet"...), il est facile de comprendre pourquoi le public ait décidé de ne pas suivre... Comment de toute façon ne pas prendre ses jambes à son cou à l’écoute de riffs aussi pauvres et inintéressants que ceux de "Resurrection", "Doctor Butcher", "Quocustodiat" ou "Save The Planet", d’idées pas toujours très heureuses (non mais sérieusement, qui dans le groupe s’est imaginé qu’utiliser une guitare clavier pourrait être cool ?) ou bien encore de gimmicks beaucoup trop redondants pour être honnêtes (cette guitare acoustique utilisée en arrière-plan sur "Too Young To Die", "Preaching To The Deaf", "Stop Wait Think" ou en guise d’introduction sur "Save The Planet", cette reprise une fois de plus plutôt inutile des Anglais de Sweet...). Qui plus est, l’album manque également pas mal d’homogénéité, en partie à cause de ce chant partagé entre Connelly et les autres membres du groupe mais aussi à cause de cette dynamique en dent de scie. Après un premier titre relativement proche du Nuclear Assault de



Alors il y a encore quelques bons moments ici où là et j’imagine que si l’album n’avait pas été écrit et composé par Nuclear Assault, il n’aurait pas subit les mêmes remarques désobligeantes mais les faits sont là, on s’ennuie du début à la fin en grande partie à cause de ces riffs sans saveurs, de ce manque d’énergie et de cette cruelle absence d’envie... Dur à imaginer après la déculottée qu’a été deux ans auparavant le redoutable Pour sortir un album de Thrash en 1991 il fallait quand même avoir sacrément la foi… Ou bien tout simplement être lié contractuellement à un label vous obligeant d’une manière ou d’une autre à respecter vos engagements. On imagine aisément à la lecture des paroles de ce "Sign In Blood" qui ouvre ce quatrième album qu’elle était la position dans laquelle se trouvaient les New-Yorkais à l’époque... 