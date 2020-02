Sadus - Chemical Exposure Chronique Chemical Exposure

Laissons un peu de côté l’actualité pour nous pencher aujourd'hui sur une formation qui aurait mérité sa place ici bien avant que je m’y attelle. Alors évidemment, Sadus n’est pas le seul groupe dans ce cas de figure (une liste longue comme le bras qui ne désemplie pas…) mais comme c’est encore moi qui choisi les chroniques que je rédige et que mes journées ne font malheureusement que vingt-quatre heures, je vous invite à adresser vos desiderata à mes chers et estimés collègues qui se feront un plaisir de ne pas y répondre.

Formé en 1984 à Antioch, paisible bourgade située à quelques kilomètres à l’est de San Francisco, Sadus voit le jour à l’initiative de quatre adolescents âgés de seulement seize ou dix-sept ans. Parmi eux, un certain Steve DiGirogio qui ne manquera pas de se faire remarquer dans les années à venir pour son jeu ultra dynamique, sa technique évidente (monsieur joue sans médiator et sur des basses fretless) et son groove irrésistible. Aussi, après deux démos (D.T.P. et Certain Death) et ce fameux split en compagnie notamment de R.A.V.A.G.E. (pre-Atheist) et Xecutioner (pre-Obituary), le groupe s’attelle à la composition de son premier album qu’il enregistrera en 1988 aux Starlight Sound Studios en compagnie du guitariste (Metal Church, Metallica (live)) et producteur (Autopsy, Hexx) John Marshall. Intitulé Illusions à sa sortie, l’album est pourtant très vite rebaptisé Chemical Exposure. Un changement de titre qui s’accompagne également d’un nouvel artwork afin très probablement de coller davantage avec cette imagerie Thrash post-apocalyptique typique de la fin des années 80. Enfin, chose assez surprenante pour l’époque, ce premier album est sorti en autoproduction via Sadus Records (structure montée par le groupe pour l’occasion). Il faudra attendre 1990 pour qu’un label, en l’occurrence R/C Records (sous-division de Roadrunner Records), se décide à faire le bon geste et ainsi ajouter les Californiens à son roster.



Les amateurs de Thrash le savent déjà mais ce Chemical Exposure est probablement l’un des albums les plus sauvages de son époque ainsi que l’un des premiers à faire aussi nettement le pont entre Thrash et Death Metal. Il faut dire aussi que pour une première, Sadus n’a pas fait les choses à moitié. Torché en moins d’une demi-heure, ces dix titres font montre d’une rare intensité ainsi que d’un niveau technique relativement bluffant pour des gamins de cet âge-là (tout juste vingt ans au moment des faits). Certes, les Californiens n’ont jamais eu la même renommée que certains de leurs contemporains (encore une fois, en 1988, le Thrash s’apprêtait à prendre en pleine tronche une déferlante Death Metal qui le rendrait presque désuet aux yeux d’un public en quête des choses plus extrêmes) mais cela n’enlève strictement rien aux qualités intrinsèques et tout à fait évidentes de ce premier album particulièrement redoutable.



Mené ainsi pied au plancher, Chemical Exposure brille assurément par cette énergie et cette agressivité débordante qui transpirent de chacune de ces dix compositions (hormis ce morceau-titre instrumental faisant office de conclusion). Une intensité toute juvénile entretenue à coups de Slayer, Metallica, Kreator, Possessed, Razor, Dark Angel et autres douceurs du même genre qui va se traduire dans les faits par une approche un brin foutraque consistant tout simplement à en mettre partout, tout le temps. Loin d’être un frein à l’appréciation de ce Chemical Exposure, cela lui confère au contraire un véritable sentiment d’urgence toujours aussi jouissif trente-deux ans plus tard. Sans aucune forme de retenu mais avec une maîtrise pour le moins surprenante (jouer aussi vite et aussi propre tout en étant pertinent n’est clairement pas donné à tous le monde), les quatre californiens s’acharnent ainsi sur leurs instruments comme si leurs vies en dépendaient, cavalant sans jamais s’arrêter ou presque (quelques séquences plus en retenues ici ou là qui en plus de se compter sur les doigts d’une main, ne durent jamais très longtemps), balançant sans crier gare ces riffs concis et nerveux exécutés à plus de cent à l’heure, nous gratifiant au passage de quelques solos frénétiques joués au feeling chaotico-mélodique évident, jouant de cette basse avec une dextérité et une rapidité qui frôle l’insolence, hurlant à la mort leur visions post-apocalyptiques ou leur souhait de voir disparaître une bonne fois pour toute tous les poseurs de la scène (« Torture » et ses cris à bout de souffle qui ne sont pas sans rappeler ceux de Stace "Sheepdog" McLaren des Canadiens de Razor)... Bref, il vous faudra être sacrément bien accroché pour ne pas être terrassé par cette déferlante Thrash aussi agressive qu’excessive.



A la manière d’un Morbid Saint ou d’un Whiplash, le Thrash de Sadus se montre d’une extrême virulence et atteste au passage d’un groupe déjà en pleine possession de ses moyens. Cette intensité a néanmoins un prix dans la mesure où les riffs dispensés par les Californiens ne sont pas nécessairement parmi les plus mémorables que l’on ait pu entendre. Non pas parce qu’ils s’avèrent être médiocre mais tout simplement parce que la sauvagerie avec laquelle ils sont exécutés et cette constante agression que nous impose le groupe tend à les rendre plus difficiles à assimiler. Un parti pris qui à l’époque a su ravir à n’en point douter tous les jeunes en quête de Thrash extrême mais qui à l'inverse aura laissé de côté tous ceux appréciant l’aspect plus mélodique (Metallica, Megadeth, Testament, Exodus, Forbidden...) ou catchy et fun (Anthrax, Nuclear Assault, D.R.I., S.O.D., etc) portés également sous la bannière Thrash. En attendant, Chemical Exposure est un album qui n’a pas pris une ride et qui continue encore aujourd'hui de faire référence dans le milieu (enfin seulement parmi les gens de bon goût).

1988 - Sadus Records Thrash notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.33/10

tracklist 01. Certain Death (04:14) 02. Undead (04:03) 03. Sadus Attack (01:44) 04. Torture (02:25) 05. And Then You Die (01:46) 06. Hands Of Fate (03:56) 07. Twisted Face (02:00) 08. Fight Or Die (02:53) 09. Illusions (03:50) 10. (Chemical Exposure) (02:16)

Durée : 29:07

line up Darren Travis / Chant, Guitare

Rob Moore / Guitare

Steve DiGiorgio / Basse

Jon Allen / Batterie

