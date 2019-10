The Negative Bias - Narcissus Rising Chronique Narcissus Rising

Le groupe autrichien THE NEGATIVE BIAS est ambitieux. Il peut se le permettre vu qu’il est composé de membres actifs dans la scène BM depuis longtemps. Le guitare/bassiste est S.T de GOLDEN DAWN, WALLACHIA ou encore RAUHNÅCHT. Le chanteur est I.F.S qu’on a pu entendre aux côtés de AZAHEL’S FORTRESS et ALASTOR. Le batteur est Florian Musil, celui de MOLOKH et THEODOXIN. Seul le quatrième membre semble encore tout neuf dans le londe du black metal, il s’appelle Athtarion.



THE NEGATIVE BIAS est ambitieux, et c’est déjà la réflexion que je m’étais faite en 2017, lorsque j’avais écouté le premier album, Lamentation of the Chaos Omega, que j’avais finalement laissé de côté, n’ayant pas envie ou pas le temps de le chroniquer. Cet opus était déjà sorti chez ATMF, qui remet donc le couvert avec son poulain deux ans plus tard. Le label italien y croit dur. Moi, j’y crois peu, plutôt mollement même...



En fait, je suis rebuté par le choix de faire un album composé uniquement de deux pistes interminables. « Narcissus Rising » dure 22 minutes, « Insomnic Sermons of Narcistic Afterbirth » en fait 20. Pourquoi ? Eh bien justement, je ne sais pas. Je m’ennuie et je n’ai pas envie d’y revenir, donc j’essaie de trouver un moyen plutôt sympathique d’expliquer mon rejet, en disant que nos musiciens sont ambitieux. Ils mélangent du black orthodoxe à du black atmosphérique, et bien qu’il y ait comme dans tout album des passages qui sortent du lot et viennent satisfaire l’oreille, l’ensemble reste assez laborieux.



Le premier titre se montre très agressif assez rapidement, ne montrant sur ses 8 premières minutes aucune concession. Pas mal, mais inutilement long, déjà. Changement soudain de rythme pour la suite, avec un break atmosphérique qui vient relancer le titre. Mais c’est provisoire, car il n’y a rien qui parvienne à nous convaincre. Le rythme accélère, ralentit à nouveau... C’est finalement assez soporifique au bout d’un moment...

Le deuxième titre commence bien, avec des choeurs appréciables, mais très vite, de la 3ème à la 9ème minute, il ne propose rien de vibrant, rien de percutant, rien qui ne motive à poursuivre. Le chanteur s’époumone avec une voix plutôt typée death, mais il brasse beaucoup dans le vent. Le titre se poursuit dans l’ennui et les 7 dernières minutes deviennent finalement musique ambiant.



J’ai failli abandonner ma chro, voulant surtout m’éloigner assez vite de cet opus. Et je me suis donc rappelé que j’avais déjà fui il y a deux ans. Alors voilà, je fais un effort, je boucle rapidement cette bafouille, et je vais me dépêcher d’écouter autre chose !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum Black Metal Orthodoxe Atmosphérique notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur The Negative Bias

Black Metal Orthodoxe Atmosphérique - 2016 - Autriche

écoutez Narcissus Rising

tracklist 01. Narcissus Rising 02. Insomnic Sermons of Narcistic Afterbirth (At the Threshold where Chaos Turns into Salvation)

Durée : 42:05

parution 26 Juillet 2019

Essayez plutôt Veiled

Black Celestial Orbs

2018 - Iron Bonehead Productions Albionic Hermeticism

Ancient Hermetic Purity

2018 - Signal Rex