BATHORY ? Oui !? Eh bien les Américains de BEORN’S HALL aussi. Sauf que toi tu te contentes d’écouter ton groupe favori. Eux, ils vont jusqu’à le massacrer en s’imaginant pouvoir créer des compositions qui s’en rapprochent. Ce ne sont pas les premiers à se casser les dents sur l’exercice compliqué de recréer l’univers de Quorthon, et je pense tout d’abord aux Allemands de NACHTFALKE, mais ces derniers trouvaient tout de même quelques bonnes idées qui leur donnaient un peu de crédit. Le duo composé de Vulcan aux vocaux / batterie et de Rognvaldr aux guitares / basses / claviers... non. Leurs morceaux ne sont pas inspirés, mais bel et bien laborieux.



C’est pas bon, c’est pas bon du tout. Ou alors il faut être tellement nostalgique de la musique de BATHORY qu’on serait prêt à accepter n’importe quoi. Comme un pédophile qui essaierait de se contenter d’enculer un nain. Le deuxième album avait pourtant été meilleur. Meilleur que le premier que j’ai descendu dans ces pages (



Et pour se faire plaisir, BEORN'S HALL entonne en fin d'album une reprise de BATHORY. Il a choisi « Foreverdark Woods », présent à l'origine sur Nordland I en 2002, deux ans avant la mort du maître. Les Américains se font plaisir. Pas à nous. C'est un peu l'histoire du groupe, qui est méritant dans le sens où il est possédé par un véritable amour du style, mais qui n'a pas l'inspiration, ni le charisme, ni le talent pour attirer l'attention. Il a un peu le visuel, mais c'est bien maigre... Je reste donc à nouveau circonspect sur l'appartenance du groupe au label Naturmacht Productions. Comment une écurie aussi douée pour trouver de nouveaux talents peut-elle s'acharner à sortir les albums d'une formation aussi maladroite, aussi inutile que BEORN'S HALL ? C'est leur quota obligatoire d'handicapé ? J'attends désespérément qu'un fan vienne un jour me convaincre...

