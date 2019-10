Witch Vomit - Buried Deep In A Bottomless Grave Chronique Buried Deep In A Bottomless Grave



Pas de quoi crier au scandale ni même réclamer ma tête au bout d’une pique mais heureusement que je me suis fait gentiment rappelé à l’ordre sur le forum car j’aurai pu continuer à esquiver l’écriture de cette chronique pendant encore quelque temps.Intitulé, ce deuxième album est le premier à paraître sur 20 Buck Spin Records après que le label de Pittsburgh a signé le groupe en 2017. Une signature officialisée alors dans la foulée par la sortie d’un EP intitulé Poisoned Blood . Evidemment, cette collaboration n’allait pas s’arrêter en si bon chemin, les deux parties ayant tout intérêt à la voir se prolonger. Déjà parce que 20 Buck Spin Records est l’un des labels les plus en vue ces dernières années mais aussi parce que Witch Vomit fait partie de cette nouvelle garde américaine à la fois rafraichissante et très efficace.Passé d’un duo ( A Scream From The Tomb Below ) à un trio ( Poisoned Blood ), le groupe de Portland évolue désormais sous la forme d’un quatuor depuis l’arrivée courant 2017 d’un second guitariste en la personne de Casey Lynch (Aldebaran, Trepanation...). Pas de quoi bouleverser la formule des Américains même si on imagine très bien la plus-value que cette adjonction a pu apporter sur les planches. A l’inverse, du côté des choses qui ne changent pas, on retrouve Evan Mersky derrière les potards pour une production toujours aussi abrasive alliant à la fois puissance et caractère. L’artwork quant à lui est signé une fois de plus des mains de Matt Stikker pour un résultat qui s’avère une fois encore plutôt sympathique même si je le trouve tout de même un poil moins inspiré que lors de ses précédents travaux.Cela dit, ce n’est pas ça qui va m’empêcher d’apprécier ce deuxième album à sa juste valeur. D’autant que Witch Vomit aborde ici les choses d’une manière plutôt directe (morceaux relativement courts, durée totale n’excédant pas la demi-heure...), se permettant tout juste quelques brèves digressions sonores histoire d’apporter un soupçon d’atmosphère supplémentaire à l’aide de quelques sonorités synthétiques évoquant un certain cinéma d’horreur/science-fiction des années 80 ("From Rotten Guts", "Despoilment", "Squirming In Misery").Sans surprise, le groupe reprend les choses là où il les avait laissées deux ans auparavant avec un Death Metal particulièrement sombre rappelant beaucoup Incantation (ce growl des cavernes !) et toute cette clique de groupes plus ou moins récents (notamment Ritual Necromancy avec qui le groupe partage le même genre de riffing nerveux et compact) vouant un culte à John McEntee et à sa bande de joyeux drilles. L’originalité n’étant pas de la partie (sauf peut-être certains riffs comme ces ondulations énigmatiques sur "Despoilment" à 3:02), le groupe se concentre alors sur l’essentiel à savoir se montrer d’une efficacité à toute épreuve que ce soit lors de séquences punitives menées pied au plancher (les débuts en fanfare de "From Rotten Guts", "Buried Deep In A Bottomless Grave" ou "Dripping Tombs") ou bien lors de passages plus en retenue choisis soit pour plomber l’atmosphère à coup de riffs lourdingues et écrasants ("From Rotten Guts" à 3:05, "Despoilment" à 1:39, "Dead Veins" à 3:08) soit tout simplement pour apporter un peu de groove là où il faut ("Fumes Of Dying Bodies" à 2:20). Bref, rien de nouveau du côté de Witch Vomit qui capitalise ici sur ses atouts et ses acquis après un Poisoned Blood un peu court (format oblige) mais néanmoins en progression par rapport à un premier album encore un peu vert (du riff parfois un poil trop facile et/ou anecdotique).Cette efficacité de tous les instants passe également par la mise en place d’atmosphères sinistres grâce, outre ce riffing évoqué plus haut, à de nombreux leads (avec un arrière-goût de Dead Congregation dedans) et autres solos particulièrement bien sentis ("From Rotten Guts" à 1:42 et 3:24, "Buried Deep In A Bottomless Grave" à 1:26, "Dead Veins" à 2:23, etc). Un feeling évident qui va nourrir pendant près de vingt-huit minutes ces ambiances particulièrement lugubres.S’il ne risque pas d’enflammer le cœur des plus frigides d’entre vous par son manque d’audace, ce deuxième album de Witch Vomit répondra à n’en point douter aux attentes de tous les amateurs de Death Metal sombre et caverneux typique du Incantation des années 90. Avec, les Américains n’inventent rien et ne font que reprendre à leur compte une formule vieille comme le monde (enfin à quelques milliards d’années près) ayant fait ses preuves depuis belle lurette. Doit-on bouder son plaisir pour autant ? Non, pas si vous n’avez que faire de l’originalité et que vous vous contentez de placer les sacro-saints riffs et leur efficacité au cœur de l’équation.

