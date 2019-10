Sadistic Ritual - Visionaire Of Death Chronique Visionaire Of Death

Si Sadistic Ritual célèbre cette année ses dix ans de carrière, il aura tout de même fallu attendre la sortie de ce premier album sur Unspeakable Axe Records pour que j’en entende parler. Originaire d’Atlanta, le groupe compte pourtant à son actif plusieurs sorties dont notamment un EP paru en 2015 sur le dit label d’Eric Musall (comme quoi, je n’ai pas été très attentif à l’époque). Après plusieurs déboires de line-up ayant probablement empêché le groupe d’avancer ses pions un peu plus vite, Sadistic Ritual finira tout de même par stabiliser ses effectifs avec l’arrivée en 2015 d’Alex Parra (Paladin) à la seconde guitare puis celle de Joe Sweat (Mangled) à la batterie deux ans plus tard. C’est avec ce line-up que le groupe a justement sorti en juin dernier ce premier album intitulé Visionaire Of Death.



Comme on pouvait s’y attendre étant donné les prédispositions d’Unspeakable Axe Records pour le genre (pour rappel, on doit au label les albums de groupes comme Besieged, Algebra, Zöldïer Noïz, Ripper, Mortal Scepter...), Sadistic Ritual évolue dans le registre d’un Thrash à l’ancienne misant à peu près tout sur l’efficacité de ses riffs et l’énergie de compositions menées pied au plancher. Les illuminés en quête d’originalité peuvent donc d’ores et déjà passer leur chemin et aller voir ailleurs si j’y suis puisqu’il n’en sera bien évidemment pas question ici.



Si l’artwork peut sembler trompeur avec ses faux-airs de messe noire forestière, Sadistic Ritual marche pourtant bel et bien dans les pas de formations Thrash ayant marqué à leur manière la fin des années 80 ainsi que le début des années 90. Les premières qui me viennent en tête à l’écoute de ce Visionaire Of Death mené par un Charlie Southern à la voix hargneuse et arrachée sont probablement Demolition Hammer, Epidemic et Morbid Saint avec qui le groupe partage notamment cette intensité explosive et ce sens du groove absolument redoutables.

Servi par une production moderne qui n’en oublie pas pour autant d’être authentique, ce premier album ne va pas nécessiter trente-six écoutes pour convaincre. En effet, grâce à cette cadence de feu particulièrement soutenue que Sadistic Ritual va maintenir quasiment tout au long de ces trente-sept minutes (pas mal de séances de tchouka-tchouka effrénées mais aussi beaucoup de double pédale et autres passages en blasts) mais aussi grâce à ces riffs nerveux et incisifs hyper efficaces qui à défaut de surprendre ne manqueront pas de filer la trique à tous les amateurs de Thrash, on se retrouve bien vite à taper du pied en rythme et à relancer la lecture une fois l’album terminé. Bien entendu, les Américains auraient presque pu s’en satisfaire mais c’était sans compter sur les excellentes prédispositions de Charlie Southern et Alex Parra (les amateurs de Power/Thrash peuvent jeter une oreille à son autre groupe, Paladin) en matière de solo (les premières secondes tonitruantes de "...In Cold Blood", "Double Crossed" à 0:06, 0:26 et 1:37, "Executioner" à 2:46, "Mutually Assured Destruction" à 2:44, "Civil Unrest" à 1:50, "Malicious Misanthrope" à 0:31 et 2:34 et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’album) ainsi que sur ces changements de rythmes particulièrement bien sentis et autre charges au groove absolument irrésistible qui ne manqueront pas de briser quelques nuques ("Doubled Crossed" à 0:48 et 2:36, "Executioner" à 1:50, la première partie de "Mutually Assured Destruction", "Malicious Misanthrope" à 1:05, "Death Shriek" à 0:33, "Merciless Retribution" à 3:31, la première minute de "Cerebral Sacrifice"...). Une formule qui ne date donc pas d’hier mais que le groupe américain s’applique à restituer avec panache et force conviction pour un résultat plus que probant.



Si vous êtes donc amateurs comme moi de ce genre de douceurs inspirées par ce qu’il se passait il y a deux/trois décennies de cela, il vous sera probablement difficile de ne pas vous enthousiasmer à l’écoute de ces trente-sept minutes menées le couteau entre les dents. On pourra soulever quelques objections du genre "Sadistic Ritual n’a rien de plus à proposer que ce qui a déjà fait" ou bien "ces derniers se contentent simplement d’exécuter une recette mise au point par d’autres que lui" mais franchement, ce serait quand même faire preuve de mauvaise foi et surtout passer à côté de l’essentiel : des riffs qui tuent, des solos aux petits oignons, un groove insolent et une efficacité de tous les instants. Si cela ne vous suffit pas, il faudrait alors peut-être songer à arrêter d’écouter du Thrash.

