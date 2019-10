Uniform / The Body - Everything That Dies Someday Comes Back Chronique Everything That Dies Someday Comes Back (Coll.)

Everything That Dies Someday Comes Back, tant la première collaboration était un mélange entre enthousiasme et coups d'épée dans l’eau, les deux formations y montrant autant un mariage naturel de leurs différentes lubies qu’une impossibilité à se focaliser, trop heureuses de batifoler ensemble. Effleurant nombreuses promesses, elles laissaient alors l’esprit à rêver au jour où elles se réaliseront pleinement.



Spoiler alert, ce ne sera toujours pas durant ces nouvelles trente-neuf minutes que la satisfaction pleine attendue se concrétisera. Everything That Dies Someday Comes Back rejoint en surface son prédécesseur dans son dilettantisme, figurant un mutant allant et venant entre diverses ambiances plutôt qu’invitant dans un univers particulier, comme cela pouvait être le cas lors des collaborations entre Thou et The Body. Les premières écoutes demandent à s’accrocher, entre morceaux industriels sortant directement leurs beats (les musclés « Vacancy » et « Penance »), détours électro/ambiant (« All This Bleeding ») ou encore hip hop malade (« Day of Atonement »). Clairement, si traitement il y a eu, il n’a pas fait effet sur le TDAH qui paraît habiter cette rencontre !



Cependant, étrangement, l’impression de trop-peu est cette fois totalement absente. Convaincu d’avoir ici deux formations au top de leur forme – sentiment en grande partie dû à l’excellente surprise qu’était Everything That Dies Someday Comes Back est à voir comme une visite dans le poumon d’une ville tech-noir, Michael Berdan en guide, Chip King comme annonciateur enfiévré des guerres qui s’y joue, le tourisme prenant des allures de sauvagerie mentale entre Amebix et Nine Inch Nails, Tetsuo et Decoder, Videodrome et Blade Runner. Un lien ténu, mais qui finit par se tenir, se terminant dans la méditation des hivers nucléaires à venir, quand tout ce beau monde finira par passer à l’acte, lors de « Waiting for the End of the World » et « Contempt », leurs accalmies de mort.



