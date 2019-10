Ehlder - Nordabetraktelse Chronique Nordabetraktelse

Pas besoin de regarder la fiche de présentation pour savoir à qui on a affaire dans EHLDER. Les vocaux, le riffing, les ambiances… Il s’agit sans aucun doute possible de Stefan Sandström, alias Graav, mais ici renommé Graavehlder. Si les noms de musiciens ne vous disent rien, allons-y avec les noms de groupes : c’est l’affreux Jojo de LIK et LÖNNDOM, étrangement encore non-chroniqués dans nos pages. Et la présence du monsieur explique la signature chez le label Nordvis Produktion, partenaire privilégié de toutes ces formations. Mais ne soyons pas trop sélectif, il faut aussi rappeler qu’il a été membre du défunt ARMAGEDDA, même si cette formation sentait moins le Stefan Sandström, et qu’elle était beaucoup plus trve, direct et sulfureuse. Mais pas nécessairement plus démoniaque, parce que LIK, LÖNNDOM et désormais EHLDER ont tous eu des sonorités qui ne pouvaient avoir été enfantée que par un disciple des Abysses.



Oui, c’est la bonne nouvelle, EHLDER reprend les éléments habituels des deux autres projets, plus ou moins en vieux ou morts. On va donc retrouver le long des 6 premières pistes un black metal où les riffs sont très fréquemment saccadés, où les instruments semblent volontairement désaccordés, et où les vocaux apparaissent plus beuglés que chantés. Le rythme est généralement agressif et envolé, mais il peut de faire plus lent, plus oppressant. On saisit tout de suite les éléments propres à LIK et LÖNNDOM, mais il y a aussi des différences qui, elles, vont montrer des similitudes flagrantes avec ARCKANUM. Des souvenirs de la musique de Shamaateae reviennent obligatoirement à l’esprit à l’écoute de Nordabetraktelse. Que ce soit les dernières minutes de « Ändlös », les premières de « Döden i en döende kropp »… presque tout le temps en fait, on visualise bien ARCKANUM. Mais mélangé avec les spécifités de Stefan Sandström. On est en quelque sorte quelque part entre les deux univers.



Et ça fonctionne vraiment bien. On se retrouve rapidement emporté par les ambiances à la fois rèches et mélodiques de l’ensemble. J’ai vu que l’album était classé dans le Pagan Black Metal, mais il est finalement difficile à mettre une étiquette claire sur les compositions. Oui, il y a quelques parties acoustiques, mais non seulement elles sont minoritaires, mais elles ne font pas nécessairement penser à du pagan claissique. Il suffit d’aller écouter un morceau pour mieux saisir à quoi ressemblent ces 45 minutes. Oui, oui, je sais, il y en a 52 au total, mais c’est parce que j’omets volontairement de parler de la dernière piste, la 7ème. « Varerytm i Varganord » commence par une imitation humaine de hurlement de loup puis poursuit avec 5 minutes de tamtam shamanique pour lesquelles je ne suis parvenu que 2 fois sur plus de 10 écoutes à aller jusqu’au bout.

2019 - Nordvis Produktion Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (3) 8/10

Black Metal - 2013 - Suède

nouveaute A paraître le 4 Octobre 2019

écoutez Tagen

tracklist 01. Stridskall 02. Ändlös 03. Döden i en döende kropp 04. Hedningadrapa 05. Gammelmod 06. Tagen 07. Varerytm i Varganord

Durée : 52:45

