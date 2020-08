Inclination - Midwest Straight Edge Chronique Midwest Straight Edge (EP)

Midwest Straight Edge a bénéficié l’année dernière d’un premier pressage vinyle via le label Life & Death Brigade. Deux éditions qui malheureusement sont aujourd’hui sold-out depuis déjà belle lurette.



Formé en 2017 avec notamment dans ses rangs Caleb Murphy (ex-Expire) et Isaac Hale (Knocked Loose), le groupe n’a pas vraiment perdu de temps puisque quelques semaines plus tard celui-ci sortait ce premier EP cinq titres fort prometteur. Sans être d’une grande originalité Inclination a tout de suite su capter l’attention grâce à un Hardcore vindicatif puisant l’essentiel de son inspiration du côté de formations telles que Morning Again, Strife, Earth Crisis, Kindred, Day Of Suffering, Unbroken et tous ces groupes ayant dès la seconde moitié des années 90 insufflés une bonne grosse dose de Thrash et de revendications anti-spécistes à leur musique.



Sans grande surprise (c’est vrai que le titre ne laissait planer aucun doute sur la question), Inclination milite donc du côté de la frange Vegan/Straight Edge Hardcore en prenant ainsi le parti de marcher avec respect et fierté dans les pas de tous ces groupes devenus aujourd’hui pour la plupart de l’histoire ancienne mais dont l’héritage aura marqué la scène à tout jamais. À l’image de Midwest Straight Edge bénéficie d’une production soignée qui, bien qu’elle soit moins imposante que celle de son successeur, va néanmoins permettre d’appuyer le propos des Américains avec force et conviction.

De conviction justement, Tyler Short n’en manque pas à en juger par cette voix agressive et ces paroles sincères qui ne sont rien d’autres que de véritables tranches de vie bien senties : "I've lost too many people to bottles and pills or a fucking needle, too many friends choosing a life chained to a substance", "This isn't a placeholder to fit in somewhere til you get older, this is active opposition to a world full of addiction" ou encore "I know I've changed a little here and there but my head has and will remain clear". Alors forcément, vous choisirez d’adhérer ou non à ces paroles mais au-delà de cette authenticité et de ces mises à nue, s’il y a bien une chose qui devrait nous mettre tous d’accord, c’est bien l’efficacité redoutable de ces quelques compositions. Compositions qui d’ailleurs qui face aux grands noms de l’époque n’ont pas particulièrement à rougir de quoi que ce soit.



Finalement, outre ces petites nuances de production, ce qui va clairement distinguer ce premier EP de son successeur c’est surtout l’absence de ces fameux riffs aigus, de ces courtes séquences plus atmosphériques et de ces quelques spoken words. Quelques d’éléments mélodiques empruntés pour la plupart au Poison The Well et au Morning Again de la grande époque mais dont on ne trouve aucune trace ici. Une absence peu pénalisante tant l’essentiel réside dans la qualité de ces riffs thrashisant ultra efficaces et cette dynamique hyper entrainantes.

Car en élève appliqué qu’il est, Inclination va se contenter de réciter une formule qui depuis plus de vingt ans maintenant à largement fait ses preuves ici ou ailleurs. Riffs Thrash métalliques, batterie volontaire et explosive, chant arraché, vindicatif et passionné, accélérations Punk ultra entraînantes, choeurs bien viriles et pour couronner le tout une tripoté de breaks lourdingues et autres séquences de 2 steps à déchaîner les foules. Taillé pour vos séances de musculation intensives, ce Midwest Straight Edge ne fait ni dans la dentelle ni dans la demi-mesure et y va plutôt franco dans sa relecture d’un Metal/Hardcore sur-vitaminé. Encore une fois, le groupe n’invente rien mais tout est déjà savamment dosé, sans excès ni faute de goût. Certes, la leçon administrée s’avère de courte durée mais combinée aux titres de



Passé sous mon radar à sa sortie, ce premier EP coche toutes les cases d’un cahier des charges rédigé il y a déjà quelques années par tout un tas de groupes ayant ouvert la voie à ce que certains nomment le Edge Metal. D’une manière générale, ce qu’il faut surtout retenir ici c’est l’efficacité extrême de ces compositions naturellement taillées pour l’exercice du live mais qui dans un salon, une rame de métro ou sur un banc de musculation vous donneront probablement envie de tout démolir autour de vous. Rien de neuf de la part d’Inclination mais une belle remise au goût du jour de codes et autres gimmicks qui, il y encore quelques années, étaient un petit tombés en désuétudes. Et puisque maintenant on est à jour en ce qui concerne la discographie des Américains, il n’y a plus qu’à espérer que le groupe poursuive son chemin avec la sortie rapide d’un premier album qui ne devrait pas manquer de faire son petit effet. Allez, au boulot les gars ! Non, calmez-vous, le groupe de Louisville, Kentucky, n’est pas déjà de retour ! C’est bien moi qui suis à la bourre et tente tout simplement de rattraper le temps perdu en revenant sur ce premier EP paru deux ans avant l’excellent When Fear Turns To Confidence . Longtemps disponible au seul format numérique via la page Bandcamp d’Inclination,a bénéficié l’année dernière d’un premier pressage vinyle via le label Life & Death Brigade. Deux éditions qui malheureusement sont aujourd’hui sold-out depuis déjà belle lurette.Formé en 2017 avec notamment dans ses rangs Caleb Murphy (ex-Expire) et Isaac Hale (Knocked Loose), le groupe n’a pas vraiment perdu de temps puisque quelques semaines plus tard celui-ci sortait ce premier EP cinq titres fort prometteur. Sans être d’une grande originalité Inclination a tout de suite su capter l’attention grâce à un Hardcore vindicatif puisant l’essentiel de son inspiration du côté de formations telles que Morning Again, Strife, Earth Crisis, Kindred, Day Of Suffering, Unbroken et tous ces groupes ayant dès la seconde moitié des années 90 insufflés une bonne grosse dose de Thrash et de revendications anti-spécistes à leur musique.Sans grande surprise (c’est vrai que le titre ne laissait planer aucun doute sur la question), Inclination milite donc du côté de la frange Vegan/Straight Edge Hardcore en prenant ainsi le parti de marcher avec respect et fierté dans les pas de tous ces groupes devenus aujourd’hui pour la plupart de l’histoire ancienne mais dont l’héritage aura marqué la scène à tout jamais. À l’image de When Fear Turns To Confidence bénéficie d’une production soignée qui, bien qu’elle soit moins imposante que celle de son successeur, va néanmoins permettre d’appuyer le propos des Américains avec force et conviction.De conviction justement, Tyler Short n’en manque pas à en juger par cette voix agressive et ces paroles sincères qui ne sont rien d’autres que de véritables tranches de vie bien senties :ou encore. Alors forcément, vous choisirez d’adhérer ou non à ces paroles mais au-delà de cette authenticité et de ces mises à nue, s’il y a bien une chose qui devrait nous mettre tous d’accord, c’est bien l’efficacité redoutable de ces quelques compositions. Compositions qui d’ailleurs qui face aux grands noms de l’époque n’ont pas particulièrement à rougir de quoi que ce soit.Finalement, outre ces petites nuances de production, ce qui va clairement distinguer ce premier EP de son successeur c’est surtout l’absence de ces fameux riffs aigus, de ces courtes séquences plus atmosphériques et de ces quelques spoken words. Quelques d’éléments mélodiques empruntés pour la plupart au Poison The Well et au Morning Again de la grande époque mais dont on ne trouve aucune trace ici. Une absence peu pénalisante tant l’essentiel réside dans la qualité de ces riffs thrashisant ultra efficaces et cette dynamique hyper entrainantes.Car en élève appliqué qu’il est, Inclination va se contenter de réciter une formule qui depuis plus de vingt ans maintenant à largement fait ses preuves ici ou ailleurs. Riffs Thrash métalliques, batterie volontaire et explosive, chant arraché, vindicatif et passionné, accélérations Punk ultra entraînantes, choeurs bien viriles et pour couronner le tout une tripoté de breaks lourdingues et autres séquences de 2 steps à déchaîner les foules. Taillé pour vos séances de musculation intensives, cene fait ni dans la dentelle ni dans la demi-mesure et y va plutôt franco dans sa relecture d’un Metal/Hardcore sur-vitaminé. Encore une fois, le groupe n’invente rien mais tout est déjà savamment dosé, sans excès ni faute de goût. Certes, la leçon administrée s’avère de courte durée mais combinée aux titres de When Fear Turns To Confidence , il ne fait aujourd’hui aucun doute qu’Inclination est aujourd’hui l’un des meilleurs représentants du genre (j’attends avec impatience la sortie du premier EP de Vanguard qui devrait également mettre les pendules à l’heure).Passé sous mon radar à sa sortie, ce premier EP coche toutes les cases d’un cahier des charges rédigé il y a déjà quelques années par tout un tas de groupes ayant ouvert la voie à ce que certains nomment le Edge Metal. D’une manière générale, ce qu’il faut surtout retenir ici c’est l’efficacité extrême de ces compositions naturellement taillées pour l’exercice du live mais qui dans un salon, une rame de métro ou sur un banc de musculation vous donneront probablement envie de tout démolir autour de vous. Rien de neuf de la part d’Inclination mais une belle remise au goût du jour de codes et autres gimmicks qui, il y encore quelques années, étaient un petit tombés en désuétudes. Et puisque maintenant on est à jour en ce qui concerne la discographie des Américains, il n’y a plus qu’à espérer que le groupe poursuive son chemin avec la sortie rapide d’un premier album qui ne devrait pas manquer de faire son petit effet. Allez, au boulot les gars !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE