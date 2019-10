Imperium Dekadenz - When We Are Forgotten Chronique When We Are Forgotten

IMPERIUM DEKADENZ revient. Le duo allemand est précis et c’est effectivement depuis son deuxième album, en 2007, qu’il a pris ce rythme. When We Are Forgotten en 2019. Et je dois avouer que je l’attendais au tournant parce que j’avais trouvé le précédent insuffisant. Je lui avais donc mis 7.5, un point de moins que celui d’avant. Il est généralement rare de stopper une chute, mais le groupe y est parvenu et la note remonte donc.



Et pourtant la première écoute ne m’a que moyennement convaincu, et j’ai même failli passer à côté du talent de ces nouvelles compositions. C’est à cause des petits changements d’orientation qui m’ont tout simplement égaré. Je comparais systématiquement la formation à LUNAR AURORA auparavant, même si je soulignais que le niveau et les ambiances pouvaient aussi donner envie de citer EÏS, mais cette fois-ci, la comparaison est moins évidente. Le black atmosphérique est toujours prépondérant, mais on trouvera aisément des petites influences venues de formations plus modernes, comme DEAFHEAVEN par exemple.



Les vocaux sont constamment hurlés, sans jamais passer par du chant clair, mais laissant la place à des moments opportuns à quelques chœurs. La musique est puissante, généralement avec un rythme soutenu, et constamment portée par des mélodies contemplatives. Tout l’album est ainsi fort en émotions, très bien équilibré entre le dynamisme et la songerie. On peut juste regretter une petite perte d’efficacité au milieu de l’album, surtout à cause d’un « A Cave Called Wisdom » trop neutre. C’est un moment important car c’est là où certains décrocheront. Le morceau suivant, « Transcendance » est un peu plus marquant mais lui aussi n’est pas du niveau du reste. Il a pour lui le mérite de me faire fortement penser au défunt HELLSAW. Mais par la suite, on retrouve des pistes aux mélodies pernicieuses, qui s’installent assez vite en tête.



