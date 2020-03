Physique - The Rhythm Of Brutality Chronique The Rhythm Of Brutality (EP)

The Rhythm Of Brutality est le titre du dernier EP en date des Américains pro-LGBT de Physique. Du coup, si vous êtes du genre à grincer des dents, serrer le point et prier Jésus en voyant deux mecs se tenir par la main (par contre, tout va bien lorsqu'il s’agit de deux nanas qui s’enfilent je ne sais quoi pendant votre porno du samedi soir), et bien je vous conseille tout simplement de passer votre chemin. Ce n’est pas que les Américains en aient fait leur cheval de bataille mais forcément, avec certains de leurs membres directement concernés par le sujet, difficile de l’occulter. Ah oui, et tant que j’y suis, le groupe est aussi d’extrême-gauche. De quoi contrebalancer toutes les chroniques de l‘ami Sakri qui penchent un peu trop de l’autre côté, donner quelque sueurs-froides à certains et aussi vous montrer qu’à Thrashocore on ne fait pas de différence...

Puisque le sexe fait vendre et que j’ai maintenant votre attention, je vous le dit tout net, cette chronique sera vite torchée. En effet, je ne vais pas passer trois plombes pour vous parler d’un EP qui du haut de ses huit titres (sur la version proposée par le label Static Shock Records qui embarque avec elle une reprise des Japonais de Framtid puisque celle sortie chez Distort Reality n’en compte que sept) ne dépasse par les douze minutes. Ouais, Physique n’est pas du genre à s’embarrasser de fioritures, du coup moi non plus.



Sorti en fin d’année dernière, The Rhythm Of Brutality fait suite à un premier album intitulé The Evolution Of Combat paru en janvier 2019 sur Distort Reality et qui, ne riez pas, compte deux titres supplémentaires pour seulement une minute de plus. Pas de quoi s'étouffer même si vu la cadence imposée ici, c’est finalement presque bien suffisant.

De l’artwork reprenant tous les codes du genre aux titres particulièrement évocateurs de chacune des compositions ("Yesterday's Anguish, Tomorrow's Despair", "When All Hope Is Lost", "Miserable Existence", "Weaponized Faith"...) en passant par ce son particulièrement dégueulasse, tout chez les Américains transpire la scène Punk/Crust à plein nez. A l’opposé d’un Wolfbrigade aux productions particulièrement léchées ayant notamment permis de populariser le terme "Crust Deluxe" (ou Crust de salon, comme vous préférez), Physique se contrefout allègrement de savoir que sa sauce crache, grésille, larsen, dégueule ou sature dans tous les sens. Bien au contraire, ce je m’en foutisme déguisé (il faudrait être naïf pour croire que cela n’est pas fait sciemment) va naturellement servir le propos de Physique puisqu'il va tout simplement permettre d’asseoir cette identité Punk. Une urgence de chaque seconde s’exprimant à travers des morceaux en forme de coup de poing. Des uppercuts sonores exécutés à fond de cale à l’aide d’une batterie explosive, tapant à tout va sur des rythmes particulièrement rentre-dedans ou parfois plus chaloupés (comme sur "Rhythm Of Brutality"), une basse ultra saturée rappelant s’il le fallait que ces groupes de Crust doivent quand même énormément à Motörhead, un chant à l’arraché beuglant à la mort et avec vindicte des sujets de société brûlants et bien entendu toute une série de riffs Punk sombres, désabusés et cradingues ne devant probablement pas dépasser les trois ou quatre notes. Une formule dépouillée, d’une simplicité toujours aussi confondante mais d’une efficacité néanmoins rarement égalée.



Pour conclure, puisque j’avais quand même dit que je ferai court, si vous êtes du genre à aimer tout ce qui pue le trottoir et le punk à chien, Physique ne devrait pas manquer d’attiser votre curiosité. Le groupe ne propose rien de neuf mais une chose est sûre, cela ne l’empêche pas d’avoir pour lui le sens de la formulation faisant ainsi de The Rhythm Of Brutality un disque d’une intensité et d’une urgence particulièrement jouissive. A savourer en boucle !

