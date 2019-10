Kyprian's Circle - Noitatulen Vartija Chronique Noitatulen Vartija (EP)

On fait souvent des blagues sur ce cher Werewolf, ou Tyrant, ou Nazgul, selon les époques. Oui, le Finlandais est assez clairement bête comme ses pieds, oui il a des idées bien douteuses, oui il est bien beauf dans le fond. Mais s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas lui reprocher, c’est d’être dévoué à la musique. Le gars a quand même fait partie de Horna à leurs débuts, a fondé l’un des tous meilleurs projets de black metal toutes périodes confondues, continue de participer à la composition et au processus de réalisation de plein d’albums de qualité (le premier album de White Death, miam), et nous abreuve régulièrement d’excellente sorties ou rééditions sur son label. En 2018, il ressortait l’EP de Kyprian’s Circle, sur lequel il chantait, initialement paru en 1999.



Kyprians’Circle, c’est le projet de Messire Kyprian, dont on ne sait que très peu de chose et qui n’a pas poursuivi sa carrière musicale plus que ça après avoir disparu des radars en 1999. Pour l’occasion, le monsieur s’était entouré de musiciens de session, dont comme évoqué ce cher Nazgul (il était dans sa période Tolkien) derrière le micro. Le résultat final, c’est cinq titres sur moins de vingt minutes. Cinq titres d’exception, cinq titres superbes, cinq titres de pur black metal finlandais.

La petite intro acoustique « Ikiyön liekit » fait bien plaisir d’entrée de jeu, avec ses cordes sautillantes, sa batterie toute enjouée et son clavier un peu mystique. Puis, on arrive sur le premier morceau électrique, et on commence à comprendre pourquoi cet EP valait vraiment le coup. Les mélodies sont on ne peut plus entraînantes, le son de guitare est douillet, Nazgul hurle avec moins d’hystérie que sur les productions de Satanic Warmaster, et les mélodies font la ronde en invitant gentiment à se balancer. L’ambiance éthéré et nocturne de Kyprian’s Circle est véritablement assez personnelle, originale et pourtant très proche de ce que l’on connait de la Finlande en termes de black metal. Le ton n’est ni vraiment lugubre ou sombre, pas haineux pour un sou, presque serein en fait. Le morceau éponyme continue dans ce même, sillon, en ralentissant le tempo et en se faisant plus épique et contemplatif encore. On se met facilement à rêver de paysages polaires nocturnes aux reliefs traversés par d’inexplicables frissons et aux cieux illuminés. A ce titre, il faut saluer l'excellent travail de claviers, clairement l'un des gros atouts de l'EP.



Le premier blast, même s’il reste très gentil, débarque sur « Helvetin pajassa on miekkamme taottu », avec sa mélodie un peu plus torturée. On pèlerine sous la neige, c’est difficile d’avancer, il fait froid et il y a du vent, mais on surmonte l’épreuve et on sent bien sous le ciel constellé. J’ai beau aimer mon black metal agressif et hostile, j’aime beaucoup cette atmosphère presque feutrée, de conte folklorique trempé dans un bol d’encre noir. Kyprian’s Circle est presque reposant, avec son côté doucement féérique et onirique. En fait, il me ferait penser à une version finlandaise d’Emperor, avec moins de furie, de majesté et de grandeur, mais en se concentrant plutôt sur les pérégrinations d’un ermite qui vivrait dans un recoin de la forêt qui apparaît sur l’artwork du premier album des norvégiens.



Cet EP en vaut vraiment la peine, soyez-en sûr. Alors oui, ça fait grogner de sortir plus d’une dizaine d’euros pour moins de vingt minutes de musique, mais le jeu en vaut absolument la chandelle ici. Kyprian’s Circle laisse plein de regrets, on se dit que le groupe aurait pu sortir des choses vraiment superbes s’il avait accepté de vivre plus longtemps. Tant pis, on peut se consoler en se repassant en boucle ces cinq pistes d’exception, qui marqueront forcément ceux qui aiment le black metal du pays aux milles lacs.

