Keys of Orthanc - A Battle in the Dark Lands of the Eye… Chronique A Battle in the Dark Lands of the Eye…

KEYS OF ORTHANC ne m’a pas vraiment satisfait alors que j’avais trouvé le précédent assez sympathique



Il s’agit effectivement désormais d’un duo, alors qu’avant Dorgul était tou seul aux manettes. Il s’occupe à nouveau de tout ce qui concerne les instruments, mais a décidé de déléguer les vocaux à Harslingoth, connu de certains pour ses trois autres groupes : CALVAIRE, MAESKYYRN, REVELATION NONE. L’évolution du groupe ne vient cependant pas de ce changement de chanteur, mais de quelques ajustements musicaux. Je m’étonnais de trouver sur l’album précédent une thématique liée à Tolkien avec une musique qui n’en avait pas beaucoup le goût, eh bien on dirait que KEYS OF ORTHANC a voulu raccoler à son sujet.



Dès l’introduction, on bouffe du Tolkien avec des samples, des sons, des percussions qui se veulent très visuels, qui mettent en place les scènes qui vont défiler. Les corbeaux croassent, des soldats foulent le sol, la bataille arrive ! Normal, c’était « A Battle in the Dark Lands of the Eye…». Et le titre qui suit va bien enfoncer le clou ! Mais dans le bon sens pour l’instant, car le côté épique et nerveux de « At the Gate » fonctionne bien. Plus ou moins jusqu’à la 3ème minute. Déjà des faiblesses pointent leur nez, et elles vont être assez fatales : le clavier est de piètre qualité, les chœurs sont assez foireux... Et ça casse beaucoup la magie qui opérait pourtant...



Et c’est bien ce qui va titiller l’oreille tout le long des 46 minutes. Les compositions sont bonnes, mais la plupart des éléments rajoutés laissent à désirer. Plus que par le passé. Ainsi, le long de chaque piste on regrette certains choix, certains manques, qui vont tour à tour laisser croire que le groupe est un mauvais ersatz de BELENOS (« Besieged »), voire de FALKENBACH (« The Old Castle of Durthang») ou NYDVIND (« Lord's Bane »). Et alors que j’avais mis le groupe parmi mes petits espoirs, il redescend évidemment d’un cran. Il passe dans la catégorie des albums qui auront tenu quelques écoutes, mais qui ne reviendront probablement pas dans la platine avant... le suivant, histoire de me souvenir à quoi il ressemblait. Je retrouverai alors les mélodies qui fonctionnent, les ambiances qui sont bel et bien présentes, mais un tout qui aura trop de passages bancals... Il se peut que j’en aie trop attendu... Le nouvel album dene m’a pas vraiment satisfait alors que j’avais trouvé le précédent assez sympathique (Dush agh Golnauk) . Il était sorti en juin 2018 chez Naturmacht Productions, mais c’est il y a quelques mois seulement que je l’ai chroniqué sur Thrashocore. Enfin... Je dis « chroniqué » mais je suis bien gentil avec moi-même parce qu’en relisant ce que j’en disais, je me trouve bien en manque d’inspiration... Eh bien cette fois-ci c’est le contraire ! C’est le duo canadien qui n’a pas été très inspiré !Il s’agit effectivement désormais d’un duo, alors qu’avant Dorgul était tou seul aux manettes. Il s’occupe à nouveau de tout ce qui concerne les instruments, mais a décidé de déléguer les vocaux à Harslingoth, connu de certains pour ses trois autres groupes :. L’évolution du groupe ne vient cependant pas de ce changement de chanteur, mais de quelques ajustements musicaux. Je m’étonnais de trouver sur l’album précédent une thématique liée à Tolkien avec une musique qui n’en avait pas beaucoup le goût, eh bien on dirait quea voulu raccoler à son sujet.Dès l’introduction, on bouffe du Tolkien avec des samples, des sons, des percussions qui se veulent très visuels, qui mettent en place les scènes qui vont défiler. Les corbeaux croassent, des soldats foulent le sol, la bataille arrive ! Normal, c’était « A Battle in the Dark Lands of the Eye…». Et le titre qui suit va bien enfoncer le clou ! Mais dans le bon sens pour l’instant, car le côté épique et nerveux de « At the Gate » fonctionne bien. Plus ou moins jusqu’à la 3ème minute. Déjà des faiblesses pointent leur nez, et elles vont être assez fatales : le clavier est de piètre qualité, les chœurs sont assez foireux... Et ça casse beaucoup la magie qui opérait pourtant...Et c’est bien ce qui va titiller l’oreille tout le long des 46 minutes. Les compositions sont bonnes, mais la plupart des éléments rajoutés laissent à désirer. Plus que par le passé. Ainsi, le long de chaque piste on regrette certains choix, certains manques, qui vont tour à tour laisser croire que le groupe est un mauvais ersatz de(« Besieged »), voire de(« The Old Castle of Durthang») ou NYDVIND (« Lord's Bane »). Et alors que j’avais mis le groupe parmi mes petits espoirs, il redescend évidemment d’un cran. Il passe dans la catégorie des albums qui auront tenu quelques écoutes, mais qui ne reviendront probablement pas dans la platine avant... le suivant, histoire de me souvenir à quoi il ressemblait. Je retrouverai alors les mélodies qui fonctionnent, les ambiances qui sont bel et bien présentes, mais un tout qui aura trop de passages bancals...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Naturmacht Productions Black Metal Epique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Keys of Orthanc

Black Metal Epique - 2018 - Canada

écoutez Besieged

tracklist 01. A Battle in the Dark Lands of the Eye… 02. At the Gate 03. Besieged 04. The Old Castle of Durthang 05. Lord's Bane 06. Uruk agh burgûl 07. A Dawn in Mordor

Durée : 46:10

parution 31 Août 2019

voir aussi Keys of Orthanc

Dush agh Golnauk

2018 - Naturmacht Productions

Essayez aussi Borknagar

The Archaic Course

1998 - Century Media Records Summoning

Minas Morgul

1995 - Napalm Records Eldamar

The Force of the Ancient Land

2016 - Northern Silence Productions Summoning

Let Mortal Heroes Sing Your Fame

2001 - Napalm Records Woodtemple

Forgotten Pride

2014 - Sacrilege Records