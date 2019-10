Dawn Of Disease - Procession Of Ghosts Chronique Procession Of Ghosts

Procession Of Ghosts (à l’artwork plutôt classieux). « Versuchen ».



Les critiques globalement mitigées (pour une fois que je ne suis pas seul) de



A vrai dire les premiers extraits dévoilés font partie des morceaux au-dessus du lot. L’ouverture éponyme accrocheuse expose au mieux et de manière concise le travail de composition et d’atmosphère loin du pauvre



Dawn Of Disease corrige le tir, la bande remet sa couche « testostérone teutonne » mais surtout peaufine sa copie. L’étiquette « second couteau » tend à s’effacer au profit de compositions étoffées et variées à l’ambiance touchante. Associées à la recette « blast-tremoli-growls » imparable, nos tympans savourent, particulièrement pour ce genre éteint. Malgré tout ce Procession Of Ghosts subit les défauts antérieurs, à savoir des passages génériques du pauvre faisant office de remplissage, gâchant le travail des musiciens et la dynamique souhaitée. Reste que la bande est de nouveau sur de bons rails, la suite pourrait être d’un autre niveau. Avec la force de frappe marketing de Napalm Records, l’afflux de news et de clips vidéos (relayés sur votre webzine préféré), nul doute que ce nom de Dawn Of Disease vous semble familier. Le groupe allemand aura même participé à l’édition Hellfest de cette année. La voie du succès semble toute tracée. Pourtant après un death metal brut de décoffrage aux élans mélodiques (souvent comparé à Kataklysm) fort sympathique, la bande mettra ses deux pieds dans le plat death mélodique suédois/finlandais pour un résultat des plus médiocres, digne d’un groupe amateur sous Xanax (syndrome Evocation)… Cette fois les Teutons (au line-up identique) ne se précipitent pas et prendront leur temps pour composer (plus de deux ans) ce cinquième opus(à l’artwork plutôt classieux). « Versuchen ».Les critiques globalement mitigées (pour une fois que je ne suis pas seul) de Ascension Gate ont dû toucher les membres de Dawn Of Disease. Je reprendrai la conclusion de ma précédente chronique car le groupe répond (en partie) à mes doléances : fini le tempo complètement amorphe et l’amas de riffs sortis d’un générateur de death mélodique. Enfin ! Retour de la rythmique qui vous colle au siège avec ces « hammer blast » de bonne famille et des passages à la double pédale qui perforent les enceintes (production massive en sus). Tout cela appuyé par les growls monocordes mais puissants de Tomasz. Couplé à des tremoli, une recette toujours aussi rudimentaire mais tellement efficace (« As Heaven Shatters » ne tient qu’à cela). Le groupe ne revient pas pour autant à ses origines et continue sur la voie avec désormais un penchant encore plus prononcé vers la Finlande (atmosphère glaciale et mélancolique comprise). Sauf que les guitaristes ont travaillé leur sujet, des morceaux relativement longs (plusieurs de 7 minutes) aux structures variées qui arrivent à dégager quelque chose. Chose assez rare pour un style éprouvé.A vrai dire les premiers extraits dévoilés font partie des morceaux au-dessus du lot. L’ouverture éponyme accrocheuse expose au mieux et de manière concise le travail de composition et d’atmosphère loin du pauvre Ascension Gate . Quant à « Shrine », il paraît assez osé : une intro death ‘n’ roll qui vire brutale puis limite occulte (le clip appuyant mes dires). On redemande cette versatilité ! De légères nappes de claviers (dès le titre éponyme) voire carrément éthérées dans l’esprit d’un Dark Tranquillity (une bribe sur le break à 3:33 « May the Waves Take Me ») se feront même sentir, dommage que les Allemands n’aient pas poussé d’avantage l’expérimentation car les tares reviennent… Ces vilains riffs de seconde zone recyclés à tout va par les ersatz et les groupes metalcore du milieu des années 2000 (« Where the Clouds Reach the Ground » comme un air de Deadlock). Et cela à peine la galette démarrée en trombe (« May the Waves Take Me »), rattrapé par un passage virulent ou un break aérien accrocheur (« Autumn Days » à 3:51). Finalement on se retrouve avec une galette en dents de scie qui rend l’écoute peu fluide et donne un arrière-gout de frustration car l’album possède indubitablement ses moments de bravoure.Dawn Of Disease corrige le tir, la bande remet sa couche « testostérone teutonne » mais surtout peaufine sa copie. L’étiquette « second couteau » tend à s’effacer au profit de compositions étoffées et variées à l’ambiance touchante. Associées à la recette « blast-tremoli-growls » imparable, nos tympans savourent, particulièrement pour ce genre éteint. Malgré tout cesubit les défauts antérieurs, à savoir des passages génériques du pauvre faisant office de remplissage, gâchant le travail des musiciens et la dynamique souhaitée. Reste que la bande est de nouveau sur de bons rails, la suite pourrait être d’un autre niveau.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE