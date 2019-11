Dauþuz - Monvmentvm Chronique Monvmentvm

Toujours aussi excellent DAUÞUZ ! Un des autres groupes principaux du label Naturmacht pour lequel je ne cesse de me confondre en louanges. GRIMA, HAVUKRUUNU et DAUÞUZ sont un sacré trio de talent. Bon, j’avoue être moins emballé par certains autres poulains de l’écurie allemande, comme BEORN’S HALL et SVADILFARE, mais c’est certain que je checke automatiquement toutes les sorties proposées. Avec en 2019 son troisième album en 4 ans, DAUÞUZ vient se poser en valeur véritablement sûre. Le niveau est toujours aussi impresionnant, et l’on espère que le duo saura garder sa passion pour encore longtemps. Depuis ses débutes, il s’agit d’Aragonyth S. aux instruments et de Syderyth G. aux vocaux et à la guitare acoustique. Ils agissent ensemble depuis 2016, mais ils ont tous les deux sévi dans d’autres formations, pour lesquelles ils continuent de s’impliquer pour certaines. SEELENFROST, IDHAFELS pour le premier, ISGALDER, WINTARNAHT pour le deuxième. Feu SCHATTENTHRON pour tous les deux, dans lequel ils étaient accompagnés de deux autres protagonistes. Je ne sais pas si ces groupes vous disent quelque chose, mais je peux vous conseillez d’y aller les yeux fermés. Ils sont tous terriblement bons. Mais DAUÞUZ a vraiment quelque chose de plus, comme s’il parvenait à sublimer ses influences et à trouver un équilibre magique.



Et l’équilibre, il est fait à partir de black metal atmosphérique, de black metal pagan, de black metal épique, et de black metal torturé. On trouve tout cela malicieusement dosé durant 50 minutes. Des mélodies guerrières, des ambiances conquérantes, des ajouts nostalgiques, des vocaux douloureux. Il est très difficile de résister à ces saveurs. Les amateurs de FORTERESSE pourraient y trouver leur compte, mais ceux de groupes un poil plus mélancoliques aussi. En tout cas, on est transporté sans aucunes difficultés dans un monde lointain, désolé et empli d’esprits malsains.



Sur les 8 pistes, trois sont instrumentales et proposent de l’acoustique pour des petits moments médiévaux. Là où le groupe a été bon, c’est en dédidant de les placer à des moments inattendus. C’est à dire qu’au lieu d’en mettre une au début de l’album, une autre au milieu et la dernière à la fin comme outro, elles se situent en 3ème, 5ème et 7ème positions. Elles sont ainsi intercalées entre des morceaux purs qui font presque tous une dizaine de minutes. On ne les sent pas passer. L’agencement est idéal, et on a même au contraire envie de remettre l’album une nouvelle fois dès qu’il est terminé. Il est très égal d’un bout à l’autre, et ne perd jamais d’intérêt. On peut peut-être se plaindre de manquer de moments justement meilleurs que les autres, mais c’est le seul reproche valable. « La langue aussi » ? Bof, c’est chanté en allemand, mais il faut tendre l’oreille pour s’en rendre compte : les vocaux principaux sont hurlés et donc difficilement audibles ; les mots dits par les chœurs non plus ne se distinguent pas. Ils sont d'ailleurs très bons, apportant de la tension par-ci, une forme de libération par-là, de l'élévation ailleurs. Même le livret est bien, avec les paroles, et quelques illustration de style gravures.



Une sortie qu’il faut aller tenter, mais qui devrait convaincre tous ceux qui ont un intérêt, même minime, pour ce genre de black metal médiéval atmosphérique mélodique et torturé !

2019 - Naturmacht Productions Pagan Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Pagan Black Metal Atmosphérique - 2016 - Allemagne

tracklist 01. Schwarzes Wasser 02. Der Bergschmied 03. Hornstein 04. Knochengrube 05. Kupferglanz 06. Mæna Dauþuz 07. Himmelseisen 08. Monvmentvm

Durée : 49:21

parution 13 Avril 2019

