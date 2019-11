Häive - Iätön Chronique Iätön

Iätön n’est que le second album de Häive qu’on a pourtant l’impression de connaître depuis des années. La faute à un album, paru en 2007, Mieli maassa, qui avait eu à l’époque son petit succès UG. Northern Silence, son label de l’époque, avait alors le vent en poupe et avait promu très correctement ce premier effort, ce qui peut aussi expliquer cette exposition.



Les finlandais reviennent donc 10 ans après (si l’on excepte un EP entre temps) avec Iätön, dans une veine qui peut sembler, de prime abord, quasiment inchangée, dans ce BM à large tendance folk qui avait fait son succès d’alors. La pochette trahit même, a priori, ce parti-pris, le décor sylvestre qui l’orne rappelant celui de Mieli maassa. Las, le combo finnois a changé son fusil d’épaule. Dans le fjord, les riffs lancinants, mélancoliques, les mélodies champêtres… Place à des structures plus accessibles, toujours mélodieuses certes, mais plus heavy, plus directes.



L’intro est trompeuse car Iätön démarre sur des accords clairs, aériens, déjà tranchants, presque heavy donc. Turma annonce plus clairement les hostilités, avec le penchant heavy toujours marqué (Lapin Kouta encore, Kuku, kultainen käkeni, Salojen saari) mais aussi avec une approche plus directe que l’album précédent, une voix déclamée plus « germanique », plus martiale (Kuku, kultainen käkeni, Virsi tammikuinen). Les solis typés NWOBHM, en plus mélodiques, en plus aériens, prennent une place plus importante qu’auparavant. Quant à la rythmique, elle est également plus martiale, dans une veine plus saccadée.



Cette approche apporte indéniablement une variété supplémentaire au combo. Les solis remplacent les ponts et aèrent le propos. La musique respire, les changements de rythme y étant pour beaucoup également (Turma, Salojen saari). En somme, ce que la musique de Häive a perdu en mysticisme, elle l’a gagnée en efficacité technique, en enluminures et en accessibilité (Lapin Kouta, presque « dansant », Kuku, kultainen käkeni, Salojen saari). On pourra le regretter.



Il serait mentir que d’affirmer que les aspects folk inhérents à Häive ont disparu. Ils demeurent présents, mais de manière plus discrète, plus fondue dans la structure (Tuulen Sanat, Tuonen Lehto, Öinen Lehto). Les ponts / transitions à la guitare sèche offrent du relief aux morceaux et les fait gagner en dynamique, surtout lorsque ces solis de guitares acoustiques s’entremêlent aux solis heavy. La contemplation telle qu’on l’a connaissait à l’époque de Mieli maassa reprend le dessus le temps d’un instant.



Iätön est un album équilibré qui pourra désarçonner l’amateur de Häive. Il convient toutefois de l’appréhender comme un tout, de ne pas en séparer les titres au risque de se fourvoyer sur son contenu réel tant les enchaînements s’entendent dans leur globalité, précisément.

2017 - Eisenwald Tonschmiede Black folk metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Häive

Black folk metal - 2002 - Finlande

tracklist 01. Iätön (Ageless) 02. Turma (Ruin) 03. Lapin Kouta (Kouta from Lapland) 04. Kuku, kultainen käkeni (Sing My Golden Bird) 05. Tuulen sanat (The Spell of Wind) 06. Salojen saari (Esoteric Isle) 07. Tuonen lehto, öinen lehto (Grove of Tuoni, Grove of Evening) 08. Virsi tammikuinen (Song of January)

Durée : 40:54

parution 24 Novembre 2017

