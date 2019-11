Undergang - Ufrivillig Donation Af Vitale Organer Chronique Ufrivillig Donation Af Vitale Organer (Single)





Alors que le groupe met actuellement la touche finale à son prochain album prévu pour l’année prochaine chez Dark Descent Records, Undergang nous a concocté une petite gâterie sous la forme d’un EP ou maxi-single quatre titres intitulé Ufrivillig Donation Af Vitale Organer. Au programme de ce dernier, deux nouveaux morceaux à paraître très certainement sur le prochain album des Danois ("Ufrivillig Donation Af Vitale Organer" et "Man Binder Ikke Et Dødt Menneske"), une reprise des Finlandais de Funebre ("Grip Of Insanity") ainsi qu’une version live du titre



Déjà parce que les deux premiers morceaux dispensés par l’entité danoise sont le signe que le groupe en a bel et bien terminé avec les approximations et les riffs anecdotiques. Si ses deux premiers albums étaient plutôt sympathiques, certains plans faisaient tout de même retomber un peu le soufflet. Or, depuis la sortie de

Ensuite parce que faire une reprise de Funebre n’est pas le genre d’exercice que l’on a l’habitude de voir et d’entendre. Figurant parmi les groupes finlandais de seconde division malgré son statut de précurseur aux côtés d’Abhorrence, le groupe compte à son actif un premier et unique album plutôt solide que les amateurs de Death Metal se doivent de connaitre au moins pour le caractère historique (l’un des premiers albums de Death Metal finlandais de l’époque). Cette reprise, si elle est bien évidemment fidèle à la version originale, possède néanmoins la patte Undergang. Transfiguré par une production nettement plus efficace, la version des Danois revêt ce caractère dégoulinant et cradingue si cher à Undergang et prouve, s’il fallait en douter, l’amour porté par David Mikkelsen et ses copains à la formation originaire de Paimio.

Ce maxi-single se conclu sur une version live du titre



Si on ne va pas s’enthousiasmer outre mesure pour un EP constitué d’inédits, d’une reprise et d’un titre live, il n’en reste pas moins que ce Ufrivillig Donation Af Vitale Organer est une très chouette mise en bouche de l’album à venir. Certes, le caractère hétéroclite de cette sortie n’en fera pas un indispensable mais les amateurs d’Undergang ne pourront qu’apprécier ce contenu de qualité et le soin apporté à cet artwork à l’esprit résolument old school. Et tant pis pour la 8°6 et les Granola... Musicien à l’appétit dévorant, illustrateur à l’imaginaire putride et macabre, patron de label et gérant de sa propre boutique, celle d’Extremely Rotten Productions située à Copenhague, David Buch Mikkelsen est un homme assurément très occupé. D’autant plus qu’il enchaîne les projets sans montrer un seul signe de faiblesse (Undergang, Phrenelith, Wormridden, Hyperdontia et le petit dernier baptisé Ulcerot). 