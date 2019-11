1349 - The Infernal Pathway Chronique The Infernal Pathway

1349 ? Eh bien c’est un titre qui t’encule violemment tout en te carressant les tétons ! Les deux doivent être faits en même temps, ou tour à tour pour apporter une jouissance véritable. Et c’est clair que les trois premiers albums des Norvégiens avaient réussi à nous faire jouir à répétition. Liberation : BOUM dans le cul. Beyond the Apocalypse : BOUM dans le cul. 1349 avait sorti volontairement un album de mollusque, 1349 a de nouveau changé de label ? Possible, mais c’est effectivement terminé avec Indie et c’est le Français Season of Mist qui a récupéré les légendes.



The Infernal Pathway sort ainsi en 2019, après une attente record entre deux albums : 5 ans. Plusieurs membres avaient profité de la pause pour aller butiner ailleurs, et c’est ainsi que Ravn a prêté sa voix CELTIC FROST et NOCTURNAL BREED, que le bassiste Seidemann a joué pour SVART LOTUS et MORTEM, que le guitariste a fait des petits airs pour un titre de NORDJEVEL, et que Frost a comme toujours partagé son temps avec SATYRICON. Ils se retrouvent après 5 ans, et parviennent toujours à se remettre dans le bain. Line-up stable, sans doute grâce aux projets parallèles. Et niveau de musique stable aussi. Cet album de 11 pistes est indéniablement signé 1349, on reconnaît la hargne et l’énergie habituelle.11 pistes, mais trois sont instrumentales et nommées... "Tunnel of Set" ! Et oui, le retour des intermèdes, même s’ils sont moins systématiques que sur



Un bon titre de 1349 doit nous sodomiser tout en nous carressant les tétons, disais-je en introduction ! Eh bien est-ce le cas ? Oui, et non. Contrat à moitié rempli en ce qui me concerne. Les morceaux « Abyssos Antithesis », et « Dodskamp » font un très bon travail, sachant employer l’agressivité inhérente du groupe comme on l’aime, et en la confrontant à des riffs ou des soli marquants, qu’on prend plaisir à réécouter. Mais les deux titres les plus réussis de l’album sont, pour des raisons différentes, « Deeper Still » et « Stand Tall in Fire ». Le premier est excellent ! Pile ce qu’on attendait, et d’un niveau tellement supérieur que les 6 pistes déjà passées nous semblent fades en comparaison. Lui il arrive à nous attraper par les tifs dès le début. Il nous balance au sol, et nous plante son chibre dans le trou en nous triturant les tétons dans le bon sens. Voilà le 1349 qu’on espérait ! Le deuxième a une approche totalement contraire, nous faisant les yeux doux avec un rythme plus lent, et une durée plus importante... 8 minutes ! Une durée qui n’avait pas été atteinte sur ce The Infernal Pathway qui avait une moyenne autour des 4:30, et un pic qui était atteint sur « Striding the Chasm » à 6 minutes. 8 minutes donc, qui alternent les rythmes tout en restant dans le démoniaque. Très belle piste qui prend encore plus d’ampleur vers la 5ème minute quand l’accélération arrive, puis qu’un solo de dingue s’installe ensuite. Seul souci de cette piste : on a tout de même perdu la patte 1349. Ce titre aurait pu figurer au sein d’une autre formation...



2019 - Season Of Mist

A paraître le 18 Octobre 2019

01. Abyssos Antithesis 02. Through Eyes of Stone 03. Tunnel of Set VIII 04. Enter Cold Void Dreaming 05. Towers upon Towers 06. Tunnel of Set IX 07. Deeper Still 08. Striding the Chasm 09. Dødskamp (album edit) 10. Tunnel of Set X 11. Stand Tall in Fire

Durée : 44:02

