Denial Of God - The Hallow Mass Chronique The Hallow Mass

DENIAL OF GOD est sérieux, ni à partir de quand il est dans la déconne. Et je me dis même qu’il se peut qu’il soit tout l’un ou tout l’autre ! Je n’en sais FOUTRE rien ! Ce qui me fait voir la formation danoise avec les même œil que CREST OF DARKNESS, GLOOMY GRIM et carrément MEADS OF ASPHODEL! Et cette réflexion, ce questionnement, je les ai avant même d’écouter la musique.Ils sont tout d’abord provoqués par le visuel, par le nom des albums et des morceaux, par les postures et poses parfois farfelues prises par les membres en session photo...



Mais si l’on peut s’interroger sur le réel objectif de la démarche de DENIAL OF GOD, on n’a aucun doute sur leurs intentions. L’imagerie, les thématiques, les photos et tout ça... bah c’est pour faire peur. Tout est un énorme grand BOUH ! crié avec malice et dans un rire démoniaque surjoué. Et c’est donc la teneur du sérieux de l’affaire qui me titille le curiosomètre ! Sérieux ou pas sérieux ? Pour rire ou pour déconner ? Est-ce que les vilains quadras de DENIAL OF GOD croient sortir des Enfers, ou ont-ils conscience qu’ils ne font que jouer avec des petits diablotins, des esprits malins farceurs et des sorcières qui font les gros yeux ? Pas important ? Si, tout de même un peu pour savoir comment aborder nos papys (soyons certes clément avec le batteur, il n’a que 38 ans...).



Bon, ces questions auraient déjà pu être posées par le passé, il n’y avait pas besoin d’attendre ce troisième alum pour découvrir la personnalité du groupe. Mais il est tout de même rare qu’une formation aussi ancienne garde ses principes, ses objectifs et sa vision au fil du temps. 1991 ! Et oui, c’est une des formations de black danois les plus vieilles connues, et encore en activité. Sauf que les 15 premières années, elle n’a fait que se contenter de demos et d’Eps. The Horrors of Satan est sorti en 2006,



La pochette est donc parfaitement adaptée avec une illustration bien jolie, avec une tombe qui s’ouvre et des démons qui risquent bien d’en sortir. Mais pas des trop méchants, on voit bien qu’il y a une super lumière qui s’échappe de la fente ! Le titre de l’opus : The Hallow Mass fait lui aussi horrifique, avec peut-être un petit jeu de mot entre Halloween et Christmas. Ou pas d’ailleurs, parce que là aussi, il pourrait y avoir plusieurs interprétations... Ça donne bien l’impression que des farfadets vont venir nous picoter le derrière ! Horrifique !!! Comm dans un film, et on ne peut pas ne pas penser à l’Exorciste à la 10ème minute du premier morceau, « Hallowmass ». Ambiance frissons ce soir !



Chaque morceau raconte ce genre de petites histoires à faire peur : « The Lake in the Woods », « Undead Hunger », « The Transylvanian Dream »... Second degré et série Z ne sont pas loin ! Et pour retranscrire tout cela, la musique s’inspire principalement du black metal mais en y ajoutant beaucoup de riffs clairs typés heavy par-ci, thrashy par-là, musique de dessin-animé encore ailleurs. Et finalement... ça le fait. Bien entendu, il faut avoir un peu d’ouverture d’esprit et vouloir écouter de la musique qui « le fait », mais les indécis pourraient très bien être conquis tant le travail est bien fait, les pistes bien travaillées et agencées pour que l’auditeur prenne son plaisir ! Soli galopants, claviers de Dracula, rires démoniaques de Gargamel... tout l’album est parsemé de ces éléments horrifiques. Sans jamais être kitch ou ridicule. On peut très facilement se laisser prendre au jeu. Il faut tenter, et se laisser aller sans trop réfléchir, finalement... Je ne sais toujours pas jusqu’à quel pointest sérieux, ni à partir de quand il est dans la déconne. Et je me dis même qu’il se peut qu’il soit tout l’un ou tout l’autre ! Je n’en sais FOUTRE rien ! Ce qui me fait voir la formation danoise avec les même œil queet carrément! Et cette réflexion, ce questionnement, je les ai avant même d’écouter la musique.Ils sont tout d’abord provoqués par le visuel, par le nom des albums et des morceaux, par les postures et poses parfois farfelues prises par les membres en session photo...Mais si l’on peut s’interroger sur le réel objectif de la démarche de, on n’a aucun doute sur leurs intentions. L’imagerie, les thématiques, les photos et tout ça... bah c’est pour faire peur. Tout est un énorme grand BOUH ! crié avec malice et dans un rire démoniaque surjoué. Et c’est donc la teneur du sérieux de l’affaire qui me titille le curiosomètre ! Sérieux ou pas sérieux ? Pour rire ou pour déconner ? Est-ce que les vilains quadras decroient sortir des Enfers, ou ont-ils conscience qu’ils ne font que jouer avec des petits diablotins, des esprits malins farceurs et des sorcières qui font les gros yeux ? Pas important ? Si, tout de même un peu pour savoir comment aborder nos papys (soyons certes clément avec le batteur, il n’a que 38 ans...).Bon, ces questions auraient déjà pu être posées par le passé, il n’y avait pas besoin d’attendre ce troisième alum pour découvrir la personnalité du groupe. Mais il est tout de même rare qu’une formation aussi ancienne garde ses principes, ses objectifs et sa vision au fil du temps. 1991 ! Et oui, c’est une des formations de black danois les plus vieilles connues, et encore en activité. Sauf que les 15 premières années, elle n’a fait que se contenter de demos et d’Eps.est sorti en 2006, Death and the Beyond en 2012. C’est donc toujours un petit événement d’avoir un full lenght de leur part, et le petit nouveau saura ravir les fans ! 7 pistes... 63 minutes de jeu ! Sachant qu’un titre est un intermède de 2 minutes, on fait un calcul rapide qui nous confirme une grosse longueur des morceaux ; 10 minutes en moyenne ! Et qu’est-ce qu’on y trouve ? Des ambiances film d’horreur, des ambiances BD pour adolescents avec un mélange d’angoisse, de fun, de petits passages rigolos. Bref... de l’HORRIFIQUE ! Voilà le terme le plus représentatif du groupe ! Horrifique !La pochette est donc parfaitement adaptée avec une illustration bien jolie, avec une tombe qui s’ouvre et des démons qui risquent bien d’en sortir. Mais pas des trop méchants, on voit bien qu’il y a une super lumière qui s’échappe de la fente ! Le titre de l’opus :fait lui aussi horrifique, avec peut-être un petit jeu de mot entre Halloween et Christmas. Ou pas d’ailleurs, parce que là aussi, il pourrait y avoir plusieurs interprétations... Ça donne bien l’impression que des farfadets vont venir nous picoter le derrière ! Horrifique !!! Comm dans un film, et on ne peut pas ne pas penser à l’Exorciste à la 10ème minute du premier morceau, « Hallowmass ». Ambiance frissons ce soir !Chaque morceau raconte ce genre de petites histoires à faire peur : « The Lake in the Woods », « Undead Hunger », « The Transylvanian Dream »... Second degré et série Z ne sont pas loin ! Et pour retranscrire tout cela, la musique s’inspire principalement du black metal mais en y ajoutant beaucoup de riffs clairs typés heavy par-ci, thrashy par-là, musique de dessin-animé encore ailleurs. Et finalement... ça le fait. Bien entendu, il faut avoir un peu d’ouverture d’esprit et vouloir écouter de la musique qui « le fait », mais les indécis pourraient très bien être conquis tant le travail est bien fait, les pistes bien travaillées et agencées pour que l’auditeur prenne son plaisir ! Soli galopants, claviers de Dracula, rires démoniaques de Gargamel... tout l’album est parsemé de ces éléments horrifiques. Sans jamais être kitch ou ridicule. On peut très facilement se laisser prendre au jeu. Il faut tenter, et se laisser aller sans trop réfléchir, finalement...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Osmose Productions Black Metal Horrifique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 8.25/10

plus d'infos sur Denial Of God

Black Metal Horrifique - 1991 - Danemark

nouveaute A paraître le 25 Octobre 2019

écoutez The Transylvanian Dream

tracklist 01. Hallowmass 02. Undead Hunger 03. The Shapeless Mass 04. The Lake in the Woods 05. Hour of the Worm 06. A Thousand Funerals 07. The Transylvanian Dream

Durée : 62:55

voir aussi Denial Of God

Death And The Beyond

2012 - Hells Headbangers Records