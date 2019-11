Chthonic Deity - Reassembled In Pain Chronique Reassembled In Pain (Démo)

L’histoire de Chthonic Deity remonte à fin 2013, lorsqu’Erika Osterhout (Scolex, Abysmal Dimensions, ex-Extremity...) et le jeune stakhanoviste Charlie Koryn (Ascended Dead, Funebrarum, Thanamagus, Extraneous...) décidèrent se fonder un groupe ensemble par amour pour des formations telles que Nihilist ou Sacrilege. Quelques semaines plus tard, le duo se réunissait histoire d’enregistrer à la volée quelques titres/idées dans leurs versions les plus primitives. Enrôlée peu de temps après au sein de Necrosic (projet réunissant notamment Eric Cutler et Sean McGrath), Erika fit alors embaucher Charlie, mettant ainsi un coup d’arrêt à ce projet quasi mort-né. Il faudra attendre sa rencontre avec Paul Riedl de Blood Incantation pour que la demoiselle se décide finalement à réactiver Chthonic Deity, toujours en compagnie de Charlie Koryn. Le duo devenu dès lors trio va s’atteler à déterrer ces quelques vieux morceaux et à en composer également de nouveaux afin de conclure cette année 2019 les bras relativement chargés.



En effet, Chthonic Deity a sorti début octobre un split en compagnie des Suédois de Runemagick (oui, on y reviendra) ainsi qu’une première démo intitulée Reassembled In Pain qui, comme son nom le suggère, reprend et refaçonne des titres et des idées datant d’il y a déjà plusieurs années. On note ainsi que les parties de basse et de batterie ont été enregistrées en 2015 par Greg Wilkinson aux Earhammer Studios alors que les guitares et le chant ont été captés l’année dernière par Charlie Koryn lors de deux sessions distinctes. Le tout est paru en cassette via Lunar Tomb Records mais également en vinyle via Woodsmoke Records et Carbonized Records, label de leur grand copain Chad Gailey (Mortuous, Scolex (live), Necrot, Vastum...).



Loin d’exprimer de grandes ambitions, cette première démo se contente de marcher dans les pas de ces quelques formations évoquées plus haut à travers un Death Metal à l’ancienne mâtiné de sonorités héritées de la scène Punk des années 80. On repassera donc pour ce qui est de l’originalité mais on restera bien volontiers pour ces treize minutes mêlant une certaine efficacité à des atmosphères sombres et sinistres.

Avec une moyenne de trois minutes par titre, Chthonic Deity se concentre naturellement sur l’essentiel à coups notamment de riffs simples mais plutôt bien sentis (des accords à trois notes capables de s’immiscer avec aisance dans le cortex) et d’accélérations dépouillées et dynamiques (tchouka-tchouka des familles et autres séquences de blasts plus ou moins modérés). Une formule depuis longtemps éprouvée mais qui fonctionne plutôt bien sur ce genre de titres courts qui n’ont heureusement pas le temps de susciter l’ennui. D'ailleurs, impossible à l’écoute de cette première démo, de ne pas faire le lien avec Scolex, autre groupe d’Erika Osterhout dont la composition du premier EP remonte peu ou prou à la même période. Si la production plus lourde et compacte de Reassembled In Pain joue clairement en sa faveur, on sent néanmoins le même genre de riffing rouleau-compresseur rappelant là encore les premiers albums de Bolt Thrower (flagrant sur des titres tels que "Drained" ou "Echoes Of Death"). Même chose en ce qui concerne ce goût pour les séquences plombées qui ponctuent cette démo (le point d’orgue étant atteint sur le lourdingue "Blood Ritual" avec sa basse bien saturée) que semble également cultiver Chthonic Deity. L’apport de Paul Riedl, s’il est probablement moindre que sur les deux compositions bien plus récentes figurant sur le split en compagnie de Runemagick, n’est pas à occulter pour autant. Déjà parce qu’il trouve place derrière un micro, assurant intégralement le chant sur les titres "Disintegrating Organs" et "Echoes Of Death" mais aussi pour tous ces leads et autres solos dont on reconnaît aisément la touche mélodico-cosmique. Certes, le bonhomme a eu le bon goût de ne pas empiéter sur le projet de sa chère et tendre, respectant ainsi la nature première de ces compositions imaginées à l’époque par le duo Osterhout/Koryn, mais il n’empêche qu’il faudrait être sourd pour ne pas reconnaître sa patte tout au long de cette première démo ("Drained" à 2:14, "Echoes Of Death" à 1:43, "Blood Ritual" à 0:21, 1:04 et 2:33).



Constituée de titres remis au goût du jour, cette première démo n’est peut-être plus tout à fait le reflet de ce qu’est Chthonic Deity aujourd’hui. En effet, on le verra notamment lors de la chronique à venir du split en compagnie de Runemagick, il semble que le groupe ait choisi depuis d’étoffer son propos, y apportant ici et là quelques touches de Doom. En attendant, si ce genre de recette vieille comme le monde à base de riffs efficaces mais rudimentaires et d’accélérations Punk ne vous fait pas peur, cette première démo ne devrait pas manquer de vous séduire. En tout cas, l’ensemble est suffisamment bien fait et bien exécuté pour susciter l’intérêt et donner envie de voir de quoi la suite sera faite.

2019 - Carbonized Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal - Etats-Unis

formats K7 / 09/10/2019 - Lunar Tomb Records

Vinyl / 31/10/2019 - Carbonized Records

tracklist 01. Drained (03:15) 02. Disintegrating Organs (03:29) 03. Echoes Of Death (02:04) 04. Blood Ritual (04:09)

Durée : 12:57

line up Erika Osterhout / Chant, Guitare, Basse

Paul Riedl / Chant, Guitare

Charlie Koryn / Batterie

parution 9 Octobre 2019

thrashothèque 1 personne possède cet album

