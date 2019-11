Die Kunst Der Finsternis - Revenant in a Phantom World (Queen of Owls Addendum) Chronique Revenant in a Phantom World (Queen of Owls Addendum)

Si je n’ai pas aimé cet album, j’en ai une certaine responsabilité... Remarquez, c’est toujours le cas hein. Il est tout de même rare qu’un album ou qu’un groupe soit objectivement mauvais, et il y a toujours quelqu’un pour venir pleuré que « j’ai bien aimé, moi » ! Donc, il se peut bien que je sois responsable de ce désamour concernant DIE KUNST DER FEINSTERNIS et son troisième essai : Revenant in a Phantom World (Queen of Owls Addendum). Je n’ai pas aimé dans les grandes lignes ces 9 pistes pour 51 minutes. Et c’est non seulement à cause de certains choix de style pratiqué, d’une méprise sur ce que j’allais trouver, et de vocaux du Suédois qui m’ont donné un urticaire désastreux....



« Le Suédois ? Avec un nom de groupe pareil ? ». Bah oui, on peut être de nationalité chilienne, être basé à Stockholm et choisir l’allemand pour petit patronyme. Un nom qui se traduit par « L’art des Ténèbres ». Au contraire, cela donne l’impression qu’on va avoir de la personnalité, de l’originalité, un petit goût original. Mais finalement pas tant que ça... Et cette déception de contenu est accentué par l’impression de petite touche de folie que laissaient présager les noms de morceaux : « Carnival of the Undead », « Grotestque », « Madame Tuberculosis », « Vampirismus » ! On s’attend à du grandiloquent, c’est tout juste un peu tordu, et trop sage au final.



Ce groupe s’amuse cependant à mélanger des influences. Du black metal première vague aux relents de VENOM (« Necrophobic Delirium ») à du black plus occulte accompagné d’un orgue décadent (« Grotesque »), en passant par du doom traditionnel (« Madame Tubercolosis »). On ertrouve ces éléments plus ou moins fortement selon les morceaux, et ça fonctionne par moment, très bien même ; comme sur « The End of Time – Miseria » ou le lancinant « Exhumation » qui est enfin inquiétant et malsain. Mais il faut être amateur de tous ces styles. C’est là la difficulté. Personnellement, c’est le BM VENOMien qui peut me bloquer. Et n’étant pas non plus un grand amateur de doom, il ne me reste pas grand chose...



Mais en fait, le plus gênant dans cet album, ce n’est pas le mélange d’influences. Non, ce qui m’irrite réellement, ce sont les vocaux. Presque continuellement, Kæffel prend sa grosse voix pour déclamer. Rares sont les passages où il chante, ou prend des expressions torturés, ou maladives, ou hargneuses... J’aurais tout accepté, mais là, il ne fait que déclamer sans aucune émotion, da manière plus que chiantissime. De manière ultrachiantissime... Et finalement, il n’y a qu’un titre où ces vocaux sont passables, c’est « The End of Time – Miseria », celui que je félicitais plus haut, déjà.



Alors non, je n’ai pas été emballé par cet album, et j’ai même eu beaucoup de mal à y retourner. D’autres vocaux auraient sans aucun doute changé la donne. Ce sont véritablement eux qui m’ont rebuté et ne m’ont pas donné envie d’apprécier les styles qui déjà à la base ne m’étaient pas destinés.

