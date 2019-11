Meuchelmord - Waffenträger Chronique Waffenträger

"Messieurs les vivants, voici MEUCHELMORD !"



Naaaaan ? MEUCHELMORD n’est pas un groupe NS ? Il a pourtant un nom, un visuel, toute la panoplie qui va avec le NS ! Non ? Allez, un peu NS tout de même !? Laissons-lui au moins le bénéfice du doute...Parlons donc de ce dont nous sommes sûrs : le line-up, l’histoire de la formation, l’album en question !



C’est Cernunnos qui est derrière ce projet, seul. Il est également membre d’autres groupes tout aussi méconnu que MEUCHELMORD : KRYTOTYPE qui a sorti une démo et un EP classés dans le black doom, PESTHAMMER qui a un EP à son actif, et HOHENSTEIN qui vient tout juste de sortir sa première démo. Ah oui, eh bah c’est quand même le groupe qu’on chronique aujourd’hui qui a fait le plus d’efforts jusqu’à maintenant. Ah si, tout de même ! MEUCHELMORD, c’est une affaire qui tourne bien ! Waffenträger est le 5ème album depuis 2012 ! Et le label est tout de même Purity Through Fire, loin d’être n’importe qui ! Il accueille ou a accueilli AUTARCIE, VANANIDR, BERGRIZEN, AEGRUS, SKAUR ou encore ULVEGR. Allez, citons-en deux autres : THY DYING LIGHT et MALUM. C’est de ces deux formations que viennent les guests apparaissant sur les dernières pistes ! L’Anglais Hrafn pose sa voix sur « Firestorm » et le Finlandais Tyrant sur « Kylmä maa ».



C’est donc l’histoire d’un Allemand qui prend pour thème la deuxième guerre mondiale, et qui s’allie pour deux pistes différentes à un Anglais et un Finlandais. C’est une belle histoire ! Et musicalement aussi, c’est une belle alliance qui nous attend, celle d’une musique aux élans destructeurs avec un dynamisme constant. C’est que ces 11 pistes ne font pas dans la finesse, tabasssant pratiquement sans cesse, durant 48 minutes les pauvres oreilles de l’auditeur. Mais c’est fait avec des mélodies également omniprésentes. Plus claires et plus envolées que chez un MARDUK par exemple. On s’en prend donc de bons coups derrière la nuque mais sans que les coups visent à la briser. C’est un massage virulent mais thérapeutique. Les rythmes suffisent à plonger dans des ambiances guerrières mais MEUCHELMORD s’amuse à rajouter quelques samples : bruits de bottes, détonnations, cris sur le champ de bataille, mouche qui pète...



C’est pas mal, c’est très entraînant. Mais c’est un peu long, lassant, et finalement presque fatigant écouté d’une traite. C’est comme le léchage de chatte. On est content les premières minutes et on s’active avec application, on commence à avoir les lèvres sèches au bout d’une dizaine, on ne sent plus trop sa langue passé le premier quart d’heure, on a la mâchoire endolorie par la suite. Ne pas en abuser donc...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Purity Through Fire Black Metal guerrier notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Meuchelmord

Black Metal guerrier - 2011 - Allemagne

écoutez Grabenkampf

tracklist 01. Anmarsch 02. Wolga-Bataillon 03. Ostfront 04. Kaltes Land 05. Grabenkampf 06. Feuersturm 07. Flakfeuer 08. Sieben Tage 09. U-Boote vor! 10. Firestorm 11. Kylmä maa

Durée : 47:32

line up Cernunnos / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 31 Mai 2019

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez plutôt Allobrogia

Sonnocingos

2016 - Asgard Hass