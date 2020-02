Vulture - Ghastly Waves & Battered Graves Chronique Ghastly Waves & Battered Graves

Ghastly Waves & Battered Graves.



Autre changement plus ou moins marquant, l’arrivée d’un nouveau batteur qui fait ici officiellement son entrée même s’il a rejoint les effectifs du groupe en 2017. Gereon Nikolay aka G. Deceiver remplace ainsi S. Genözider qui désormais ne s’occupe plus que de sa guitare. Pour le reste, rien n’a changé puisque Vulture a pour la cinquième fois consécutive fait appel au talent de Velio Josto. Le résultat est toujours aussi efficace dans un style toujours aussi marqué par le cinéma slasher des années 80 (Maniac et compagnie).



Pour ce retour aux affaires, Vulture n’a bien entendu pas changé son fusil d’épaule. Toujours sapé de cuir et de clous de la tête aux pieds, le groupe continue sa relecture d’un genre né dans les années 80 mêlant alors Thrash et Heavy Metal à des cadences pour le moins soutenues. Ainsi fidèles à une ligne de conduite faisant référence depuis maintenant plus de trente ans pour tous les groupes du genre, les Allemands se "contentent" encore aujourd’hui d’en reprendre simplement les codes et de les appliquer à la lettre, sans prise de risque ni quelconque originalité mais avec, il est vrai, beaucoup de réussite et d’efficacité.



Pendant près de trois quarts d’heure, Vulture va ainsi faire une démonstration de tout son talent grâce à des compositions pour le moins généreuses. En effet, avec une moyenne de cinq minutes par titre, le groupe prend une fois encore le temps de développer ses riffs et ses idées quitte à obliger l’auditeur à multiplier les écoutes pour en apprécier tous les multiples détails. En attendant, Vulture n’est pas du genre feignant et les amateurs continueront d’apprécier l’énergie et l’intensité déployées par le groupe tout au long de ces quarante-deux minutes particulièrement soutenues. Bien sûr il y a cette batterie qui marque le rythme (mention spéciale à ces descentes de toms/rototoms qui transpirent elles aussi les années 80), essentiellement sur fond de hammer blasts et tchouka-tchouka toujours aussi diablement entraînants mais également sur quelques patterns plus chaloupés. Mais surtout il y a ces guitares volontaires et démonstratives qui au-delà de ces riffs virils joués avec énergie et rapidité (la paire S. Genözider / M. Outlaw sait répondre présent à l’appel lorsqu’il s’agit d’accélérer la cadence) nous régalent d’une quantité de solo et leads mélodiques particulièrement bien exécutés et au feeling Heavy Metal toujours aussi évident. Si le groupe ne manque donc pas d’énergie, c’est aussi grâce à la prestation de son chanteur L. Steeler qui se défend également très bien dans son rôle. Si sa voix plutôt arrachée apporte un côté un peu sauvage et certainement plus agressif, ses montées dans les aiguës sont des plus satisfaisantes avec certains gimmicks rappelant tour à tour King Diamond ou Stace "Sheepdog" McLaren de Razor.

Mené ainsi bon train à coups de cavalcades épiques et mélodiques et de riffs nerveux exécutés la tête dans le guidon, le Speed/Thrash des Allemands n’est pourtant pas sans nuances. Nombreuses sont ainsi les séquences lors desquelles le groupe lève sensiblement le pied afin de mieux rompre avec un rythme généralement bien marqué (des titres comme "Ghastly Waves & Battered Graves", "Dewer’s Hollow" ou "Stainless Glare" préférant la jouer mid-tempo). Le groupe en profite également pour nourrir également une espèce d’atmosphère horrifique (les premières secondes de "The Garotte", les rapides notes de synthétiseur sur "B.T.B. (Beyond The Blade)") qui sied à la perfection à l’univers que le groupe s’est façonné depuis sa création (aussi bien visuellement que dans certaines de ses paroles).



Retour gagnant pour Vulture qui a défaut de s’être fait désirer nous fait remarquer qu’il est tout de même l’un des meilleurs dans son genre. Car oui, Ghastly Waves & Battered Graves est un album plus intéressant ou en tout cas plus riche qu’il n’y parait de prime abord. Loin de se contenter d’un Speed/Thrash rudimentaire misant l’essentiel sur sa dynamique, le groupe allemand préfère appuyer sur ce qui peut faire la différence. Ici cela se joue sur la qualité de son travail mélodique et notamment de ses excellents solos et autres leads beaucoup trop nombreux pour être cités ou pour ces nuances rythmiques apportées tout au long de l’album afin de varier les plaisirs. Certes, on ne peut pas dire que Vulture soit un groupe particulièrement original mais ce deuxième album n’en reste pas moins une franche réussite et un album très bien composé qui saura ravir les amateurs du genre. 