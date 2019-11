Malignant Altar - Retribution Of Jealous Gods Chronique Retribution Of Jealous Gods (Démo)

Bon, vous allez probablement dire que je radote mais tant pis puisque ressasser ainsi les mêmes choses en guise d’introduction, en plus de me rappeler que j’approche inexorablement de la quarantaine, me permet surtout d’appuyer mon propos des fois que tout cet alcool que vous ingurgitez chaque week-end vous ait rendu fatalement amnésique. Ce que je voulais donc vous rappeler c’est que la scène underground américaine, notamment en matière de Death Metal, se porte depuis déjà quelques années, particulièrement bien avec tout un tas de formations plus ou moins récentes méritant largement que l’on s’y intéresse. Si j’en ai déjà passé ici quelques-unes en revue (Autophagy, Grave Dust, Mortal Wound, Thanamagus...), mon travail est loin d’être terminé. La preuve avec les Texans de Malignant Altar que je n’avais toujours pas eu le temps d’aborder avec vous.



Originaire de Houston, le groupe se forme en 2018 sous l’impulsion de musiciens officiants ou ayant déjà officié au sein de formations telles que War Master, Church Of Disgust, Insect Warfare, Infernal Dominion, Braced For Nails ou Ingurgitate. Une fois en ordre de marche, Malignant Altar passe rapidement à l’étape suivante avec la sortie début 2019 de sa toute première démo intitulée Ceremonial Decapitator à laquelle succédera seulement un mois plus tard une seconde démo baptisée Retribution Of Jealous Gods. Il n’en faudra pas davantage pour attirer l’attention du label californien Maggot Stomp (Fluids, Sanguisugabogg, Frozen Soul, Gutless...) qui signera quelques semaines plus tard une réédition de cette dernière toujours au format cassette. Devant autant d’enthousiasme, le label mexicain Clandestine Production se décide à rentrer dans la danse, proposant depuis le mois dernier une version CD (alléluia) reprenant en guise de bonus les deux titres de leur première démo évoquée plus haut.



Compilant l’intégralité des morceaux enregistrés par Malignant Altar, cette édition CD affiche une durée évidemment un peu plus conséquente puisque l’on dépasse ici de peu la demi-heure de jeu. Néanmoins, on ne va pas se mentir, l’intérêt réside toujours bel et bien dans les trois titres de cette seconde démo plutôt que dans ceux de Ceremonial Decapitator et cela pour la simple et bonne raison que deux titres live enregistrés avec un dictaphone (j’exagère volontaire le trait) ne font pas le poids face à trois morceaux à la production impeccable. Qui plus est, "Procreation Of The Wicked", aussi cool soit-il, n’est finalement qu’une reprise de Celtic Frost, un exercice plutôt limité qui ne permet pas vraiment d’apprécier le plein potentiel des Américains. Bref, je ne vais donc pas m’y attarder davantage même si l’on peut déjà constater toute la lourdeur dont fait preuve Malignant Altar avec son Death Metal. Bah oui, je vous rappelle quand même que le groupe est originaire du Texas et que l’état a une réputation à tenir en la matière.

Du coup, on va surtout s’intéresser aux trois premiers titres, ceux de la démo Retribution Of Jealous Gods bénéficiant, comme je l’ai dit, d’une production soignée qui va ainsi apporter une lourdeur insolente aux riffs abrasifs du duo Joshua Bokemeyer (Church Of Disgust) / Beau Beasley (ex-Insect Warfare) et laisser la batterie s’exprimer avec beaucoup de naturel (une caisse claire qui claque juste comme il faut, des cymbales qui ne bouffe pas tout l’espace, pas de trigg...). Adepte du mid-tempo lourdingue et pesant, Malignant Altar y va tranquillement, déroulant son Death Metal avec une certaine retenue mais aussi beaucoup d’assurance. Ceci dit, méfiez-vous de ce genre de groupes vicieux préférant les mid-tempos aux attaques frontales, surtout lorsqu'ils ont pour eux ce genre de riffs simples mais néanmoins redoutables ou de leads sinistres à vous hérisser le poil comme sur "Spectral Revulsion" à 1:10 ou sur "Nephilim Burial" à 3:21. D'autant que les Texans n’hésitent pas à accélérer la cadence lorsqu'il le faut ("Retribution Of Jealous Gods" à 3:45 et ses (semi) blasts frénétiques, les premières mesures explosives de "Spectral Revulsion" surtout en contraste avec la conclusion plombée du titre précédent), parfois avec en supplément un sens du groove particulièrement irrésistible ("Retribution Of Jealous Gods" à 4:18 et "Nephilim Burial" à 3:14).



Ainsi, parmi toutes les excellentes démos qui me sont tombées dans les oreilles cette année, celle de Malignant Altar se classe aisément dans le haut du panier. Il n’y a pourtant rien de bien sorcier dans ce que proposent ici les Texans mais force est de reconnaître qu’ils maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts grâce à ce Death Metal alliant efficacité, groove et atmosphère. Il n’y a maintenant plus qu’à espérer que le groupe soit aussi inspiré pour la suite. En attendant, je vais relancer une 76ème lecture si vous le voulez bien. Allez, salut !

