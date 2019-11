Black Cilice - Transfixion of Spirits Chronique Transfixion of Spirits

Il a fallu attendre deux ans et demi pour enfin pouvoir profiter d’un nouvel album des Portugais de BLACK CILICE. Un groupe qui représente très bien ce qui se passe depuis quelques années dans ce pays : un délicieux retour aux sources façon Légions Noires, tout en parvenant à s’en démarquer, notamment en ajoutant encore plus d’ambiances glacées tirées du fin fond des grottes.



Transfixion of Spirits est le 5ème album déjà de cette formation, qui compte aussi une quantité assez démesurée de splits et autres compilations. Et la formule ne change pas d’un pouce, pas d’un ongle de pouce même ! BLACK CILICE, c’est en apparence un gros bloc de son crade. C’est pour celui qui plonge pour la première fois dans ce style musical un calvaire sonore. Du low-fi total avec lequel on se demande si c’est volontaire. Aaaaah, les néophites !!! Bien entendu que c’est volontaire ! Et d’ailleurs il y a un message dans le livret qui le signale ! « Nothing is random... Everything has a purpose. Everything has a meaning ». Etait-ce utile de le dire cependant ? Les oreilles des amateurs de black sale que nous sommes comprenons parfaitement la musique de BLACK CILICE. Le fait que le vernis est à gratter pour trouver une véritable beauté noire et ténébreuse. Comme les pochettes du groupe en fait ! Celui qui ne les regarde pas attentivement ne remarquera pas l’ombre de l’homme qu’elle cache. Comme lui, la musique semble toujours envahie par les brûmes, grignotée par l’obscurité.



Le mur de sons grésillants qui donne une impression agressive cache bien évidemment de la tourmente. Car c’est sans doute la plus belle qualité de BLACK CILICE que de réussir avec ses compositions et la manière de les agencer à représenter ce qu’est réellement le désespoir. Le désespoir, il n’est pas que torture, il est aussi colère, il est aussi tourmente, il est aussi doutes et rage. Tout cela se retrouve à l’intérieur de ces quatre pistes, que ce soit à travers les vocaux, les mélodies en retrait, la batterie qui s’abat continuellement et froidement sur notre tête... Et au fil des sorties, le groupe essaie justement de ne plus laiser respirer. Il propose aini des morceaux plus longs, et des albums avec moins de pistes ! Il n’y en a plus que 4 ici : deux qui font 10 et 11 minutes, deux qui font un peu moins de 8 minutes. Ils peuvent sembler un peu trop similaires, d’autant qu’ils se démarquent aussi bien peu par rapport aux anciennes sorties, mais on se familiarise peu à peu avec eux et on peut y déceler alors dee petites choses qui les distinguent. Mais c’est sûr, BLACK CILICE reste fidèle à son univers, à son approche, à son style de black metal...

