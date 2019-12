Pa Vesh En - Pyrefication Chronique Pyrefication

Je viens à peine de chroniquer BLACK CILICE, sorti chez Iron Bonehead Productions, que j’enchaine avec un autre de leurs poulains. Mais comme ce label allemand touche un peu à tout en matière de black, il n’était pas acquis que le style de cette jeune formation biélorusse allait être similaire à celui du Portugais. Et effectivement, s’il y a des similitudes dans l’esprit et dans l’approche, le résultat n’a pas tout à fait le même goût.



PA VESH EN est apparemment l’oeuvre d’un homme seul, qui s’est trouvé une passion dans le black metal et enchaine les sorties depuis 2017. En 2018 il fait le grand chelem en sortant une demo, un EP, un split avec TEMPLE MOON, une compilation et un premier album. Il se calme légèrement en 2019, ne proposant qu’un EP de 4 pistes pour 13 minutes et un deuxième album de 8 pistes pour près de 40 minutes. C’est à ce Pyrefication qu’on s’intéresse donc aujourd’hui, un opus qui nous plonge dans les recoins sombres de cavernes et de catacombes sinistres. Il nous en propose une visite assez complète, ne se limitant pas aux ambiances agressives, nerveuses et acharnées mais aussi à celles plus rampantes, malsaines, sales et visqueuses.



La première piste, instrumentale, fait office d’introduction. C’est un passage étroit et glissant qui mène dans cet endroit terrifiant, quelque part entre NORTT et BLACK CILICE. Parties lentes et parties excitées se succèdent, à l’intérieur des titres eux-mêmes, et sont toujours servies par des instruments volontairement inexpressifs. Les vocaux sont aussi des cris sauvages, bestiaux, mais pas une bête hurlant pour protéger son territoire, mais beuglant naturellement, ou plutôt instinctivement. Et c’est le mot le plus important : l’instinct. C’est exactement l’esprit de PA VESH EN : laisser s’exprimer l’instinct sans se soucier du reste. Les 8 pistes sont ainsi un concentré d’instincts primitifs. Il vient creuser et s’installer dans des coins de notre cerveau, de notre coeur mais aussi de notre âme qui ressentent le besoin de libérer l’animal qu’on a en nous, mais qu’on s’efforce toujours de cacher, de museler, de contrôler.



C’est réussi sur cet album pour la simple raison que la sincérité et l’intégrité convainquent. Ce ne sont pas les mélodies. Ce n’est pas l’innovation. C’est juste la capacité à créer un monde de ténèbres presque tangible. On est plongé dedans. Non seulement des images apparaissent à l’esprit, mais des odeurs s’immiscent carrément dans nos narines. Ce qui me suffit pour apprécier particulièrement...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Iron Bonehead Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7/10

plus d'infos sur Pa Vesh En

Black Metal - 2017 - Biélorussie

tracklist 01. ...in the Ghostly Haze 02. Wastelands of Plague 03. Call of the Dead 04. A Cacophony of Spiritual Transition 05. Grotesque Abomination 06. With Splendor of the Night 07. Fog of Death 08. Pyre of the Forgotten

Durée : 39:10

parution 23 Août 2019

Essayez aussi Horna

Askel Lähempänä Saatanaa

2013 - World Terror Committee Records False

Portent

2019 - Gilead Media Kriegsmaschine

Apocalypticists

2018 - No Solace Svartsyn

In Death

2017 - Agonia Records Antichrist

Sacrament Of Blood

2011 - Nuclear War Now! Productions