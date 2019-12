Grief - Torso Chronique Torso





Mais pour le moment, arrêtons-nous avec ce disque. Ce disque que j’ai longtemps cherché à un prix décent, avant de finir par l’acheter trop cher écorné, délavé, les coins rabougris, juste pour le tenir dans mes mains, joyeux comme à Noël. « Et pourquoi donc autant d’efforts pour une telle illustration, Ikea ? » Parce que faire des efforts pour de la merde, c’est sludge tiens ! Bon, et surtout parce que ce torse cadavérique qui pète en direction de l’abîme est la seule image qui convienne à Grief. Tu ne le vois pas toi, ce coup de crayon dégueulasse qui tapisse sa bêtise dès « I Hate Lucy » ? Ce gros majeur punk, sale-sa-mère, avec lequel le géant te malaxe façon préparation de l’argile avant sculpture, on mouille, on écrase les bulles d’air à l’intérieur, on tord, on déchire, on met sur plaque et on jette le résultat à la benne car on a enfourné trop tôt ? Et tout ça pour plus d’une heure de sludge lourd, non pas comme un six tonnes, un pachyderme ou je-ne-sais-quelle analogie courante ; lourd comme un mollusque, plus d’os, plus de vertèbres, on traîne sa maison d’ordures sur le dos, lentement, avec l’entrain du quotidien.



Et on est heureux, dans cette poubelle ! Car oui, comme crié lors de mes chroniques de



Après ? Après, c’est la débandade continue, le bonheur dans la coulée interminable, tout feu tout flamme, plus d’esprit, de « Amorphous » jusqu’à la conclusion exaltée qu’est « Tar ». Une sorte de retour à l’extrême lenteur nihiliste de



Même en faisant un tracklisting à peu près scolaire, il reste difficile d’exprimer ce qui fait que le fan de Grief est... fan de Grief. De dire ce que ces guitares qui ont des gueules de rien, cette voix qui vomit sans se poser des questions de rythme, ce batteur seul dans son monde, ont de définitif, d’incroyable, même plus de vingt ans après. Au point de marcher sur des œufs, de risquer de faire croire au passant que Torso et ses frères sont des œuvres intellectuelles, abstraites, où l’intérêt est dans une forme de pensée du sludge. Pourtant, celui qui plongera dans le trou Grief verra qu’il n’y a rien de tout cela, que ces images de marginalité franche n’ont rien de conceptuelles, que la jouissance que la formation apporte n’est en rien mentale, qu’elle s’inscrit directement dans la chair pour ne plus la quitter, directe, idiote, « absoludge ».



