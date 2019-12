Dreamlord - Disciples of War Chronique Disciples of War

Dreamlord est un de ces groupes que l'on peut qualifier de "persévérant" : formé en 1995, il végète dans la scène locale pendant cinq ans avant de faire une pause pendant deux ans pour cause de service militaire. De retour en 2003, il effectue plusieurs concerts à droite à gauche et change souvent son line-up avant d'aboutir à une première démo en 2007 qu'il distribue lors de ses lives avant de se mettre à plancher sur un premier album dont la sortie est prévue pour le 20 Décembre prochain, soit presque vingt-cinq ans après sa formation. Et alors, que nous propose-t-il ? Du thrash qui se veut oldschool, un peu à la manière de ces groupes de heavy revival. Les influences, ici, ne sont pas Iron Maiden ou Judas Priest mais plutôt Testament, Megadeth ou, surtout, Sacred Reich. Dreamlord nous propose donc du thrash plutôt pépère, appuyé par une production très lisse, qui se conforte dans ses codes établis et répétés depuis toujours mais qui n'empêchent pas de passer malgré tout un bon moment.



Si cette brève présentation n'est guère alléchante, il s'avère que musicalement, le groupe propose quelque chose de plus pugnace et de plus convaincant que ce que fait aujourd'hui Sacred Reich, groupe dont Dreamlord transpire par tous les pores, à commencer par la voix du frontman Babis Paleogeorgos qui rappelle terriblement celle de Phil Rind mais qui n'échoue pas dans sa parodie puisqu'elle reste malgré tout elle aussi efficace et convaincante. Ici, il n'est pas question de retenir une quelconque mélodie ou passage marquant - on n'est pas chez Forbidden - mais plus de voir ce que la voix peut apporter au reste de la composition. Et globalement, c'est assez satisfaisant, le chant apportant une petite touche dynamique et agressive que n'ont pas les compositions instrumentales, empêchées par le mix. Ainsi, parmi les meilleurs morceaux, on comptera la piste d'ouverture "Out for Blood", du thrash absolument classique mais qui est assez efficace et qui montre bien l'apport de la voix, "Aggressive Denial" ou "Blinded Eyes", soit les morceaux les plus frontaux de ce Disciples of War. Il s'agit pour tous les trois de thrash metal de bonne facture et plutôt facile à faire mais qui sait satisfaire quand on est fan du genre comme moi.



La particularité de ce groupe, c'est qu'il a tendance à beaucoup tempérer : l'album contient beaucoup de morceaux mid-tempos qui se rapprochent plus du heavy metal - voire qui le sont complètement pour certains, à l'image du riffing et de la lenteur assumée de "Act of God" et de "The 11th Hour" ainsi que du solo hardrock de "Outcast", des mélodies façon heavy revival de "Uncompromised" et du riff d'intro tranquille de "Out for Blood". Malheureusement, ces nuances sont bien maigres et n'arrivent pas à rendre ce disque vraiment convaicant. Si j'ai apprécié Disciples of War dans l'ensemble, il ne restera pas non plus longtemps dans ma mémoire tant il peut y avoir des répétitions ou des longueurs. Les bonnes idées qui n'aboutissent pas sont trop nombreuses, ce qui peut parfois trahir un certain manque d'inspiration, à l'image des mélodies dans "Infratricide" qui sont correctes mais qui ne vont pas bien loin. Parfois, ce sont des morceaux entiers qui ne marchent pas : on pensera alors à "Humanity Enslaved" qui tente d'inclure quelques éléments groovy comme a pu le faire Sacred Reich sur ses sorties postérieures à Surf Nicaragua mais qui s'effondre assez platement bien vite. Même dans les morceaux plus offensifs, comme "Blinded Eyes" ou "Disciples of War", rien ne semble vraiment se détacher, comme si le groupe enclenchait le mode automatique de la composition thrash metal. Certes, il tente quelques choses, avec une instrumental assez intéressante ("Act of God"), quelques mélodies heavy et un solo de basse ici et là, mais au final, tout finit par peser et on est presque content que le disque se termine.



Cet album n'est pas mauvais; il est même plutôt correct, pour du thrash metal qui se réclame de la Bay Area, et il propose un contenu honnête pour un premier essai. Malheureusement, après vingt-cinq ans de carrière, on est en droit de s'attendre à quelque chose de moins maigre et de plus convaincant car ce ne sont clairement pas les bons morceaux comme "Out for Blood" qui vont satisfaire mon appétit. Il serait plutôt de bon ton, maintenant, pour Dreamlord, de tenter de s'émanciper de ses influences - sans les renier ! - et de chercher un style de jeu particulier qui pourrait le démarquer des autres, chose que l'on verra si le groupe se décide à sortir un second album dans le futur.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - No Remorse Records Heavy / Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

plus d'infos sur Dreamlord

Heavy / Thrash Metal - 1995 - Grèce

nouveaute A paraître le 20 Décembre 2019

écoutez Blinded Eyes

tracklist 01. Out for Blood (04:44) 02. Disciples of War (04:43) 03. The 11th Hour (05:00) 04. Humanity Enslaved (04:35) 05. Aggressive Denial (04:44) 06. Infratricide (05:00) 07. Blinded Eyes (04:26) 08. Act of God (06:26) 09. Outcast (05:12) 10. Uncompromised (06:00)

Durée : 50:50

line up Yiannis Glykiotis / Guitares

Babis Paleogeorgos / Guitares, Chant

Christos Peveretos / Basse

Nikos Kousounis / Batterie

Essayez aussi Forbidden

Omega Wave

2010 - Nuclear Blast Records Annihilator

Alice In Hell

1989 - Roadrunner Records Himsa

Courting Tragedy And Disaster

2003 - Join The Team Player Records Himsa

Summon In Thunder

2007 - Century Media Records Cryonic State

Voice Of The Insane (Démo)

2008 - Autoproduction