Silure - Route De Troche Chronique Route De Troche (Démo)

Si le Périgord et plus généralement la Dordogne font rarement parler d’eux au sein de la sphère Metal hexagonale ils n’en possèdent pas moins des formations certes méconnues, mais de très bonne tenue. Preuve en est ce nouveau projet formé d’ancien membres d’AODON, ORIFIST, KETAH ou encore BLODORN, des noms forts sympathiques et de qualité qui ont fait trembler les salles de concert de leur département et même d’ailleurs. Arrivant aujourd’hui avec cette dénomination qui parlera aux amateurs de pêche SILURE propose un Death particulièrement obscur et énervé, et qui avec cette Démo de moins de dix minutes montre des prédispositions plus que prometteuses pour le futur. Car en à peine deux morceaux le quatuor frappe fort et ne s’encombre pas de futilités ni de chichis inutiles, via une musique bas du front et primale qui fait plaisir à entendre. Celle-ci aidée par une production crachotante (donnant l’impression d’avoir été enregistrée en live) va renforcer ce sentiment d’urgence qui va transparaître de la première à la dernière seconde, et qui retentit donc dès le démarrage de « Le Saut De l’Ange ».



Particulièrement inquiétant d’entrée avec son riffing sombre et glacial ce titre aux légères influences Black montre toute la palette de ses créateurs tant ça ne cesse de varier rythmiquement entre lourdeur suffocante et blasts des plus furieux, créant ainsi un vrai malaise tant on a du mal à s’accrocher à quelquechose. Brutal et écrasant le grand-écart y est ici présent de façon quasi-continue, d’où émerge un léger solo plaintif et éraillé afin de densifier tout cela, et de rendre ainsi plus sauvage cette composition aboutie au plus haut point. Afin de ne pas se répéter les gars vont montrer qu’ils savent aussi être cohérents même quand ils se font plus hargneux et directs, la preuve avec l’énergique et excellent « Oxydent » où ici priorité est donnée à la vitesse et aux passages les plus rapides (lorgnant facilement vers le Grind) mais où là-encore des petits ralentissements permettent de ne pas tomber dans la redondance, ce qui est facile dans un style si rudimentaire. Portés là-encore par une rage débordante les sudistes réussissent avec cette plage (à l’instar de la précédente) à montrer qu’on peut être efficace sans en faire des tonnes vu que techniquement ça va à l’essentiel, mais c’est carré et en place tout en montrant suffisamment de variété, et c’est tout ce qu’on demande. D’ailleurs on ne peut que saluer la volonté de chanter en français, un choix pas évident dans le Metal de la mort où il est facile de tomber à côté, chose qu’ici les mecs évitent avec brio.



Après avoir réussi leur examen de passage ceux-ci ont décidé de (se) faire plaisir en y rajoutant une reprise fidèle de « Milk » de S.O.D., et qui ne dépareille pas avec la version originale des New-Yorkais, histoire de clôturer dignement les débats et conforter le très bon sentiment général ressenti tout du long. Sans prétention aucune ce premier jet du combo montre de très bonnes dispositions pour l’avenir tant il arrive à être accrocheur et violent sans en faire des caisses, au niveau du son comme de l’écriture. Autant dire que l’on a hâte d’en entendre rapidement plus sur une durée plus importante, et il fait peu de doutes que celui-ci devrait franchir ce cap sans grosses difficultés tant on sent chez lui un potentiel important et qui est loin d’avoir encore été totalement exploité.

2019 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Silure

Death Metal - 2017 - France

écoutez Le Saut de l'Ange

Oxydent

Milk

tracklist 01. Le Saut De l’Ange 02. Oxydent 03. Milk (S.O.D. cover)

Durée : 10 minutes

parution 20 Octobre 2019

(V2.0.08)

