Posthumous Regurgitation - Glorification Of Medical Malpractice Chronique Glorification Of Medical Malpractice (EP)

Une fois n’est pas coutume, on va aujourd’hui causer Goregrind avec les jeunes Américains de Posthumous Regurgitation. La faute à cet artwork signé Karl Dahmer (Deterioration, Detherous mais aussi Gutalax...) qui à su attiser ma curiosité lors d’un énième moment d’errance sur YouTube. Originaire de Santa Ana, petite ville californienne située à quelques encablures de Los Angeles, le groupe se forme courant 2017 sous la directive d’éminents spécialistes du monde médical tels que le docteur Fleshkreep Cadaver Procurement ou le professeur Pathology Forensic Analysis. Au final, ce sont ici quatre blouses blanches réunies au service d’une noble cause, celle d’un Goregrind à l’ancienne, sans fioriture ni artifice à l’exception de ces quelques samples (dont un issu du film Jacob’s Ladder) permettant de nourrir l’atmosphère médicale et horrifique de ces compositions aux titres sans équivoque ("Prepped For Dissection", "Seepage Of Malodorous Effluvium", "Mass Of Unwilling Organ Donors"...).



S’il fût dans un premier temps disponible au format numérique, ce nouvel EP intitulé Glorification Of Medical Malpractice s’est depuis vu proposer un tirage cassette via le label américain Headsplit Records (Autophagy, Cadaveric Incubator, Galvanizer, Nekro Drunkz...) ainsi qu’un récent pressage CD via le label mexicain RectalxPurulence Records spécialisé comme son nom l’indique dans ce genre de sorties tout en finesse. De quoi contenter à peu près tout le monde même si, pour une fois, les amateurs de vinyles ne seront pas à la fête. Pour ce qui est de son contenu, ce sont huit titres (dont une reprise des Japonais de Butcher ABC) que le groupe enchaine pour une durée totale qui n’excède pas les quinze minutes. Bref, tout ce qu’il y a de plus normal pour un disque de ce genre.



Pas de surprise non plus côté interprétation puisque Posthumous Regurgigation n’est pas du genre à sortir des sentiers battus, cochant à peu près toutes les cases d’un cahier des charges respecté au pied de la lettre. Torchés pour l’essentiel en moins de trois minutes (à l’exception du morceau « Glorification Of Medical Malpractice » qui les dépassent de seulement quelques secondes), les quelques titres de ce nouveau EP sont ainsi menés tambour battant à coup de tchouka-tchouka ultra entrainants ("Prepped For Dissection" à 0:33, "Culto Al Dolor" à 0:50, "Mass Of Unwilling Organ Donors" à 0:38, etc), de séquences à la sauce D-Beat ("Seepage Of Malodorous Effluvium" à 1:09, "Glorification Of Medical Malpractice" à 0:52) ou tout simplement de blasts des familles ("Prepped For Dissection" à 0:44 ou 1:16, "Culto Al Dolor" à 0:43, le début de "Seepage Of Malodorous Effluvium", "Mass Of Unwilling Organ Donors" à 0:49...). On note également de nombreux ralentissements bien bovins histoire de rompre avec la linéarité de ces attaques frontales. Une manière de varier les plaisirs et d’apporter ainsi un peu de relief à des morceaux particulièrement bas du front dont les riffs sont, en règle générale, d’une simplicité confondante. Une simplicité à ne pas confondre avec de la fainéantise puisque celle-ci est au service d’une efficacité pour le moins redoutable (du riff Punk à trois notes passé à la moulinette Goregrind, un sens de l’attaque évident...). Côté chant, là non plus pas de surprise puisque Posthumous Regurgitation y va de la sacro-sainte doublette growl dégoulinant et baveux d’un côté et voix arrachée et agonisante de l’autre. Un héritage laissé en son temps par un certain Carcass que les Américains se font un malin plaisir de reprendre ici tout au long de ces même pas seize minutes.



Voilà, j’aurai pu essayer de broder encore un peu plus autour des qualités et autres défauts de ce EP mais je n’en vois pas spécialement l’intérêt dans la mesure où l’essentiel a clairement été énoncé plus haut. Posthumous Regurgitation se montre ici aussi efficace et redoutable que sa musique manque d’originalité et de personnalité. Si vous n’êtes donc pas enclin à vous froisser pour ce genre de petits détails sans importance et que vous êtes surtout un tant soit peu client de ce type de Goregrind, il n’y a alors aucun raison valable pour ne pas vous pencher avec intérêt sur ces quelques titres rondement menés.

