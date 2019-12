KMFDM - Paradise Chronique Paradise





KMFDM qui roule au sans plomb, ce n’est pas tellement un problème en soit, même pour ceux qui comme moi préfèrent quand captain K appuie son look de combattant de l'autoroute par des excès de vitesse en tous genres. Car ce n’est pas avec ce « K.M.F. » limite débile ou la plus consistante « No Regret » qu’on raccroche les wagons mais avec le titre suivant, « Oh My Goth », petit bijou electro rock sur lequel Lucia Cifarelli brille de mille feux. Du REPUBLICA pur jus, magnifié par le chant langoureux de l’ex-DRILL et un solo de guitare frôlant la perfection. Et si le title-track fait vrombir le moteur au démarrage (rythme martial, refrain scandé de Sasha et gueulantes de Lucia, du grand classique), c’est pour mieux prendre une tangente electro-dub fort à propos, « Paradise » offrant à KMFDM une petite résurrection. Un mélange des genres rafraîchissant que l’on retrouve sur l’agréable « No God » ponctuant un 21ème disque pourtant loin d’enchaîner les coups d’éclats.



Pour faire simple, en dehors des trois morceaux précités, seul le reboot dancefloor de « Megalomaniac », astucieusement placé en fin de programme, retient l'attention. Point d'auto parodie mais une vraie relecture, hypnotique à souhait, d'un vieux hit des années 90. Haut comme un platane cachant la forêt d'épaves jonchant le nouveau siècle (« Binge Boil & Blow », « Disturb The Peace »), preuve s'il en était besoin que le meilleur est bien dans le rétroviseur. Avec presque quatre bons titres sur onze, « Paradise » a donc pour lui de relancer à minima la machine KMFDM. L'effet Andee Blacksugar ? Crédité sur les pistes les plus dispensables, le guitariste emboîte pour l'instant le pas au transparent Tim Skold …

