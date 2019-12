Necronautical - Apotheosis Chronique Apotheosis

NECRONAUTICAL. J’avais été bluffé par le deuxième, sorti chez le label revenu d’outre-tombe Cacophonous Records et j’avais ainsi carrément mis 8.5 à



Peu de choses ont pourtant changé chez les Anglais. Le line-up est exactement le même, un quatuor qui semble plus soudé que jamais. Il a juste migré sur un autre label, ce qui n’a rien d’étonnant vu que Cacophonous est reparti aussi vite qu’il était revenu, et c’est désormais le très célèbre Candlelight Records qui s’occupe de lui.



Un label synonyme de qualité ? Oui, mais qualité de production, pas nécessairement qualité de composition. Et sans être trop mauvaise lange, cela fait malheureusement de longues années que je n’ai pas frétillé à l’écoute d’un de ses poulains…



Il récupère donc NECRONAUTICAL, que j’avais osé comparer à EMPEROR comme j’aurais tout aussi bien pu parler de (old) DIMMU BORGIR pour l’intégration de claviers sur une musique envolée et agressive aux petits relents death. Sauf que cette fois-ci, le groupe ne parvient pas à accrocher l’oreille. Le clip qui a été proposé en avant première, deux mois avant la sortie de l’opus, m’a pourtant trompé. J’ai retrouvé les sensations de l’album précédent sur ce « Nihil Sub Sole Novum » très efficace, intelligent dans la progression, plaisant sur la durée… réussi. Sauf que sur les 7 nouveaux morceaux, c’est le seul à être au niveau. Les autres sont presque insipides. On n’en retient que quelques passages qui vont faire taper du pied ou remuer un peu la tête, mais trop peu, trop, trop peu.



La seule dernière qualité qui donne au moins envie de retenter l’écoute, c’est que le morceau final, « The Endless Spiral », remonte le niveau. Lui aussi parce qu’il sait faire dans la variation, dans l’évolution réussie, dans un mélange de rythmes et de sensations. Mais au final, cela ne fait que deux pistes efficaces sur tout un album. 50 minutes qu’on voit passer péniblement à trop de reprises. Dommage… J’attendais beaucoup du nouvel album de. J’avais été bluffé par le deuxième, sorti chez le label revenu d’outre-tombe Cacophonous Records et j’avais ainsi carrément mis 8.5 à The Endurance at Night … On en est loin…Peu de choses ont pourtant changé chez les Anglais. Le line-up est exactement le même, un quatuor qui semble plus soudé que jamais. Il a juste migré sur un autre label, ce qui n’a rien d’étonnant vu que Cacophonous est reparti aussi vite qu’il était revenu, et c’est désormais le très célèbre Candlelight Records qui s’occupe de lui.Un label synonyme de qualité ? Oui, mais qualité de production, pas nécessairement qualité de composition. Et sans être trop mauvaise lange, cela fait malheureusement de longues années que je n’ai pas frétillé à l’écoute d’un de ses poulains…Il récupère donc, que j’avais osé comparer àcomme j’aurais tout aussi bien pu parler de (old)pour l’intégration de claviers sur une musique envolée et agressive aux petits relents death. Sauf que cette fois-ci, le groupe ne parvient pas à accrocher l’oreille. Le clip qui a été proposé en avant première, deux mois avant la sortie de l’opus, m’a pourtant trompé. J’ai retrouvé les sensations de l’album précédent sur ce « Nihil Sub Sole Novum » très efficace, intelligent dans la progression, plaisant sur la durée… réussi. Sauf que sur les 7 nouveaux morceaux, c’est le seul à être au niveau. Les autres sont presque insipides. On n’en retient que quelques passages qui vont faire taper du pied ou remuer un peu la tête, mais trop peu, trop, trop peu.La seule dernière qualité qui donne au moins envie de retenter l’écoute, c’est que le morceau final, « The Endless Spiral », remonte le niveau. Lui aussi parce qu’il sait faire dans la variation, dans l’évolution réussie, dans un mélange de rythmes et de sensations. Mais au final, cela ne fait que deux pistes efficaces sur tout un album. 50 minutes qu’on voit passer péniblement à trop de reprises. Dommage…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE