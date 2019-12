Pagan Altar - Judgement of the Dead Chronique Judgement of the Dead (Rééd.)

Pagan Altar, géant de ka scène dom trad’, a réussi la gageure de pondre, au début des années 2000, pas moins de trois albums de grande classe, au rythme effréné d’un par an. Judgement of the Dead est le second de cette fameuse lignée, sorti en 2005, mais comprenant des titres écrit et enregistrés dès 1982 et réédité aujourd’hui donc. Car, en réalité, Judgement of the Dead est le premier véritable album du combo anglais.



Dès Pagan Altar, le premier titre, la guitare fuzz par en solo, la voix heavy se pose sur la structure, le mid-tempo enveloppant une musique à l’aura mystique indéniable. Le doom proposé ici est très old school, trempé dans l’occultisme et particulièrement influencé par certains maîtres du genre, de Black Sabbath à Black Widow, en passant par toute la vague psychédélique des années 70 (Reincarnation).



Les soli sont souvent maître (Pagan Altar, où ils tranchent la structure à maintes reprises, portant littéralement le titre, In the Wake of Armadeus, Judgement of the Dead, The Black mass) mais les ambiances ne sont pas oubliées, le groupe prenant le temps de les installer et, de fait, de les soigner : incantations sur le départ de Pagan Altar, souffle du blizzard sur Judgement of the dead, tambours abyssaux sur The black mass… La tonalité très rock de l’ensemble, la réverb’ permanente plongent l’auditeur directement au cœur des années 70 sans encombre, de façon très naturelle (In the Wake of Armadeus).



Le son est archi daté, ultra vintage. Il faut le souligner pour appréhender parfaitement ce groupe. Très rock, limite psyché, à la fois gras et enveloppant. Le chant dégage lui aussi cette touche vintage, très heavy. Ses aspects un brin nasillard ne sont pas, évidemment, sans évoquer Ozzy ou encore Ian Anderson de Jetro Tull, la proximité sautant assez rapidement aux oreilles (Night Rider, In the Wkae of Amadeus notamment).



Groupe culte, Pagan Altar n’a pas volé sa notoriété tardive. Son mélange de doom occulte, de rock 70’ et de heavy est en effet parfaitement équilibré. Cette réédition est l’occasion de les (re)découvrir dans leur jus de l’époque.

2005 - Temple Of Mystery Records Doom trad', rock 70' notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (5) 4.18/5

tracklist 01. Pagan Altar 02. In the Wake of Armadeus 03. Judgement of the Dead 04. The Black Mass 05. Night Rider 06. The Dance of the Banshee 07. Reincarnation

Durée : 39 min.

parution 17 Avril 2019

