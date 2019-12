Blosse - Nocturne Chronique Nocturne

Cette chronique n’est pas une chronique, en fait elle est une lettre adressée à Sagamore, mais tu as bien le droit de la lire aussi, ami lecteur de Thrashocore.



Salut Sagamore,

Merci de m’avoir encore monté la dernière fois. C’était encore très bien. Pas trop long, pas trop court...

Sinon, je sais pas si tu connais BLOSSE, un groupe canadien du Québec, mais j’avais envie de t’en toucher un mot. Je sais pas si tu te souviens, mais j’ai dû te dire un jour que pour moi, on peut être fan d’un style mais aussi tout simplement fan d’un groupe. Par exemple je n’ai aucune affinité avec le death, ni avec le thrash, ni avec le heavy, mais je vendrais ton âme pour du HYPOCRISY, pour du MEGADETH, pour du IRON MAIDEN. Parce que ces groupes me parlent. Mais je reste insensible à la plupart de leurs partenaires de style musical. Ne me parle pas de METALLICA, de JUDAS PRIEST, de CANNIBAL CORPSE ou je ne sais quoi encore, ces groupes ne me parlent pas.

Et du coup, quand j’ai écouté BLOSSE, j’ai pensé à toi, parce que je sais que tu es fan de DARKSPACE. Ou peut-être bien fan du style pratiqué par DARKSPACE. La nuance sera importante, parce que si c’est le groupe DARKSPACE qui te plaît, tu vas peut-être détester ce one man’s band. Un copieur, un opportuniste, un « trop influencé ». Certes. Mais si c’est le style que tu aimes vraiment, tu vas passer au-dessus des ressemblances, tu vas te souvenir qu’il y a de toute façon déjà 2000 groupes influencés par DARKTHRONE, 2000 influencés par DEATHSPELL OMEGA, 24 influencés par PESTE NOIRE. Et tu te diras donc qu’on peut accepter des formations qui ont envie de reproduire la musique des Suisses. De mettre leur pierre à l’édifice du style, ou de la branche, maîtrisé et représenté par DARKSPACE.



Evidemment, BLOSSE n’est ni le premier, ni le seul, par contre il est véritablement de qualité. C’est bien pour ça que je tenais à t’en parler. Remarque tu le connais peut-être déjà ? Ses deux albums sont sortis au format digital en 2018 : Era noire et Nocturne. Et là, en novembre 2019, eh bien c’est un CD qui les regroupe tous les deux qui est sorti. On va dire merci à ATMF parce que du coup il nous offre carrément 70 minutes de minutes réunies sur une rondelle. Pour 4 pistes !!! Parce que BLOSSE a aussi pris ça de DARKSPACE : la perte de notion du temps. « Sous la lune moribonde » fait 21 minutes, « La vallée maudite » 19. « Eternité » 16, et « Destruction » 14. C’est interminable ? Bah pas vraiment en fait, parce que les ambiances arrivent à nous plonger dans les sombres méandres d’abysses spatiales. On oublie véritablement le temps qui passe, car il n’existe pas, c’est une notion absente du monde de ce style musicale. Il y a pourtant quelques failles sonores qui arrivent à se glisser dans les loops hypnotiques : des sons venus de notre monde qui frappent à la porte du cosmos. Le violon sur « Eternité » est ainsi extraordinaire. Ses cris résonnent mais ne pénètrent pas dans la bulle musicale ! J’y suis très sensible, et je me demande donc ce que toi tu en penseras ? Laisses-tu un peu de place à BLOSSE dans ton âme ou non ?

