Quatre ans après un Vile Nilotic Rites. Si celui-ci a une fois de plus été enregistré dans les studios de Karl Sanders (à l’exception des parties de batterie de monsieur Kolias enregistrées à Athènes), on remarque surtout que Neil Kernon n’est désormais plus de la partie, une première depuis 2005 et l’enregistrement de



Bon, allez, assez tergiverser, rentrons dans le vif du sujet et commençons peut-être par les choses qui fâchent. Le seul véritable reproche qui me vient en tête est encore une fois ce manque de sonorités orientales qui, à l’époque des premiers albums du groupe, permettaient une immersion quasi-instantanée dans l’Égypte des Pharaons. Si ce point de dissension a déjà été évoqué par le passé, je trouve que Nile n’a jamais été aussi feignant en la matière que sur cet album. Il faut attendre le titre instrumental "Thus Sayeth The Parasites Of The Mind" pour entendre enfin de véritables instruments évoquant la grande pyramide de Khéops, le Sphinx de Gizeh et les abords verdoyants du Nil (même si on peut tout de même distinguer quelques sonorités habituelles (ces tambours, ces choeurs féminins tragiques, ces énormes trompettes de l’apocalypse...) disséminées ici ou là depuis le titre "Oxford Handbook Of Savage Genocidal Warfare"). Un degré de fainéantise tel que le groupe en est d’ailleurs arrivé à pomper sans vergogne les partitions d’un Howard Shore sur The Lord Of The Rings (si cette séquence entamée à 6:29 sur "Seven Horns Of War" ne vous rappelle pas le titre "The Fighting Uruk-Hai" alors il faudrait penser à consulter un ORL rapidement) ou bien celles d’un Akira Ifikube (le début de "Seven Horns Of War" - encore lui - calqué note pour note sur le thème "Godzilla vs Mothra" de 1964)... Encore une fois, même si le groupe à peut-être le sentiment que tout cet apparat n’est aujourd’hui plus vraiment nécessaire, il est dommage de les voir réduits à peau de chagrin. D’autant que Karl Sanders à toujours été particulièrement à l’aise dans cet exercice puisqu’il fût un temps capable de pondre des albums entiers sur le sujet (Saurian Meditation et Saurian Exorcisms).



Pour le reste, on retrouve ce groupe que l’on connait bien et qui, soyons clair, n’entend pas changer quoi que ce soit à sa formule. Du coup, au delà des qualités évidentes et surtout immanentes à Nile qui sont notamment ses grandes aptitudes techniques, sa vélocité et sa capacité à sortir des albums bien souvent au-dessus de la moyenne dans un genre quelque peu en berne ces dernières années (même lorsque ces dits albums ne sont pas aussi bons qu’escompté), tout ce qui va permettre de faire la différence c’est généralement le degré d’inspiration frappant monsieur Karl Sanders et ses acolytes (puisque oui, le processus de composition semble depuis déjà quelques années largement partagé). Une inspiration jugée bien souvent à la baisse ces dernières années par les amateurs de la première heure même si en toute honnêteté, nombreux sont les groupes de Brutal Death un brin technique qui aimeraient sortir des disques d’un tel niveau. Mais qui aime bien, châtie bien alors forcément Nile continue d’essuyer les plâtres liés à ce statut de leader dans le secteur. Concernant ce Vile Nilotic Rites, tout est encore une fois une question de ressenti. Je pourrais facilement perdre mon temps ainsi que le votre à vous parler de cette dextérité qui caractérise encore aujourd’hui le jeu épileptique de Karl Sanders, de cette aptitude à construire de longs titres à tiroirs, vous dire à quel point George Kollias est un fichu bon batteur mais le fait est que tout le monde le sait depuis déjà belle lurette. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’à mon sens, Nile s’en tire ici plutôt bien grâce à un album qui ne surprendra personne mais qui à cependant le mérite d’être parfaitement dosé. Sauvage mais pas trop, Vile Nilotic Rites alterne ainsi les titres ou séquences musclés à des passages plus en retenus, à la fois lourds et particulièrement imposants. Les cinquante-cinq minutes passent ainsi sans encombre, le groupe étant toujours capable de briser des nuques comme de développer ce genre d’atmosphères grandiloquentes et théâtrales quelque part entre Stargate, Gods Of Egypt et The Mummy. Surtout, le riffing est suffisamment inspiré pour espérer redonner un peu de couleurs à tous ceux qui étaient jusque-là en PLS après une succession d’albums jugés insatisfaisant. Certes, ce n’est pas tout à fait le Nile de la grande époque mais les écoutes successives finissent tout de même par révéler tout un tas de bonnes choses. Et finalement c’est peut-être ça notre problème, continuer de croire que le groupe pourrait être capable de nous époustoufler comme il a su le faire lors de ses premières années sans voir qu’il reste encore aujourd’hui, après vingt-sept ans de carrière, l’un des groupes les plus solides du genre.



