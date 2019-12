Stromptha - Endura Chronique Endura

STROMPTHA, il était accompagné d’un petit message, le suivant :



« Voici le dernier STROMPTHA, baptisé Endura. Il est différent de Odium Vult. Il se compose de deux parties de 3 titres chacune. La première partie est dans un registre plutôt black atmosphérique, la seconde plus avant-gardiste. Endura était un rituel cathare qui consister à jeûner jusqu’à la mort pour être le plus pur possible. Etant du pays cathare, et cet album étant cathartique, le nom était parfait. »



Cela donne à la fois très peu et beaucoup d’indices sur le contenu musical de ce deuxième album. Tout d’abord, recevoir une telle information préalable montre bien évidemment qu’il ne faut pas s’attendre à une redite de l’opus précédent. L’unique membre de la formation tient à être clair avant même qu’on appuie sur lecture, afin de nous prévenir. Et effectivement on ne retrouve pas les ambiances de Endura sonne véritablement comme une émancipation, une libération, une explosion de vécu enfermé trop longtemps dans l’esprit.



Je ne pense pas être véritablement à même de parler avec justesse de STROMPTHA version 2019 parce qu’il est entré dans une sphère musicale qui s’éloigne beaucoup du black metal. Et si notre homme parle de « black metal atmosphérique » dans sa description, c’est à prendre avec des pincettes, tout comme le terme d’ « avant-gardiste ». Je ne sais pas comment je pourrais qualifier cette musique, et je vais donc m’en abstenir. Ce qui est certain, c’est qu’elle charme par son naturel. Elle parvient à créer en engouement au fond de notre cœur. Chacune des 6 pistes dure environ 9 minutes, et forme un voyage spirituel puissant, magnifié par une palette de vocaux assez impressionnante. Un chant black se retrouve par moment, mais il n’est pas non plus omniprésent, laissant fréquemment la place à un chant ou à des déclamations en français. En français audible !



2019 - Autoproduction Black Metal avant-gardiste

tracklist 01. De sang et de brouillard 02. Au bout du tunnel: La nuit et la neige 03. Que les corbeaux forgent les tempêtes 04. Le passage aux fleurs 05. Brûle, prairie de roses 06. Quand le cornu moissonnera

Durée : 56:21

parution 21 Juin 2019

