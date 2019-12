Kickback - Forever War Chronique Forever War

« Horror... Horror has a face... And you must make a friend of horror.

Horror and moral terror are your friends.

If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. »



C’est sur cette citation de Marlon Brando extraite du célébrissime Apocalypse Now que s’ouvre, sur une intro mélodique menaçante devenue culte pour beaucoup, ce deuxième album de Kickback. En 1995 les Parisiens avaient déjà frappé très fort avec un



Si le premier effort de Kickback gardait un esprit très urbain (même s’il prenait déjà, notamment dans les lyrics, une bonne distance avec tout l’aspect positif d’une partie de la scène), tout ici n’est que violence pure, haine et désolation, de l’artwork au layout et ce mec venant de se faire sauter le caisson. Exit donc ici les survets et les tags, Kickback montre sa vraie nature que l’on sentait déjà poindre sur « Vengeance burns in my soul !!! »). A ce niveau là, n'importe laquelle des paroles ici ferait aussi bien l'affaire sur un album de death metal.



Sorti lui aussi chez Hostile Records et avec un son une fois de plus confié à Jamie Locke (Sick Of It All, Madball, Leeway, Vision Of Disorder, Cro-Mags, Obituary…), « Forever War » est un quasi sans faute de A à Z (hormis peut-être une toute fin d’album manquant un poil de vélocité sur ses deux derniers titres, je mets de côté l’outro totalement inutile) qui peut fièrement arborer son statut d’album culte et reste pour beaucoup (y compris pour moi) le meilleur album de Kickback. De la haine à l'état pur. 