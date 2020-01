Reign in Blood - Missa pro Defunctis Chronique Missa pro Defunctis

Un groupe qui s’appelle REIGN IN BLOOD, on ne peut qu’imaginer une formation animée par l’amour de SLAYER. Et donc du thrash. Mais si c’était le cas, Sakrifiss n’aurait pas acheté ce deuxième album des Allemands que certains attendaient depuis 10 ans. Diabolical Katharsis est sorti en 2009. Missa pro Defunctis en 2019. En fait Sakrifiss l’a acheté un peu par hasard, en faisant une commande chez un label de confiance : Iron Bonehead Productions. On y trouve du BLACK CILICE, du BLUE HUMMINGBIRD ON THE LEFT, du ABHOR, du NOCTERNITY, du KAWIR… Et j’en oublie sûrement parmi près de 400 sorties en 25 ans d’existence. Donc voilà, j’ai fait une commande chez ce label, et je me suis glissé les albums de 2019 que je ne connaissais pas.



Et donc, non, ce n’est pas du thrash, c’est bel et bien du black. Du black pur par contre. Celui qui n’a pas de clavier, de vocaux aigüs, de passages émouvants ou dépressifs, d’interrogations post-mortem angoissées. C’est du black qui sent mauvais, qui va mélanger du soufre, du sang, de la pisse, de la bière et du foutre. Alléchant ! Et bien entendu, en écoutant ces 42 minutes réparties sur 9 pistes l’auditeur se voit pousser des cornes et une queue de démon. Tu trouves ça rigolo ? Passe-toi l’album et tu vas comprendre que ça ne l’est pas. Tu vas perdre ton sourire de kéké et tu vas avoir envie de faire ton visage de méchant toi aussi.



C’est vraiment fait façon old school, avec des riffs de tueurs bien directs, qui pour certains auront effectivement un petite influence thrash. Ces guitares qui crissent pénètrent bien au fond de l’âme, tout comme les hurlements bestiaux dégueulasses du chanteur... L’ensemble me retourne bien la tête et pourtant je ne lui mets qu’un 7/10 ? Oui, parce que même si je suis bien content de me prendre des compositions comme ça dans la face un moment, je n’y repense pas spécialement après. C’est un album réussi mais passager, que je me remettrai seulement à l’occasion quand je me dirai : « J’ai une petite envie de me secouer et il me semble que ça bastonnait pas mal ce truc ! ». Une bonne offrande pour entrer le monde du Malin.

