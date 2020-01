Arkona - Age of Capricorn Chronique Age of Capricorn

ARKONA, toujours polonais, toujours tout bon. 27 ans d’activité et un talent intact. On avait pourtant cru que c’était terminé puisqu’aucun album longue durée n’était sorti entre 2003 et 2014. Et Chaos.Ice.Fire était sorti du fin fond des Ténèbres pour nous prouver que le groupe était immortel. Deux ans plus tard l’excellent Age of Capricorn. Décembre 2019… moment parfait pour éviter de finir dans les tops des uns et des autres qui se dépèchent de donner leur opinion avant même la fin de l’année.



Et si certains avaient attendu, ils auraient glissé cet album dans leurs préférences annuelles. On aurait pu s’inquiéter pourtant. Ah si, on aurait pu. Parce qu’il y a eu un changement de chanteur... Enfin de l’un des chanteurs. Car évidemment Khorzon est toujours là, lui qui est la véritable âme du groupe, présent depuis les débuts en 1993. Il est toujours crédité aux vocaux, aux guitares et aux samples ùais il n’est plus épaulé par la même voix ! C’était Necrosodom, la star de ANIMA DAMNATA et DEUS MORTEM, qui beuglait sur Lunaris, il a laissé la place au jeune Drac. Oui, je dis jeune parce que le premier a 40 ans, le second seulement 30. Ce Drac qui fait aussi profiter ARKONA de ses talents à la basse joue habituellement pour TARAN et MYSTHERIUM. L’inquiétude était totalement inutile, son arrivée n’a en rien perturbé l’identité des Polonais ! Khorzon a sa formule, et il sait la faire appliquer à son escadron. Drac le nouveau venu, et à nouveau, pour la deuxième fois apès leur apparition sur Lunaris, Zaala à la batterie et Nechrist aux guitares. Trois guerriers qui ont tous été debauchés de TARAN.



Age of Capricorn satisfera les fans car tout est dans la lignée de la légende ARKONA, jusque dans le nombre de pistes, 6, et la durée de l’album, 47mn. Même le label est le même cette fois-ci : le très qualitatif Français de Debemur Morti Productions. La musique est d’un niveau incroyable avec toujours cette même agressivité bondissante, ce même dynamisme de rage, ces mêmes ambiances de rebellion impitoyable. Mais là où le groupe parvient toujours à être très fort, c’est dans sa capacité à glisser des mélodies jouissives, des riffs envolés, des claviers surpuissants tout en conservant une impression de noirceur totale ! N’importe qui imaginera un rendu mièvre quand on lui dira que les compositions sont inondées de synthé, et pourtant ARKONA en est très loin ! Les synthés d’ARKONA sont sans doute parmi les mieux employés dans le black metal extrême ! Tu les entends, et bien au de te calmer, ils te boostent ! Ils ajoutent un maximum de tension !



Et cette fois-ci encore, qu’est-ce que ça fait du bien des compositions d’ARKONA ! Un petit coup de mou ? Il faut écouter ARKONA ! Besoin de se motiver ? Il faut écouter ARKONA ! Envie de faire jaillir la lave de son volcan interne ? Il faut... écouter... ARKONA. Et pourquoi je ne mets pas une note encore meilleure ? Parce que dans la discographie du groupe il y a eu encore mieux, peut-être les albums où le clavier allait encore plus loin ! En tout cas, c’est une valeur sûre, il faut se ruer dessus. , toujours polonais, toujours tout bon. 27 ans d’activité et un talent intact. On avait pourtant cru que c’était terminé puisqu’aucun album longue durée n’était sorti entre 2003 et 2014. Etétait sorti du fin fond des Ténèbres pour nous prouver que le groupe était immortel. Deux ans plus tard l’excellent Lunaris venait lui aussi nous titiller les oreilles, et trois ans de plus ont été nécessaires pour qu’apparaisse. Décembre 2019… moment parfait pour éviter de finir dans les tops des uns et des autres qui se dépèchent de donner leur opinion avant même la fin de l’année.Et si certains avaient attendu, ils auraient glissé cet album dans leurs préférences annuelles. On aurait pu s’inquiéter pourtant. Ah si, on aurait pu. Parce qu’il y a eu un changement de chanteur... Enfin de l’un des chanteurs. Car évidemment Khorzon est toujours là, lui qui est la véritable âme du groupe, présent depuis les débuts en 1993. Il est toujours crédité aux vocaux, aux guitares et aux samples ùais il n’est plus épaulé par la même voix ! C’était Necrosodom, la star deet, qui beuglait sur Lunaris, il a laissé la place au jeune Drac. Oui, je dis jeune parce que le premier a 40 ans, le second seulement 30. Ce Drac qui fait aussi profiterde ses talents à la basse joue habituellement pouret. L’inquiétude était totalement inutile, son arrivée n’a en rien perturbé l’identité des Polonais ! Khorzon a sa formule, et il sait la faire appliquer à son escadron. Drac le nouveau venu, et à nouveau, pour la deuxième fois apès leur apparition sur Lunaris, Zaala à la batterie et Nechrist aux guitares. Trois guerriers qui ont tous été debauchés desatisfera les fans car tout est dans la lignée de la légende, jusque dans le nombre de pistes, 6, et la durée de l’album, 47mn. Même le label est le même cette fois-ci : le très qualitatif Français de Debemur Morti Productions. La musique est d’un niveau incroyable avec toujours cette même agressivité bondissante, ce même dynamisme de rage, ces mêmes ambiances de rebellion impitoyable. Mais là où le groupe parvient toujours à être très fort, c’est dans sa capacité à glisser des mélodies jouissives, des riffs envolés, des claviers surpuissants tout en conservant une impression de noirceur totale ! N’importe qui imaginera un rendu mièvre quand on lui dira que les compositions sont inondées de synthé, et pourtanten est très loin ! Les synthés d’sont sans doute parmi les mieux employés dans le black metal extrême ! Tu les entends, et bien au de te calmer, ils te boostent ! Ils ajoutent un maximum de tension !Et cette fois-ci encore, qu’est-ce que ça fait du bien des compositions d’! Un petit coup de mou ? Il faut écouter! Besoin de se motiver ? Il faut écouter! Envie de faire jaillir la lave de son volcan interne ? Il faut... écouter.... Et pourquoi je ne mets pas une note encore meilleure ? Parce que dans la discographie du groupe il y a eu encore mieux, peut-être les albums où le clavier allait encore plus loin ! En tout cas, c’est une valeur sûre, il faut se ruer dessus.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE