Vardan - The Wish of Weeping

The Wish of Weeping



Nombreux sont les rigolos du black metal à lancer leur blagounette concernant le groupe italien VARDAN en postant un montage à partir d’une photo de Sylvie… Vartan. Pourtant ils se trompent ! Ce n’est pas avec l’ancienne femme de Johnny qu’il faut faire une comparaison, mais avec Claude François. Mais si, totalement, parce que Cloclo chantait :



« Oui, c’est la même chanson

Mais la différence c’est que toi tu n’es plus là

Oui, c’est la même chanson

Mais la différence c’est que toi tu ne l’entends pas ».



VARDAN sort toujours la même chanson sur chacune de ses nombreux albums. Qui arrive à dire, en réécoutant un ancien titre, sur quel album il apparaissait ? On est déjà heureux quand on parvient à trouver que « c’est l’un des 5 sortis en 2017 ! » ou bien que « c’est l’un des 5 sortis en 2018 ! ». Personnellement, aimant les statistiques, j’ai tendance à répondre : « C’est un titre de 2015, non ? » parce que cette année-là il en a sorti 8. Ce qui est certain, c’est qu’à l’avenir je ne risque pas de tenter ma chance avec un « c’est un album de 2019 ? », parce que voilà, il a été sage cette année-là, presqu’autant qu’en 2016 qui n’avait vu la sortie que d’un split, en proposant un seul et unique album : The Wish of Weeping.



C’est de cet album que nous allons parler, brièvement, ici. Oui, oui, oui, « brièvement », parce que mine de rien, c’est tout de même le seizième album de VARDAN que je chronique sur Thrashocore. Le groupe que j’ai le plus chroniqué de toute ma vie, et de très très loin, même si j’ai un peu triché en en chroniquant trois d’un coup à deux reprises !!! Alors que voulez-vous que j’en dise de plus ? VARDAN, c’est toujours la même chanson, toujours le même black dépressif bien rodé, avec deux styles de vocaux qui se partagent la souffrance : l’un est plus déclamé et suivi d’un écho, l’autre est plus hurlé et trainant, tel le cri d’une bête blessée. La batterie joue à un rythme lancinant, hypnotique, volontairement froid et sans dynamisme. Les riffs sont légers, monotones, jamais vulgairement trop mis en avant. Des claviers brumeux viennent saupoudrer le tout. C’est la même chose que d’habitude, toujours la même chanson, qui ne connaît que quelques variations, car l’unique membre à bord tisse au fil des albums sa toile, son univers. Il l’agrandit, il la peaufine.



The Wish of Weeping est toujours aussi bon que ses prédécesseurs du coup. Sauf qu’à force de « tourner en rond » comme le reprocheront les plus blasés, eh bien le pubic n’est plus vraiment. Sauf que le public ne l’entend plus...



« Oui, c’est la même chanson

Mais la différence c’est que toi tu n’es plus là

Oui, c’est la même chanson

Mais la différence c’est que toi tu ne l’entends pas ».



