Crypt Sermon - The Ruins of Fading Light Chronique The Ruins of Fading Light

The Ruins of Fading Light faisait partie pour beaucoup des grosses attentes de 2019.



C'est que Crypt Sermon avait fait le buzz avec son premier opus, l'excellent



J'avoue toutefois que les premières écoutes n'ont pas eu l'effet escompté alors que The Ruins of Fading Light s'avère moins immédiat que son grand frère (quoique le morceau d'ouverture "The Ninth Templar (Black Candle Flame)", le plus court et direct, envoie bien pour du doom !), peut-être en raison d'une durée plus longue, de compositions plus étoffées, de lignes de chant plus complexes et d'intonations vocales plus variées, il n'a pas à rougir face à lui. Il ne le surpasse certes pas mais l'égale volontiers, l'effet de surprise en moins. Les riffs vont en fait très bien, chargés de cette puissance émotionnelle, de ce souffle épique et de ce groove de la dernière chance propres au doom. Les mélodies ne faillissent pas non plus tout compte fait, avec tout un tas de solos vertueux (ça sweepe et ça shredde !) et autres leads enchanteresses (miam ce "Key of Solomon" hypnotisant !). Quelques mélopées revêtent même un léger parfum oriental pas déplaisant ("The Snake Handler"). La paire Steve Jansson / James Lipczynski a du feeling à revendre, qu'on se le dise ! Un jeu de guitare riche et varié complété par quelques séquences en arpèges (fin de "Our Reverend's Grave", "Christ Is Dead" à 3'49 et 4'50) et en acoustique (intro de "Christ Is Dead" et à 3'49, début de "The Snake Handler" et à 4'57, "Oath of Exile") qui contribuent à l'ambiance générale, tout comme les trois courts interludes "Epochal Vestiges" (épique et menaçant avec orchestrations et ... flûte !), le joli "Oath of Exile" (pluie, tonnerre et loup) et "Enslave the Heathens" (spoken words, percussions tribales et ... re-flûte !) à l'atmosphère moyenâgeuse. On retrouvera d'ailleurs de la flûte et le même type d'ambiance médiévale au démarrage de l'excellent "The Ruins of Fading Light" qui vient clore l'œuvre sur un final des plus épiques. Ils auraient par contre pu éviter d'enchaîner deux interludes à la suite.



Et le chant alors ? Eh bien pareil ! Déçu au début, j'ai finalement été convaincu à cent pour cent au bout de quelques écoutes. Quel super chanteur ! Brooks Wilson a su élargir son registre (il growle limte à un moment sur "The Ninth Templar (Black Candle Flame)" !), son timbre se fait plus grave, ses intonations plus théâtrales. Il donne vie à ses paroles et certaines de ses lignes prennent carrément aux tripes, sans oublier le côté catchy avec quelques séquences de "oh oh oh" fédérateurs ("Our Reverend's Grave", "Christ Is Dead", "The Snake Handler") et quelques refrains envoûtants. En particulier ceux de "Beneath the Torchfire Glare" minimaliste mais déclamé de façon lancinante presque hypnotisante et de "The Ruins of Fading Light", très poignant. Ayant vu plusieurs comparaisons avec un autre chouchou des doomsters qui a sorti un nouvel album remarqué en 2019 mais qui m'ennuie vite, Atlantean Kodex, j'avoue trouver que le frontman de Crypt Sermon véhicule bien plus d'émotions que l'Allemand aux intonations monotones qui ne me touchent pas du tout.



Exactement ce que fait Crypt Sermon. Et puis si je ne m'en occupe pas, personne ne le fera ! Avouez que ce serait regrettable de ne pas voir apparaître dans ces pages ce nouvel album des Américains ? Même si sa sortie date déjà de plusieurs mois sur Dark Descent Records (lui aussi plus connu pour taper dans le metal extrême). Alors on s'y colle, d'autant quefaisait partie pour beaucoup des grosses attentes de 2019.C'est que Crypt Sermon avait fait le buzz avec son premier opus, l'excellent Out of the Garden . Même au-delà des frontières du doom. C'était il y a cinq ans et c'est peu dire que le groupe se faisait attendre pour en donner une suite. Ce n'est pas la revisite "De Mysteriis Doom Sathanas" certes étonnante mais frustrante qui avait étanché la soif des fans. Ici par contre, il y a de quoi faire ! 