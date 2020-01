Municipal Waste - The Last Rager Chronique The Last Rager (EP)

Chaque nouvelle sortie de MUNICIPAL WASTE s’accompagne du même challenge. Comment échapper à la redondance face à un groupe cultivant à ce point l’immobilisme ? Jusqu’à présent, en plus d’un jeu de ping-pong avec AxGxB pour éviter la panne sèche, on a géré la farce crossover thrash à coup de chroniques à la con, du temps de la course à l’échalote qui avait cours en ces pages la décennie précédente (la bise au lapin jaune). La prochaine étape restant de filer le bébé à Ikea avec pour défi de faire plus concis encore que sa chronique du dernier HIGH ON FIRE.



Vous l’aurez compris, on ne va pas en tartiner des couches sur « The Last Rager », EP prétexte à prendre la route en compagnie de NAPALM DEATH, TOXIC HOLOCAUST et (tiens donc !) HIGH ON FIRE en fin d’année dernière. Où l’on retrouve un titre d’ouverture calibré pour ouvrir les hostilités sur scène (« Wave Of Death », idéal pour diviser par quatre le quotient intellectuel dans le pit), un « Car-Nivore (Street Meat) » ultra speedé qui défouraille comme en 1984, orchestrant la collision entre SUICIDAL TENDENCIES et TANKARD de fort belle manière (mention spéciale aux dérapages contrôlés de Tony Foresta, à la limite de la suspension de permis de chanter), suivi de deux titres un peu fourre tout mais néanmoins agréables, confirmant le retour en force des soli depuis l’arrivée de l’ex-CANNABIS CORPSE Nick Poulos en 2016 au poste de deuxième lame. Une phrase de sept lignes sans interruption, des lecteurs en apnée qui ont lâché l’affaire dès qu’ils ont compris qu’on n’avait pas affaire à du black metal, le contrat est rempli. Egal à lui-même, inattaquable comme indéfendable, MUNICIPAL WASTE poursuit sa carrière à l’image d’un boogeyman de vidéo club. Même au 11ème chapitre de la série, on n’a aucune assurance que ça soit fini pour de bon.

