Les fans de SUMMONING sont à la fois exigeants et intolérants. J’en sais quelque chose, je suis fan de SUMMONING. Je mets le groupe sur un piédestal, je le considère inégalable, et pourtant je ne peux m’empêcher de courir écouter des formations qui le citent comme inspiration principale. Et alors, le constat est pratiquement toujours le même… la confirmation que c’est moins bon, et un goût amer dans la bouche. Et pourtant je ne l’ai pas quand cela concerne d’autres formations que nos célèbres Autrichiens. Des formations influencées par DARKTHRONE ou BURZUM, j’engloutis sans broncher. Alors pour qu’un groupe qui rappelle SUMMONING parvienne à conquérir mon cœur et mes oreilles, il faut vraiment qu’il soit excellent, ou qu’il ait sa propre patte. CALADAN BROOD et SAOR y sont parvenus.



FORLORN CITADEL tente sa chance. C’est une formation australienne tenue par un seul homme, Solace, et effectivement elle joue à fond la carte SUMMONING. C’est plus qu’un hommage, c’est vraiment une reproduction fidéle des ingrédients qu’on appréciait chez nos maîtres de l’atmosphérique dans les années 90. Oui, je précise bien que c’est les albums des années 90 qui viennent à l’esprit. On dirait presque une reconstitution minutieuse des productions Minas Morgul, Dol Guldur et Stronghold ! C’est sûr et certain, Solace a poncé encore et encore ces albums, et il a décidé de ressortir du placard les instruments de l’époque. Oui, il n’a pas voulu utiliser des sons trop modernes, trop actuels, trop propres, mais bel et bien ceux qui peuvent friser avec le cheap mais qui justement ne l’étaient jamais chez SUMMONING.



Et attention… FORLORN CITADEL s’en sort pas mal ! Mais surtout il commence avec une introduction et une première piste parfaite. Je ne savais rien du groupe quand j’ai appuyé sur lecture, et j’ai eu un petit rictus d’approbation quand les notes du clavier sont apparues : « oh, mais c’est du old SUMMONING ça ! ». Et la mélodie simple et sans prétention de « Forthwith Thine Guilhelm Strong », qui apparaît dès les premières secondes m’a achevé ! « PUTAIN, c’est du vrai SUMMONING comme à l’époque ! ». J’ai joui, d’autant que la voix reste elle aussi dans des graves proches de la voix de notre idole. Puis la piste suivante a commencé et… j’ai déchanté ! Mais subitement. J’ai été ramené sur terre bien brutalement à cause de la mélodie principale qui cette fois-ci ne fonctionne pas, mais pas du tout. On a l’impression que les notes ont été choisies au hasard. Elles ont été tirées au sort ? Ou alors c’est le chat de Solace qui passait par là et a foulé les touches du synthé ? Quand un groupe fait une reprise, ou quand il joue en concert, on dénote quelque fausses notes, différentes de celles qui auraient dû être jouées, mais là, dès c’est carrément les notes de la composition originelle qui sonnent fausses. N’importe qui écoute ce titre et fait la grimace ! « C’est pas la note qui était prévue ! Si ? ».



Les pistes restantes vont osciller entre ces deux morceaux, proposant des parties très efficaces à d’autres juste supportables. Mais les premières sont un peu plus nombreuses, faisant de ce premier album une petite surprise, un mini-événement à tenter, ne serait-ce que pour savoir si l’on est aussi exigeant et intolérant que Sakrifiss !

2020 - Northern Silence Productions

Summoning Black Metal - 2017 - Australie

A paraître le 24 Janvier 2020

Forthwith Thine Guildhelm Strong

01. Glimmering Hearth to Ages Rekindled 02. Forthwith Thine Guildhelm Strong 03. Ancient Keepers of Unending Entombment 04. Ashen Dirge of Kingslain 05. Below the Grey Mist, Above the Forgotten 06. Blade Pried Whom'st Grasp Unyielding 07. Bedridden to Griefborn and Veinroot 08. Conquering the Gate of Kazuth-Dol (demo)

Durée : 42:29

