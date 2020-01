Belore - Journey Through Mountains and Valleys Chronique Journey Through Mountains and Valleys

J’ai décidé que je ne citerai pas le nom d’un célèbre groupe autrichien dont on est obligé de parler habituellement lorsqu’on a dans les oreilles un groupe comme BELORE, qui s’en inspire. Je ne le citerai pas parce que je l’ai trop cité auparavant, notamment dans ma récente chronique de FORLORN CITADEL, sortant chez le même label, et le même jour. Oui, BELORE propose Journey Through Mountains and Valleys chez Northern Silence Records, le 24 janvier 2020. Et je ne le citerai pas parce que finalement l’influence, bien que très présente, n’est pas non plus aussi forte. Flagrante, mais contrôlée.



BELORE, précisons d’abord que c’est un groupe français tenu par un seul homme. Est-ce que le nom d’Aleevok vous dit quelque chose ? Il est habituellement bassiste, touchant à plusieurs genres différents puisqu’il a joué avec DXS, HAMKA et CONTINUUM… Trois groupes qui sont très, trèèèèèèèèèèèès loin de me parler. Alors citons une référence un peu plus appropriée à nos goûts : il est proche de DARKENHOLD, groupe déjà culte et pour lequel il joue la basse en concert. Il a même fait montre de ses talents pour eux à la basse sur leur split avec GRIFFON, sorti en 2019 chez Les Acteurs de l’Ombre !



Il est du coup un peu sur tous les fronts, et prend encore un peu de galon en proposant un premier album fait tout seul, et bien fait. Les 8 pistes, qui totalisent 53 minutes, sont de très belles invitations au voyage. Ou plutôt aux voyages, au pluriel, parce qu’hormis celles du groupe que je ne veux pas citer ici, il y a diverses ambiances qui traversent ces compositions, allant de SAOR à FALKENBACH, en passant par CALADAN BROOD, en passant par EMYN MUIL, en passant par VALAR… Non ? Pas VALAR ? Le groupe finlandais me plaisait bien moi pourtant, même si c’était synthétique à en vomir…



On retrouve un peu chacune de ces formations chez BELORE, un mélange de divers groupes épiques et atmosphériques créateurs d’images somptueuses, tour à tour reposantes ou agitées. Les claviers sont mis très en avant. C’est eux qui sont les maîtres des ambiances et qui mènent les compositions. Ils sont soutenus par des vocaux au timbre grave, très bien adaptés au style, et parfois des chœurs qui, sans être d’un niveau fou, réussissent l’effet désiré : faire s’envoler l’auditeur. Il faut aussi signaler l’importance de certains instruments plus traditionnels : une guitare acoustique qui amène une ambiance « ménestrel », et une flûte qui rappelle SAOR. Et puis il y a une multitude de détails, de petites saveurs qui plantent le décor, principalement grâce à de nombreux samples : oiseaux, cours d’eau, crépitement du feu, insectes nocturnes…



Le voyage est magique, nous emportant véritablement dans des lieux différents, mais tous grandioses : les montagnes et les vallées sont bel et bien au rendez-vous. Il n’y a pas grand-chose à critiquer. Il y a juste l’envie de croire que BELORE peut encore mieux faire. Il ne faut pas lui mettre une note exagérée parce qu’il est certain qu’il peut encore faire mieux, encore s’améliorer. Comment ? C’est à l’artiste de trouver la réponse, et il saura sûrement y parvenir ! Il est nécessaire de laisser encore une certaine marge avant de penser à un 9/10 ou plus, car c’est certain le groupe dont je ne dirai toujours pas le nom est parvenu à des résultats encore plus incroyables. Bravo pour cette belle découverte, et vivement la suite.

