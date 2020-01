Nyogthaeblisz - Abrahamic Godhead Besieged by Adversarial Usurpation Chronique Abrahamic Godhead Besieged by Adversarial Usurpation

Haaaaa, Nyogthaeblisz… Tout un poème, comme son imbitable nom pouvait le laisser penser.



D’une façon générale, j’ai toujours eu une certaine forme de tendresse pour toutes les formations se revendiquant, de près ou de loin, d’Antichrist Kramer et son écurie Satanic Skinhead. Je n’ai jamais réussi à les prendre au sérieux. Accorderiez-vous du crédit à un gamin qui étalerait son caca sur les murs en récitant des gros mots ? Vous diriez seulement qu’il fait son intéressant, et vous auriez raison. SSP, c’était ça, faire plus de bruit que le reste du troupeau, en jouant avec des thèmes volontairement provoc’, pour rouler des mécaniques, un sourire de mange-merde cousu au visage. On aime, on n’aime pas, on se moque, mais on ne reste pas indifférent.



Nyogthaeblisz est bien le digne rejeton de cette lignée de sales gosses, plus marrants qu’intéressants à écouter, finalement. Après quelques sorties aussi courtes qu’inaudibles, tenant plus de la stricte Noise que du Black Metal, les voici qui reviennent, avec une belle pochette de Kramer sous le bras, dispenser leur fiel sur un premier long-format. J’avoue avoir suivi le groupe de très, très loin, plus par les quelques annulations de concert qu’ils ont dû subir que par leurs qualités strictement musicales. J’espérais, secrètement, un arc narratif de type « renaissance » à leur histoire. A la façon de Tetragrammacide, que j’avais toujours trouvé absolument inaudible jusqu’au fantastique « Primal Incinerators of Moral Matrix », qui abandonnait le putassier au profit de titres plus construits, sans jamais rogner sur la violence et l’effet « souffle nucléaire ».



Rien de tout ça sur « Abrahamic Godhead Besieged By Adversarial Usurpation ». Enfin… Ouais, il est plus audible que le reste de ce qu’ils ont pu pondre… Mais de la même manière qu’un marteau piqueur est plus audible qu’un réacteur d’avion. Aucune trace d’eau dans le picrate rance qu’on leur connaissait, ce premier full-length est un déchaînement de ce que la musique extrême a pu donner de pire, sorte de chimère ultime des monstrueux poulains d’Antichrist Kramer. Couplez du Black bestial enregistré sur la plus flinguée des bandes-magnétiques, à des nappes entre Harsh Noise et Industrial, sur lesquelles vous allez plaquer un chant mixé bien en avant et pitché par des dizaines d’effets différents, et vous êtes encore loin d’imaginer ce qui vous attend. Oui, ça blaste à toute vitesse sur huit titres, sans réelle structure ni souci de composition, ça s’égosille, ça gratte les cordes à vide quand ça ne tripote pas ses pédales d’effet… Ce premier longue-durée est à l’image de sa pochette : ça dégouline de partout, et on ne sait pas d’où vient la fuite. Difficile d’isoler un titre meilleur qu’un autre au milieu de tout ce bordel, on prend, impuissant, la déferlante en pleine poire.



Mais pour peu que l’on soit réceptif à ce genre de formations « sans compromis », on y reviendra de temps à autres, c’est une certitude. De la même façon qu’on revient à « Putrefaction in Progress » (je sais, j’en parle souvent, difficile de passer à côté de ce monument), à doses homéopathiques : pour se décrasser les tympans, se faire peur, un petit tour de montagnes russes. Oui, la démarche paraît un peu facile, aujourd’hui, maintenant que tout semble avoir été repoussé, en matière de limites musicales. Mais cela n’enlève rien à l’efficacité de la galette. Effectivement, si vous cherchiez un disque de Black Metal inspiré, bien construit, évocateur, vous avez toqué à la mauvaise porte. « Abrahamic Godhead Besieged By Adversarial Usurpation » fera tout pour vous dégoûter, vous pousser à appuyer sur « Stop ». Et c’est bien pour faire chier Nyogthaeblisz que vous continuerez à l’écouter : preuve qu’on finit par se prendre au jeu du « Qui sera le plus con ? », finalement…



Vous l'aurez compris, ce n'est certainement pas un album bouleversant, ni un chef-d’œuvre absolu, mais cet objet violent non identifié fait son office en matière de défouloir.

